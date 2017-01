První jízda: Micra už není malá a dostala reproduktor do hlavové opěrky

Světoběžnice Tohle jméno je pojem. Před pětadvaceti lety to bylo jedno z prvních aut z Asie, které Evropa přijala za své a dokonce ho zvolila autem roku (v roce 1993). Poprvé v historii tak byl Evropským autem roku vůz z Asie. Zajímavý je také její životopis. První, hodně hranatá generace představená v roce 1982, se vyráběla v Japonsku. Druhá - nejslavnější ze všech, vydržela ve výrobě 11 let (1992-2003, v jižní Asii dokonce do roku 2007), tu stavěli v britském Sunderlandu a také v Japonsku. Stejně tak třetí - velmi odvážně tvarovanou - generaci, vyráběnou do roku 2010. Čtvrtá generace modelu dostala hodně nevýrazný zakulacený vzhled a byla autem doslova pro celý svět. Auta pro Evropu se vyráběla v Indii, produkce ale běžela taky v Japonsku, Thajsku, Číně, Mexiku a Indonésii. Novou pátou generaci Micry bude Nissan vyrábět ve fabrice Renaultu ve Francii.