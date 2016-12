Novoroční mejdan byl až do rána? Raději řiďte až v pondělí

Také býváte nejistí, když si večer dáte sedmičku dobrého bílého vína, jestli ráno můžete bezpečně vyrazit autem do práce? Jestli jste dopili o půlnoci a vyjíždíte v osm, je to tak na hraně - a nic než zkouška alkoholtesterem vám nepomůže. Na to, že tělo 85kilogramového muže takové množství alkoholu zpracuje přesně podle tabulek, se totiž úplně spoléhat nedá. A takzvaný zbytkový alkohol je pěkný neřád - to, že už reakce řidiče neovlivňuje, je pouze oblíbený mýtus.

Pravděpodobnost nehody ve srovnání se střízlivým řidičem 0,3 – 0,9 ‰ 7x větší 1,0 – 1,4 ‰ 31x větší Nad 1,5 ‰ 128x vyšší

„Zbytkový alkohol neexistuje. Vždy a bez výjimky je to stejný alkohol, který jste pili večer, navíc je jeho účinek často znásoben nedostatkem spánku,“ upozorňuje Martin Farář, šéf organizace BESIP, která má v Česku na starosti bezpečnost silničního provozu.

A únava může být stejně zrádná jako alkohol. I když spíte, je to spánek nedostatečný, protože organismus se věnuje odbourávání alkoholu, a ne odpočinku a regeneraci. Ráno po večerní oslavě už sice třeba nemáte po probuzení v krvi žádný alkohol, ale jste natolik unavení, že jste stejně nebezpeční, jako kdybyste byli opilí.

„Únava po kocovině může trvat docela dlouho. Po středním zatížení alkoholem trvá zhruba dva až tři dny, než se tělo zotaví. Větší dávky alkoholu totiž tlumí produkci hormonu adiuretinu, který řídí vylučování moči - důsledkem jsou velké ztráty tekutin a minerálních látek. Zkušební jízdy a pokusy na trenažérech v období kocoviny jasně prokázaly zhoršenou schopnost řídit,“ dodává Farář.

Doba odbourávání alkoholu - žena 60 kg Doba odbourávání alkoholu - muž 85 kg

Nepijte kávu, zpomalí odbourávání

Žádný skutečně ověřený recept, jak zvýšenou hladinu alkoholu v krvi snížit, neexistuje. „Za hodinu se tělo může zbavit zhruba 0,1 promile. Není přitom důležité, zda člověk spí, nebo sportuje. Ani černá káva nebo tučná jídla nemají potřebný účinek. A zázračná pilulka proti opilosti neexistuje,“ varuje Farář a vyvrací další oblíbený mýtus o tom, že pomůže černá káva.

Účinky koncentrace alkoholu na lidský organismus nad 0,2 ‰ Narušení zrakového vnímání, koncentrace, optického postřehu, zorného pole a zorného úhlu, zrakové paměti, emoční hladiny, prostorového vnímání, hloubkového a nočního vidění, sebekontroly a rozpoznávání zelené a červené barvy. Mění se intenzita pozornosti, dělí se a stává se výběrovou. do 0,5 ‰ Lehká podnapilost – člověk obvykle nejeví známky požití alkoholu, přesto jeho hladina v krvi působí na psychické procesy, klesá koncentrace pozornosti a výkonnost. 0,6– 1,5 ‰ Lehká až střední opilost – člověk se stává subjektivně živějším, pohotovějším, odvážnějším, optimističtějším, bez známek úzkosti a opatrnosti. Optický postřeh je otupený, pozornost omezená, vnímání zkreslené. Ztrácí se pocit odpovědnosti a vzrůstají pohnutky k riskování, agresivitě a bezohlednosti. 1,6 –2,3 ‰ Střední opilost – nekoordinované pohyby, přerývaná mluva, impulzivní reakce, hlučnost, sklon k násilnému chování. nad 2,3 ‰ Těžká opilost – člověk neudrží stabilitu, vrávorá, usíná, někdy se nachází v komatózním stavu.

„Je to přesně obráceně. S alkoholem kafe nepijte, kofein vás sice může nakopnout a udržet v bdělém stavu, ale zpomaluje odbourávání alkoholu z krve - takže opilí zůstanete déle!“

Pokud si nejste jisti, zda již můžete usednout za volant, pořiďte si detekční trubičky nebo digitální alkoholtester. Ovšem pozor, pokud to nejsou oficiálně certifikované přístroje (ceny zhruba od 10 tisíc korun výše), je měření vždy jen orientační a při případné policejní kontrole vám argumentace „vždyť jsem se měřil a byl jsem čistý“ nepomůže.

Ceny alkoholtesterů se pohybují od 200 Kč, což jsou vyhozené peníze, doporučují se spíše přístroje kolem 1 500 korun, které již měří obstojně. Pokud víte, že míváte po propité noci špatný pocit, může být investice do testeru dobrý nápad.

Jak alkohol působí na řidiče

A proč je alkohol pro řidiče tak nebezpečný? „Ovlivňuje schopnost mozku kontrolovat a koordinovat pohyby těla. To pak reaguje na nečekané situace mnohem pomaleji. Nedokážeme správně posoudit rychlost a vzdálenost, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla. Výrazný vliv má na periferní vidění řidiče. Vyšší koncentrace v krvi způsobují takzvané tunelové vidění. Jestliže střízlivý řidič je schopen vnímat celý prostor, řidič s 0,8 promile v krvi už jenom jeho necelé tři čtvrtiny, řidič s 1,8 promile v krvi už necelou třetinu,“ vypočítává Farář.

Velmi výrazný je kromě fyziologických problémů i vliv na psychiku šoféra. Výsledky výzkumů ukázaly, že již při hodnotách kolem 0,2 promile v krvi vzrůstá tendence riskovat, nepřiměřeně roste sebedůvěra, zvyšuje se agresivita. Alkohol také vede k přeceňování řidičských schopností, s jeho přibývajícím vlivem se ztrácejí přirozené zábrany a strach.

„Zaznamenáváme takzvaný alkoholový paradox. Lidé, kteří mají v krvi koncentraci alkoholu pod 0,55 promile, se mohou cítit lehčeji, uvolněněji a lépe než ve zcela střízlivém stavu. Sednout za volant ale rozhodně nesmí. Vnímání reality je zkreslené, i jen lehce podnapilý člověk vznikající problémy sice vnímá, ale neuvědomuje si možná rizika a snadno je podhodnotí,“ říká Martin Farář.

Po překročení koncentrace 0,55 promile v krvi začíná převažovat negativní efekt účinku alkoholu na lidský organismus - člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu.