V Česku se chystá výroba obojživelného minibusu, už plave po Slapech

Novinářům to při představení prototypu na Slapské přehradě řekl Robert Šubík z české pobočky společnosti Enjoy Tech Limited, která za projektem stojí.



„Momentálně jsme schopni vyrobit maximálně do pěti kusů ročně. V průběhu roku bychom se chtěli trochu rozrůst a výrobu zvýšit,“ uvedl Šubík. „Očekáváme velký zájem z Emirátů, odtud máme zpětné vazby už teď,“ dodal. Jaká bude základní cena, zatím nechtěl říci. Bude záležet hlavně na tom, jakou verzi si zákazník zvolí.

Obojživelný mikrobus v číslech délka x šířka x rozvor: 7200 x 2360 x 4325 mm

světlá výška: 160 mm

ponor: 85 cm

výtlak tělesa: 5,6 t

kapacita: 12 osob včetně řidiče

motor: OM 651 DE 22 LA, Euro 6, 95 kW, 3800/min

lodní pohon: hydraulický o síle 2x4,2 kN

maximální rychlost na pevnině: 90 km/h (omezovač)

Základem je standardní Mercedes Sprinter, který je dále upravován. Na bázi komerčního vozidla bylo výhodné stavět obojživelný speciál i kvůli servisu. „Klíčové bylo zachovat zásadní prvky od mercedesu a maximálně se jim přizpůsobit, nevymýšlet nic nového,“ řekl Šubík.

Na vodě se minibus ovládá podobně jako na silnici, speciální software podle otáčení volantu reguluje tah lodního motoru. Po vjetí do vody řidič vypínačem přepne automobil do plavebního režimu a pak už postačí jen určovat směr a rychlost malým joystickem na dveřích a otáčením volantu. Po jeho dotočení do koncových poloh se mezi motory vytvoří vzájemný protitah, díky němuž se plavidlo dokáže otáčet kolem své osy. K ovládání na vodě stačí kurz vůdce malého plavidla a na silnici řidičský průkaz D1.



K výrobě sedmimetrového předváděného modelu, který pojme 12 cestujících včetně řidiče, bylo zapotřebí 8000 hodin. Pasažéři mohou nasedat i na vodní hladině při uvázání u mola, a to pomocí třímetrové hliníkové lávky. Nastupování na suchu nevyžaduje žádná zvláštní zařízení.

Konstruktéři měli na zřeteli především zajištění maximální bezpečnosti cestujících. Plášť je proto vytvořen z několika vrstev a komor, vyplněných nenasákavou pěnou, oplechovaných a zalitých polypropylénovým nástřikem. Samozřejmostí jsou lodní prvky jako dvě kotvy nebo plovací vesty pro všechny pasažéry. V motorovém prostoru a v kabině je umístěno drenážní čerpadlo pro případné odčerpání vody.

Nápravy, řízení, kardan, výfuk, přední světla a další prvky jsou chráněny před vniknutím vody. Podlaha je z teakového dřeva, které se používá na luxusních jachtách, nerezové zábradlí je zhotoveno na míru, zadní nárazník je vyřezávaný z pěny.

Klimatizační jednotky jsou umístěny nad řidičem, takže klimatizaci lze spustit i na vodní hladině. Přední chladič motoru je ve vodě ochlazován ve vodní lázni.