Autonovinky 2017: reálnější údaje o spotřebě a nové značení paliv

Na která auta se letos těšíme? Škoda Yeti: Novinka by mohla mít premiéru už na jaře na autosalonu v Ženevě (alespoň v podobě konceptu) a do prodeje nejspíš zamíří na podzim 2017. Zachovány budou obě verze, tedy spíše do města určený Yeti a terénnější Yeti Outdoor. V návaznosti na změnu evropské verze se nové generace dočká i čínská varianta s prodlouženým rozvorem, zvaná Ye Di. Suzuki Ignis: Malé auto s pohonem všech čtyř kol je něco, co v nabídce automobilek citelně chybí, takže třeba farmáři v Beskydech musí vzít zavděk ojetinami. To se letos změní. Auto má celkem svébytný design, zepředu mu to sluší, zadek je ovšem trochu zvláštní. Alfa Romeo Stelvio: První SUV Alfy Romeo nese název Stelvio. Na pohled je to trochu giulia na vysokém podvozku, ale překypuje ambicemi a postavit se chce třeba Porsche Macan. Rozměry patří stelvio spíše mezi menší SUV na trhu: je 4680 mm dlouhé a 1650 mm vysoké. Naopak šířka 2160 mm je lehce nadprůměrná. Vyrábět se bude v italské továrně Cassino. Kia GT: Do neznámého segmentu se odvážně pustí korejská Kia, která chystá opravdový sporťák. Čtyřdveřové kupé s pohonem zadních kol představovala postupně už od konce loňského roku na několika videích. Ukázala na nich třeba zrychlení z nuly na sto, které má hodnotu 5,1 sekundy. Jeep Compass: Jeep roste a kompletně obnovuje svoji modelovou řadu, kterou letos doplní i nový compass, odvážný konkurent třeba Volkswagenu Tiguan. Postaven je na podvozku menšího sourozence – renegade a i když to bude crossover, nezapomene na svoje offroadové kořeny. Opel Insignia: Opel zveřejnil první oficiální snímky nové generace modelu Insignia už v závěru minulého roku, ale do prodeje se novinka chystá až letos. V pětidveřové variantě ponese název Grand Sport. Kombíku zůstane označení Sports Tourer, jeho oplastované verzi s pohonem všech kol pak Country Tourer. Prodávat se bude po celém světě, ale pod různými koncernovými značkami kromě Opelu ještě jako Vauxhall a Buick. Peugeot 5008: Peugeot zahájil loni mohutnou SUV ofenzivu. Po modelech 2008 a 3008 ji letos završí evropská premiéra sedmimístného modelu 5008. Dřívější stejnojmenné MPV bude zapomenuto a nahradí ho drsněji se tvářící SUV. BMW 5 Tourer: Pětková řada slavila premiéru už loni na podzim, letos dojde také na kombiverzi tohoto nejprodávanějšího manažerského kombíku v prémiovém segmentu. Design sedanu se oproti předchozí šesté generaci moc nezměnil, ale uvnitř je víc místa a auto dostalo nový podvozek. Od kombíku se tedy dá čekat, že naváže na úspěchy svého předchůdce. Ford Fiesta: Nová Fiesta přijde na trh rovnou ve čtyřech verzích: stylové Titanium, sportovně stylizované ST-Line, luxusní Vignale a crossover Active. Ford slibuje větší možnosti personalizace a zlepšení jízdních vlastností. Kromě úpravy vzhledu, spočívající především v nových předních světlometech a kompletním přepracování zádě, je hlavní novinkou interiér s dotykovou obrazovkou o úhlopříčce až osm palců. Mercedes E AllTerrain: Terénně laděné kombi dosud v nabídce stuttgartské značky chybělo, náprava přijde až s novou generací třídy E. S přidanými plasty a pohonem všech kol se pustí rovnou do boje s dalším nováčkem v této třídě, Volvem V90 Cross Country. Audi A6: Mercedes třídy E a BMW řady 5 už měly premiéru v roce 2016, Audi už nemůže s novou A6 čekat příliš dlouho. Doufejme, že design bude konečně trochu odlišný od všech současných modelů se čtyřmi kruhy ve znaku. Auto dostane nový podvozek, díky kterému by mělo být až o metrák lehčí než nynější generace. O interiéru se proslýchá, že jako první auto v historii dostane hmatový (haptický) displej, jehož povrch bude po dotyku imitovat pocit dotyku fyzického tlačítka. Další očekávané novinky Alpine: návrat Renaultu ke sportovním vozům

Audi A8: vlajková loď dostane hlavně asistenční systémy pro poloautonomní jízdu

Audi Q5

Audi SQ2: ostrá verze nejmenšího crossoveru Audi

Citroën C3 Aircross: futuristicky vypadající crossover

Ferrari LaFerrari Aperta: hybridní supersport zrychlí z 0 na 100 km/h za 3 sekundy

Honda Civic Type R: kultovní hot-hatch v aktuálním vydání

Kia Picanto

Kia Rio: modernizace se dočká i rio, na jehož základě údajně Kia chystá i malé SUV

Lexus LC: luxusní kupé dosud značce chybělo

Mazda CX-5: designově žádná revoluce, snad aspoň motory budou nové

Mercedes E kupé a kabrio

Mercedes S: drobné designové změny, ale nové šestiválce

MINI Countryman: největší mini naroste až na 4,3 metru

Nissan Juke

Nissan Micra

Opel Crossland X: proměnou projde MPV Meriva – nejspíš přijde o protisměrně otevírané dveře a stane se z něj crossover s novým jménem

Porsche Panamera: Sport Turismo: karoserie ve stylu kombi

Renault Alaskan: pick-up spřízněný s Nissanem Navara

Renault Koleos: minulá generace moc krásy nepobrala, nové největší SUV značky to má změnit

Seat Arona: menší SUV než loňská ateca

Seat Ibiza: nová generace nejstaršího modelu seatu

VW Arteon: „lepším“ passatem už nebude model CC, ale tato čtyřdveřová novinka

VW Tiguan Allspace: o 11 cm prodloužená verze, bude mít až 7 sedadel

Volvo V90 Cross Country: na vrcholu nové řady 90 stane terénní kombík

Volvo XC60: proměna ve stylu větší XC90



Facelifty: Ford Focus (možná), Nissan Qashqai, Renault Captur, Seat Leon, Škoda Citigo a Rapid (octavia jím už prošla na sklonku roku), VW Golf (8. generace bude až 2019)