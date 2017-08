Qashqai slaví deset let, láká na luxusní detaily a neustálé inovace

V roce 2007 se Nissan postaral o revoluci, když přišel s první generací modelu Qashqai. Tím odstartovala vlna masové obliby kompaktních crossoverů, která po deseti letech neopadá. A Nissan je stále jedničkou tohoto segmentu, přičemž jeho prodeje neustále rostou.



Usnout na vavřínech by ale bylo lehké, proto si japonská značka dala za cíl provést na qashqai co nejvíce změn – nenápadných i dobře viditelných. Maska chladiče nyní zasahuje hluboko do předního nárazníku a kruhové mlhovky ustoupily nízkým podlouhlým. Nad nimi se nacházejí falešné nasávací otvory, pod nimi zase fešné lízátko předního nárazníku. Celkově vzato ubylo chromu i nelakovaných plastů a přibylo ostrých linek. Nissan tento styl nazývá „Premium Dynamism“.



Štítek v masce chladiče u vyšších výbav ukrývá radar, který však u qashqaie slouží jen pro systém nouzového brzdění. Adaptivní tempomat tento model prozatím, na rozdíl od mnoha konkurentů, v žádné z verzí nenabízí. Další technickou novinkou je rozšíření výbavy o natáčení světel do zatáček a automatické přepínání dálkových lamp u LED světlometů. Došlo i na nenápadné úpravy – přední směrovky jsou nyní větší a lépe viditelné, spára kolem kapoty motoru je zase v zájmu zlepšení aerodynamiky užší než dosud.

Kufr je s objemem 439 litrů průměrně prostorný, mnozí konkurenti (Peugeot 3008, Škoda Karoq) mají výrazně větší; naopak Opel Mokka nebo Fiat 500X zase podstatně menší.

Zezadu se modernizovaná verze prozradí výraznější grafikou koncových světel, která navíc dostala výstupky snižující aerodynamický odpor. Dlouhou prutovou anténu na střeše nahrazuje „ploutev“, jak to známe z vozů BMW již více než 15 let. Vyšší výbavy jsou kromě toho také ozdobeny stříbrnými lištami ve spodní části nárazníku.

Podobně komplexní jsou úpravy interiéru. Rozhodně nelze přehlédnout nový, sportovně tvarovaný volant se zploštělým spodkem a tenčím středem i paprsky. Poprvé se představil v nové generaci micry a přináší lepší pohled na přístroje, intuitivnější ovládání tlačítek a díky tlustšímu věnci pevnější úchop.

Naopak nejspíš jen uživatelé stávajícího modelu zaznamenají komfortnější výplně sedadel nebo čistší zvuk Bluetooth hands-free. Co pak automobilka z novinek sama příliš nezdůrazňuje, jsou výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce a automatický dojezd pro elektrické stahování u všech čtyř oken.

Nabídka asistenčních systému se rozšiřuje o pomocníka, který při vycouvání z řady aut varuje před vozy projíždějícími okolo. Začátkem příštího roku se pak objeví i balíček ProPilot, který díky kombinaci udržování v jízdním pruhu, adaptivního tempomatu a asistentu pro jízdu v kolonách zajistí autonomní ovládání vozu na víceproudých komunikacích.

Multimediální výbava je již nyní standardně bohatší o příjem digitálního rozhlasového vysílání DAB a vylepšené ovládání dotykového displeje, v nejvyšších verzích pak také o audiosoustavu Bose s osmi reproduktory. V příštím roce navíc přibudou rozhraní pro spojení s chytrým telefonem – Android Auto a Apple CarPlay.

„Kaškaj“ také po faceliftu podražil, základní cena je tak nově 457 tisíc. Mezi konkurenty však stále patří k těm levnějším vozům, s dobrým poměrem cena/výkon.



Na vrchol modelové palety se pak řadí nová výbava Tekna+. Ta kromě již zmíněného audia Bose obsahuje mimo jiné také čalounění kůží Nappa s efektním 3D prošíváním nebo elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí a pneumatickou bederní opěrkou. Zvenčí se odlišuje stříbrnými střešními ližinami a kryty zrcátek.

Nissan zapracoval i na jízdním projevu. Nová konstrukce krytu pod motorem zmenšuje turbulence, což prospívá aerodynamickému odporu i hluku od podvozku. Přibylo také protihlukové pěny v předních dveřích a podbězích zadních kol, vzadu jsou silnější skla v oknech a přední dveře mají tlustší těsnění. Společně s překalibrováním řídicí jednotky naftového motoru je výsledkem všeobecně nižší úroveň hluku za jízdy.

Komfortu tlumení nerovností svědčí změkčení pružin o pět až osm procent (dle konkrétní motorizace), které je na poli ovladatelnosti kompenzováno přitvrzením předního stabilizátoru o 16 %. Qashqai si navíc zachovává systém Active Ride Control, který nenápadným přibrzďováním předních či zadních kol kompenzuje podélné kolébání karoserie, i dvouplášťové tlumiče. Vylepšený nissan tedy o kousek lépe překonává nerovnosti a tím dotváří svůj charakter. Nijak nesvádí k agresivní jízdě, a když přeženete rychlost nájezdu do zatáčky, odvděčí se vám výmluvnou nedotáčivostí. S takovým charakterem ostatně ladí i novinka v podobě nasazení dynamického tlumiče na tyči řízení, který má za úkol potlačit přenos vibrací k rukám řidiče.

Až po toto místo vyznívá modernizace qashqaie jako jednoznačný posun vpřed, v případě nabídky motorů se ale nic takového konstatovat nedá. Výběr je stejný jako dosud, namíchaný více podle globálních statistik a konstrukčních možností než podle potřeb a přestav českých zákazníků.

Čtyřkolku tak získáte jedině jako diesel 1.6 dCi (96 kW) s manuálem, automat je výhradně bezestupňové CVT (Nissan jej označuje jako Xtronic) a na straně benzinových motorů čekají podprůměrné čtyřválce.

Základní 1.2 DIG-T (85 kW) není ani zdaleka tak dynamický jako konkurenční crossovery s podobně výkonnými turbomotory a vrcholný 1.6 DIG-T (120 kW) se snaží letargické reakce na plyn kompenzovat alespoň nízkou reálnou spotřebou. Mnohem lepší volbu tak představují osvědčené diesely 1.5 dCi a 1.6 dCi, ani silnější z nich ale nedělá z qashqaie kdovíjak svižné auto.