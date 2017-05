Konec dálničních známek. Evropská komise chce mýto i pro osobáky

Návrh je součástí rozsáhlé iniciativy Evropa v pohybu, kterou Evropská komise schválila. Jde o soubor opatření, která mají podpořit modernizaci mobility a dopravy. Navrhovaná zlepšení se týkají zvýšení bezpečnosti provozu, spravedlivějšího výběru poplatků na silnicích, snížení emisí CO 2 , znečištění ovzduší a dopravního přetížení nebo zajištění náležitých pracovních podmínek a doby odpočinku.



Evropské mýto pro osobní i nákladní automobily má členským zemím společně také umožnit započítání nákladů na životní prostředí a náklady vyplývající z přehuštění dopravy. Při určování výše mýtného tak mají úřady zohledňovat například míru emisí CO 2 u jednotlivých modelů automobilů, ale také třeba míru hluku.

Státy mají mít i nadále volnost v rozhodnutí, zda zavedou mýtný systém, nebo dodatečnou ekologickou daň. Ty země, které už mýtné systémy mají nebo se pro ně rozhodnou, budou se muset od roku 2024 řídit novými jednotnými celoevropskými pravidly. To mimo jiné znamená, že všechna mýta v Evropě budou evidována digitálními systémy.

Komise tvrdí, že její návrh „zvyšuje vzájemné propojení mýtných systémů tak, aby bylo možné využívat silnic po celé EU bez vyřizování různých administrativních formalit“.

Nyní se v zemích, které mýtné zavedené mají, stanovuje podle ujeté vzdálenosti. V Česku motoristé platí u osobních vozů časové mýtné pomocí dálničních známek, nákladní vozy platí mýtné podle ujeté vzdálenosti s pomocí mikrovlnné bezdrátové technologie. Dálniční známky (časové zpoplatnění) by ovšem podle návrhu Evropské komise měly být zrušeny a nahradit by je mělo právě klasické mýtné. Tuto variantu už podle informací iDNES.cz v minulosti zkoumalo české ministerstvo dopravy. Mýtné je náročnější na technologii výběru (je třeba vybudovat infrastrukturu), správci dálnic ovšem vyberou mnohem více. Peníze vybrané na mýtném by měly být investovány do infrastruktury.

EU má nyní nástroje na úpravu úrovně zpoplatnění použití dálnic pro nákladní vozidla, ceny mýtného pro osobní dopravu jsou pak plně v kompetenci vlád jednotlivých zemí. Nově se chystá na zavedení mýtného na dálnicích v Německu, kde dosud byly pro osobní vozy zdarma.

Návrh Evropské komise bude pro uvedení v platnost potřebovat souhlas Evropského parlamentu a členských států.