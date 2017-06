Test nosičů na kola: nejlepší jsou ty na tažné zařízení

Jak správně používat nosič na kola? Chovejte se k němu podle návodu . Nepřekračujte povolenou rychlost a zatížení nosiče.

Nepřekračuje povolené svislé zatížení tažného zařízení. Před instalací by mělo být čisté a odmaštěné .

. Volné díly (akumulátory od elektrokol, svítilny) z kol před montáží na nosič sundejte .

Po nějakých 50 km jízdy zastavte a zkontrolujte upevnění kol a nosiče.

Nepoužívané nosiče odmontujte . Zbytečně zvyšují spotřebu, zhoršují jízdní vlastnosti a znesnadňují parkování.

Kola namontovaná vzadu za autem by neměla jeho šířku překračovat na každé straně o více než 20 cm. Maximální šířka by se měla pohybovat do dvou metrů.

na každé straně o více než 20 cm. Maximální šířka by se měla pohybovat do dvou metrů. Pokud nemá nosič na kola vlastní svítilny a držák registrační značky, musí být stále viditelné ty na autě. Před odjezdem to zkontrolujte.