Opel znenadání mění šéfa, který značku předá Francouzům

Neumann (56) odstoupil ještě před dokončením prodeje firmy, která dosud patřila americké automobilce General Motors, do rukou francouzské PSA Group.



Neumann zůstane do završení prodeje Opelu členem představenstva, uvedla firma. Dodala, že jmenováním Lohschellera (48) do nejvyšší výkonné funkce bude „zajištěna kontinuita“ a „plynulý přechod řízení“ v době, kdy Opel vypracovává nový strategický plán pro budoucnost v rámci skupiny PSA. Lohscheller se Opelu stará o finance od roku 2012.

Michael Lohscheller, nový šéf značky Opel

„Nepokračovat v době, kdy firma přechází do PSA, bylo obtížné osobní rozhodnutí. Jsem hrdý na to, co náš tým až dosud dokázal a jsem si naprosto jistý, že začleněním do PSA Opel//Vauxhall posílí. Hodlám tuto transakci dokončit a pak si vezmu nějaký čas, abych se rozhodl, co dál,“ komentoval své rozhodnutí Neumann, který se snažil stát tváří značky podobně jako třeba Sergio Marchionne u Fiatu. Neumann se tak často objevoval na fotkách prezentujících nově představované modely a často vystupoval na veřejnosti.

„Pod vedením Karl-Thomase udělal Opel/Vauxhall výrazný obrat k lepšímu,“ říká Dan Ammann, předseda dozorčí rady Opelu a president General Motors. „Děkujeme mu za velký přínos Opelu/Vauxhallu i GM za poslední čtyři roky.“

„Podařilo se mu znovu získat renomé pro Opel, zlepšit image značky a posílit její sebevědomí uvedením skvělých modelů,“ dodal Wolfgang Schäfer-Klug, místopředseda dozorčí řady značky.

Zleva: Carlos Tavares, předseda představenstva PSA Peugeot Citroen, Karl-Thomas Neumann, šéf Opel Group a prezident General Motors Dan Ammann na autosalonu v Ženevě.

Německý týdeník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) o víkendu napsal, že Neumann považuje prodej Opelu automobilce PSA za správný strategický krok, obává se ale, že nový majitel podceňuje rostoucí důležitost elektromobilů. Německý manažer přešel v roce 2013 k General Motors od Volkswagenu, předtím působil u výrobce pneumatik a komponentů pro autoprůmysl, německého Continentalu.

Americká automobilka v březnu oznámila, že svou evropskou divizi se značkami Opel a Vauxhall prodá PSA za 2,2 miliardy eur (57,6 miliardy Kč). PSA se díky převzetí stane dvojkou na evropském automobilovém trhu. Opel minulý týden uvedl, že prodej by mohl být dokončen 31. července, pokud transakci včas schválí antimonopolní úřady.