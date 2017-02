Lehčí a větší. Opel Insignia Sports Tourer bude fešácký kombík

Opel Insignia Sports Tourer aktuální generace působí šmrncovně, ale po otevření víka kufru spíš trochu zklame, objemový přeborník to zrovna není. Opel tedy hned na začátek raději ujišťuje, že nová generace přidala sto litrů objemu k maximální přepravní kapacitě při dvoumístném obsazení (nově až 1 640 litrů a dva metry délky). Samozřejmě nesmí chybět možnost připlatit za otvírání víka kopnutím do prostoru pod zadní nárazník. Když máte plné ruce nákupu, hodí se to a stejným pohybem kufr zavřete.

S délkou 4 986 mm je o kousek delší než předchozí kombík, kola se v nápravách více rozkročila a o citelných 92 mm se protáhl rozvor (nově 2 829 mm), přední i zadní převisy se zkrátily o tři centimetry. Zvětšila se také kabina.

Nová Insignia chce ovšem stavět také na zážitcích za volantem a jízdních dovednostech, kvůli tomu zhubla v porovnání s předchůdkyní 200 kilogramů. V nabídce nebude chybět pohon všech kol s funkcí vektorování točivého momentu - to obstarává sofistikovaný mechanismus na na zadní nápravě, kde diferenciál nahradily dvě elektricky řízené lamelové spojky.

Největším lákadlem v příplatkovém ceníku budou Matrix LED světla (každá z předních lamp je složená z 16 LEDek), která umožňují jet stále se zapnutými dálkovkami bez oslňování ostatních. Nově bude ve výbavě třeba head-up displej nebo chlouba Opelu v podobě speciálních „ortopedckých“ sedadel.

Zajímavostí nové Insignie je aktivní kapota chránící chodce, bude to první opel který ji dostane. V případě střetu se kapota v milisekundách zvedne, aby se zvětšilo místo pro deformaci a sražený chodec se neporanil o tvrdé části motoru. Stojí za zmínku, že konkurence tyto prvky pasivní bezpečnosti postupně opouští a využívá aktivní řešení, která zabrání střetu (systémy automatického brzdění, detekce chodců).

Premiéra je naplánovaná na autosalon do Ženevy na březen letošního roku, objednávky budou dealeři sbírat už od února.