Nákup nového auta: prodejci nabízejí plnou nádrž i vyřizování na úřadech

„Pokud zákazník vybere auto ze skladu, je připravené během týdne k předání. Pokud objednáváme auto do výroby, dodání vozu trvá tři až šest měsíců podle specifikace, motoru a převodovky,“ popisuje Luboš Brůžek, vedoucí prodeje Seat Pyramida Centrum.

Na začátku se po sepsání objednávky nového auta skládá záloha, obvykle je to deset procent z ceny vozu. Před předáním se doplácí zbytek buď hotově, nebo převodem. „Hotovostní platby jsou ovšem omezené limitem na jeden den,“ upozorňuje Brůžek. „Ze zákona 254/2004 Sb Zákon o omezení plateb v hotovosti §4 praví, že poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 270 tisíc korun, je povinen provést platbu bezhotovostně. Příjemce takové platby, jejíž výše překračuje tento limit, nesmí tuto platbu přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně,“ cituje ze zákona Kateřina Jouglíčková, mluvčí českého zastoupení značky Kia. Jednodušší a rozhodně také bezpečnější je tedy v každém případě bankovní převod. „Pokud má zákazník na financování vozu úvěr, je to podobné,“ dodává Luboš Brůžek. V těchto případech je bezhotovostní platba téměř pravidlem. Ti, kdo kupují ojetiny v bazarech, jsou naopak zvyklí, že především u lacinějších aut (asi do sta tisíc korun) vyžadují obchodníci hotovost.



Příprava před předáním nového auta zabere několik dnů. „Auto je od výrobce zabaleno v ochranných fóliích a zablokované v převozním režimu. Je třeba ho vyčistit, naleštit, případně domontovat dodatečnou výbavu, jako je třeba speciální zabezpečovací zařízení,“ popisuje Brůžek.

Pokud auto nemá registrační značky, dostává dočasnou zelenou papírovou značku. V případě, že v takto označeném autě řidiče zastaví policejní kontrola, prokazuje se fakturou jako dokladem o nabytí vozu a zelenou kartou jako dokladem o povinném pojištění. Dealeři ovšem obvykle nabízejí službu registrace vozu za poplatek kolem pěti set korun, takže pak přebírá auto rovnou s registračními značkami. „Službu registrace vozu na nového majitele nabízíme a hodně lidí ji využívá, nechce se jim na úřady. Poplatek za registraci je 800 korun. Za naše služby účtujeme malý poplatek v řádu stokorun,“ uvádí Filip Nevěčný z firmy CanoCar, která je brněnským dealerstvím značky Suzuki.

„Auto je vždy na letních pneumatikách, i v zimě,“ uvádí Brůžek ze Seatu s tím, že je vždy možné se domluvit na obutí nové sady zimních kol ještě před prvním vyjetím. Automobilky mívají občas v zimním období speciální akce, kdy při koupi nového vozu dostanete zimní obutí navíc zdarma.

První cesta obvykle vede k benzince. V nádrži totiž mívají nová auta přibližně pět litrů paliva. „Jsou v naší dealerské síti i tací dealeři, kteří zákazníkům předávají vůz vždy s plnou nádrží a na tomto gestu si staví svou image. Je na zvážení každého dealera, zda natankuje plnou nádrž, nebo ponechá běžných 5 litrů paliva,“ upřesňuje Kateřina Jouglíčková.

„Obecně nechceme vyjíždět mimo areál, takže nová auta před prodejem nedotankováváme. Vozy mívají v nádrži základních asi pět litrů paliva. Hned vedle ovšem máme benzinku,“ uvádí Filip Nevěčný. A dodává zajímavý postřeh: „Auta ze zámoří mají úplně prázdnou nádrž, je to z bezpečnostních důvodů. Přepravci je jinak nechtějí vzít na loď.“

„Předávání vozu trvá přibližně hodinu až hodinu a půl,“ popisuje Brůžek proceduru při předávání nových seatů. Prodejce předvede všechny funkce a možnosti nastavení, hodně času zabere papírování.

„Jak má probíhat samotné předání, standardizované nemáme. Nicméně je několik kroků, které dealer musí při předání nového vozu zákazníkovi sdělit. Mezi ty hlavní patří například vysvětlení ovládacích prvků, vysvětlení záruky, délka záruky, co je a není zárukou kryto, čím je záruka podmíněna. Dále pak to jsou jednotlivé servisní intervaly, které se u našich modelů liší,“ uvádí Jouglíčková. „Vše ostatní jako kytka při předání ženě či předání vozu pod plachtou s mašlí, nebo drobné dárky, dálniční známka či plná nádrž, jsou individuálně plně v rukou dealera,“ uzavírá.