Kdo chce jezdit a ne opravovat: Mitsubishi Colt je trefa

Malý vůz se třemi diamanty ve znaku má rozhodně na co navazovat. Vždyť modely Space Star či Space Wagon byly opravdu vydařené - i když řadou motoristů neobjevené, což je škoda. Colt je ale trochu jiný šálek kávy.

Důvodem jsou nejen nevelké rozměry, ale i podvozek a technika shodná se Smartem ForFour, což je jistě pro mnohé motoristy překvapivá informace. Model Colt sice není až pro takové individualisty jako Smart ForFour, ale i tak láká spíše ty řidiče, co chtějí vozidlo trochu odlišné od běžné automobilové konfekce. Oba modely se vyráběly v nizozemské fabrice Nedcar.

Mitsubishi Colt podle odborníka z autobazaru Jindřich Topol, manažer AAA AUTO Japonské Mitsubishi Colt poslední generace patří k nadprůměrně spolehlivým ojetým automobilům. Zásadní problémy se tomuto modelu většinou vyhýbají a vyskytuje se pouze několik méně závažných potíží. Někdy praskají žárovky H7 v potkávacích světlometech, občas zatuhává řazení. Známý problém představuje vypadávání tlačítka ruční brzdy. Objevují se vozy s pískajícím ventilátorem či pískajícím řemenem pomocných agregátů, což je dáno nadměrným

opotřebením – řemen se vytahá a prokluzuje. Jedenáctistovky někdy zlobí škrticí klapka a setkat se lze i s vadným spojkovým ložiskem. Tyto závady ale nejsou nijak časté. Při testovací jízdě dobře prověřte řazení. U manuální převodovky se sice zřídka, ale přesto objevuje problematické řazení zpátečky. Vůz se dodával i s robotizovanou převodovkou, ta však řadě motoristů nevyhovuje z důvodu pomalejších reakcí. Vozidla s manuálním řazením jsou rozhodně vyhledávanější i proto, že u nás mají delší tradici a většina motoristů je v tomto směru dost konzervativní. A to i pokud jde o automobil primárně využívaný k jízdám po městě.

Colt vystřelil k prvním majitelům v roce 2002, avšak na evropský trh se dostal až o dva roky později. Malé auto s proporcemi kapesního MPV se překvapivě dočkalo i sportovněji laděného provedení pod názvem Colt CZT, které pohání přeplňovaná patnáctistovka o výkonu 110 kW. V roce 2006 rozšířil nabídku odvozený kupé-kabriolet Colt CZC a rok 2009 přinesl sportovně laděný model Colt Ralliart s přeplňovaným motorem 1.5 T/110 kW. Mezitím Colt prodělal facelift a modernizaci, k čemuž došlo v roce 2008 (nově se nabízel systém Start-Stop).

Prakticky stavěná karoserie těží z určité nadčasovosti. Dává ale i tušit přednosti vozu. K těm patří především dobrá nabídka místa, vzdušnost interiéru podtrhuje velké prosklení, které stojí za výborným prosvětlením prostoru pro posádku. Interiér coltu bývá často diskutovaný, protože působí celkem chatrně - spíše jako by patřil do japonského vozu z počátku devadesátých let. Tento dojem vyvolávají použité tvrdé plasty a bílý plast na středovém panelu či manžeta řadicí páky ho jen podtrhují.

Přesto se zde posádce nevede špatně. Sedadla jsou pohodlná, místa mají cestující dostatek, potěší přítomnost držáků nápojů a hlavně zadní posuvná lavice, díky níž lze místo pro posádku upravit, i když na úkor kufru. Lavici s dělenými opěradly je tak možné posunout až o 13 cm. Prostor pro zavazadla přitom nabídne objem minimálně 214 litrů. Pravda, to je tak na větší nákup. Colt byl zkrátka konstruován jako převážně městský automobil a zde se to projevuje.

Přesto zvládá jízdu na delší vzdálenosti s nadhledem, jen počet a velikost zavazadel musíte přizpůsobit daným možnostem. Přeprava pěti cestujících by byla značně nekomfortní, protože trojici na zadním sedadle by bylo hodně těsno v oblasti ramen. Čtyři lidé ale budou mít místa dostatek a pohodlně se tak dostanou i do vzdálenějšího cíle.

Colt poslední generace si nestojí špatně ani v oblasti bezpečnosti, tedy alespoň podle toho, co ukázaly bariérové testy Euro NCAP, prováděné v roce 2005. V nich vůz dostal za ochranu posádky při nárazu čtyři hvězdičky z pěti možných a o hvězdu méně za ochranu dětí v autosedačkách. Vezmeme-li v úvahu velikost automobilu a především pak jeho konstrukční stáří, nejde vůbec o špatný výsledek.

Nejlevnější kousky se dají koupit od nějakých 70 tisíc korun. Pokud zalistujeme v inzerci, zjistíme, že mírnou převahu mají vozidla se základním motorem. Benzinová jedenáctistovka o výkonu 55 kW ale výkony hodné olympionika rozhodně nepodává. Kromě vrozené lenosti navíc může nemile překvapit technickými problémy, a to i vážnějšího rázu. Známé jsou dokonce i případy závady řídicí jednotky nebo motorů vyžadujících výměnu ložisek klikové hřídele.

Silnější agregáty ale takové potíže neznají. Jako ideál se tak zdá slušně rozšířená třináctistovka MIVEC pracující s výkonem 70 kW. Ještě svižnější patnáctistovky s výkony 72 až 110 kW potkáte jen vzácně a moc rozšířené nejsou ani turbodiesely 1.5 DI-D, které dodal Mercedes. Pracují s výkonem 50 a 70 kW a díky přeplňování se i slabší z nich pod kapotou coltu jeví jako dostatečně schopný.

Při výběru vozu věnujte zvýšenou pozornost podvozku, kde vznikají vůle na přední nápravě. To lze ale automobilu jen těžko vyčítat, když naše silnice připomínají spíše tankodromy. Občas narazíte i na vozidlo se zvlněnými brzdovými kotouči, což je spíše důsledek opomíjeného servisu. Pokud tloušťka brzdových kotoučů klesne následkem opotřebení pod předepsanou

mez, malá masa materiálu pak nedokáže odolávat zahřátí při větším zatížení. Obecně však Mitsubishi Colt platí za nadprůměrně spolehlivý automobil, i když základní jedenáctistovka není vždy zcela bezproblémová.

Část viny zde nesou i uživatelé, kteří v zájmu finanční úspory pořídí vozidlo s nejslabším motorem a pak často jezdí necitlivě s pedálem plynu na podlaze a ždímají tak z vozu dlouhodobě maximální výkony. To se následně může projevit výskytem poruch, které by vůz jinak nepotkaly. Volba pohonné jednotky by tedy měla vždy vycházet z potřeb a zvyků řidiče. Snaha přizpůsobit motor vlastním potřebám necitlivým zacházením je vyloženě chybná a může i z vyložené spolehlivky udělat neštěstí na kolech.