Rok s pronajatým autem: golf za pět tisíc měsíčně, vrácení bez problémů

Operativní leasing je sice na českém trhu relativně nový finanční produkt, alespoň pro nefiremní zákazníky, ale ve světě je to docela běžný způsob financování automobilu. U nás v drtivé většině nového, ale třeba v USA nebo v zápodoevropských zemích takto můžete koupit i ojetý automobil.

V Česku bývá operativní leasing obvykle na dva až tři roky, často je nabízena i roční varianta, ale lze pořídit kratší i delší pronájmy.

Nabídka je dnes hodně široká, ale vyplatí se pečlivě studovat podmínky. Rozdíly bývají především v tom, jestli je v ceně jen samotné auto s pojistkou (což je vždy), nebo i servis a třeba i zimní pneumatiky. Liší se také povolený nájezd. Obvykle to bývá 15 až 20 tisíc kilometrů ročně, ale lze dojednat i nájezdy výrazně vyšší. Za kilometry najeté nad rámec smlouvy se platí.

Výhodné ceny mají prodejci a leasingové společnosti obvykle na předem dané konfigurace vozů. Pokud si tedy zákazník přeje něco extra, tak buď to nejde vůbec, nebo je to za příplatek. Stejně tak je možné požádat o kalkulaci na v podstatě libovolný vůz, klidně na lamborghini, ale cena tomu bude odpovídat.

Operativní leasing je výhodný pro podnikatele, náklady lze snadno uplatňovat v účetnictví. Rok jsme sledovali zákazníka, který se po dlouhém rozhodování rozhodl právě pro roční pronájem. „Osobně jsem ale řešil auto pro soukromou osobu a zde je potřeba dobře počítat. Ovšem nikoliv teoreticky, ale v ruce s nabídkou leasingu a nabídkou koupě auta včetně pojistky,“ popisuje Jan z Prahy. „Výhody jsou jasné: mám stále nové auto, pokud je v ceně, tak kompletní servis a výměnu pneumatik, v podstatě žádné starosti a není nutné řešit prodej auta.“

Nevýhody se najdou také: auto není vaše, je potřeba hlídat konec leasingu a včas objednat nové auto (což se zrovna v tomto konkrétním případě nepodařilo) a doufat, že dobré nabídky se budou opakovat.

„V srpnu 2015 jsem objevil akční a nutno dodat že nadprůměrně výhodnou nabídku pražského prodejce na roční operativní leasing. Vybral jsem si VW Golf 1.2 TSI v provedení Comfortline s několika prvky výbavy navíc. Měsíční poplatek za pronájem byl 5 500 korun včetně daně, v ceně byly zimní pneumatiky s výměnou v ceně. U ročního pronájmu nebylo servis potřeba řešit. Nájezd byl stanoven na 20 tisíc kilometrů, za každý další bych pak platil 1,50 Kč. Výhodou byla jen procentní pojistka,“ líčí Jan.

Tři hodiny času

„Objednání auta, převzetí a vrácení trvalo dohromady tři hodiny času. Musel jsem jednou na výměnu pneumatik, což zabralo při objednání opět hodinu,“ popisuje Jan a odhaluje největší výhodu operativního leasingu: s autem vlastně jen jezdíte, o ostatní věci se stará někdo jiný.

Pojistka může být velký problém Plno nabídek operativního leasingu kalkuluje s pojistkou se spoluúčastí 10 procent, minimálně 10 tisíc korun. A to může být problém. Přestože sami s autem nic neprovedete, stačí tři větší škrábance a při odevzdání auta to bude stát 30 tisíc navíc. Přestože škoda bude reálně nižší. V diskusních fórech lze najít hodně zkušeností zákazníků, kterým právě pojistka na první pohled výhodný operativní leasing dost prodražila. Obvykle lze pojistku zlepšit individuálně a rozhodně se to vyplatí, i když to bude stát něco navíc.

„Při objednávce jsem si mohl vybrat barvu včetně metalízy. Jinak byla konfigurace pevná a nic dalšího doobjednat nešlo. Auto šlo do výroby a dočkal jsem se ho zhruba za měsíc a půl. Na začátku jsem musel zaplatit jistinu ve výši 13 tisíc korun, která mi byla následně proplacena zpět,“ popisuje.

V tomto konkrétním případě zvolil dealer speciální formu pronájmu. „Papírově“ to byla koupě vozu s povinným odkupem po roce za fixně stanovenou cenu. Stejně má operativní leasing postavený třeba Toyota.

„Tento netradiční způsob znamenal, že při předání auta jsem vůz musel na sebe přihlásit na dopravním inspektorátu, což znamenalo náklad tisíc korun navíc a asi 30 minut času. Na druhou stranu jsem byl provozovatelem vozidla a nemusel řešit žádné další papíry, třeba při cestě do zahraničí,“ vysvětluje Jan.

„Vrácení auta jsem si domluvil dopředu. Očekával jsem, že budu platit spoluúčast pojistky za jeden škrábanec zhruba jeden centimetr čtvereční na dveřích, který udělal nějaký šikovný motorista při parkování. Auto jsem umyl zvenku i uvnitř, což sice prodejce nevyžadoval, ale přišlo mi to jako slušnost,“ popisuje.

Převzetí trvalo asi 10 minut. Zhruba 500 kilometrů najetých navíc dealer proplatit nechtěl a neřešil ani škrábanec na dveřích. Technik přebírající auto poznamenal, že v tak hezkém stavu prý ještě nikdo auto nevrátil. To je jeden z neduhů zápůjčky: uživatelé se k věci, která není jejich, nechovají zrovna vybíravým způsobem.

Jan jezdil rok v novém autě, které podle ceníku stojí 450 tisíc korun a stálo ho to 66 tisíc korun. Pokud by odečetl pojistku (a to hodně výhodnou) a poměrnou část zimních pneumatik včetně výměny, tak za rok zaplatil za auto zhruba 55 tisíc korun. „Pokud bych auto kupoval, tak mě na čtyři roky bude stát zhruba 250 tisíc korun, protože zůstatková cena čtyřletých Golfů 1.2 TSI s nájezdem do 80 tisíc kilometrů je zhruba 200 tisíc korun. Navíc bych musel platit servis. Za čtyři roky je to odhadem 20 tisíc korun za prohlídky a výměny náplní a filtrů,“ vypočítává.

Samozřejmě platí, že čím déle by auto měl, tím by se rozdíl snižoval. V případě operativního leasingu je ovšem nespornou výhodou, že má auto stále nové, maximálně dvou či tříleté. Nevýhodou je, že nelze dopředu predikovat nabídky operačního leasingu a tato konkrétní nabídka byla nadprůměrně výhodná.

„Operativní leasing máme i nyní, tentokrát si ho vzala přítelkyně. Je to operativní leasing v čisté podobě. Opět je to Volkswagen, konkrétně Golf Sportsvan 1,4 TSI DSG Highline, v ceníkové ceně 600 tisíc korun. Měsíčně platíme 6 200 korun s DPH. V podstatě měsíčně procento z ceny auta. A to jsme propásli za stejnou cenu Golf GTD. Opět je to nadprůměrně výhodná nabídka s ohledem na konkurenci, ale stačilo chvíli hledat, není rozhodně ojedinělá,“ komentuje.

Auto si tomto případě mohli konfigurovat, připláceli za parkovací senzory. Pronájem je na 13 měsíců s nájezdem 21 tisíc kilometrů, a s poměrně velkou pokutou za kilometry navíc. Pojistka je opět jednoprocentní. V případě tohoto čistého operativního leasingu přebírali auto již na značkách, ale druhého řidiče bylo nutné nahlásit leasingové společnosti.