Pekelně rychlý superexpres. Yamaha FJR 1300 je japonský rychlovlak

Když se letošní model Yamahy FJR 1300 odstrojí z kufrů a vyniknou podsedlové plasty a válcové výfukové koncovky, svou dávnou příbuznou prostě nezapře. Také masivní nádrž navazující na stupňovité sedlo s parametry pohovky a extrémně dlouhé podsedlové plasty, které se směrem dozadu zužují jako ostré čepele, odkazují na dávný příbuzenský poměr. Tím ale veškerá podobnost už opravdu končí.

Masivní přední kapotáž poskytuje posádce perfektní ochranu před náporem větru i před nepohodou. Rozměrný plexi štít lze stisknutím tlačítka stáhnout do spodní sportovně střižené podoby nebo jej naopak vztyčit o pořádný kus vzhůru. Ovládání plexi stejně jako další funkce palubního menu má na starosti tlačítko ovládané ukazovákem levé ruky. Po navolení patřičné položky lze její parametry plynule nastavovat kolébkovým spínačem.

Zejména ze začátku, než si zvyknu na polohu kolébky, pár protijedoucích řidičů varovně probliknu. Na levém ovladači jsou totiž kolébky tři, relativně blízko u sebe. A druhý spínač přepíná světla z potkávacích na dálkové. Ten třetí má na starosti aktivaci tempomatu a jemné nastavení rychlosti, kterou má stroj udržovat. Jeho použití je možné od třetího rychlostního stupně a zhruba čtyřicetikilometrové rychlosti výš.

Mezi další cestovatelské specialitky patří například centrální stojan, který je k dispozici pro všechny specifikace v základní výbavě a hlavně v podstatě bezúdržbový kardan. Tomu je svěřen sekundární převod.

Je fakt, že sprej na mazání řetězu může zůstat doma a na dlouhé kilometry může majitel FJR v podstatě zapomenout, co ho žene vpřed. Na druhou stranu kardan znamená hned po skútrovém variátoru jednoznačně převod s největší ztrátou výkonu, a když v něm jednou lupne, bylo by zajímavé zjistit, kolik řetězových sad lze pořídit za cenu jedné opravy kardanu.

Osobně mám raději, když lze plexi nastavit okamžitě samostatným tlačítkem. Menu yamahy FJR je ale tak jednoduché, že ten jeden krok navíc po chvíli cviku člověk v podstatě nevnímá. Tím samým postupem lze měnit například nastavení odezvy přední vidlice, vyhřívání rukojetí nebo zobrazit teplotu motoru či okolního vzduchu. Přitvrzení předpětí zadní pružiny podle toho jak je motorka naložená je ale možné pouze při nastartovaném motoru. Elektromotor, který má zadní centrál na starosti má velkou spotřebu a bez nastartovaného motoru by brzy vysál baterii.

Yamaha FJR 1300 Řadový čtyřválec o objemu 1 298 ccm s hladkým chodem a technologií YCC-T

Hliníkový rám sportovního typu pro pohotové ovládání

Plně nastavitelná přední Plexi, kapotáž, sedadlo a řidítka

Yamaha D-MODE pro jemnější nebo silnější výkon

Systém tempomatu se snadným ovládáním

Systém kontroly trakce (TCS) s možností vypnutí

Velká palivová nádrž o objemu 25 litrů umožňuje prodloužit dojezdovou vzdálenost

Postranní kryty, vyhřívané rukojeti a 12V zásuvka ve standardní výbavě

Čistý systém pohonu kardanem s tichým chodem

Nová 6 stupňová převodovka

Všechna světla LED Rozměry: 2230x750x1325/1455

Hmotnost: 289 kg

Starter: Elektrický

Chlazení: kapalinou

Spojka: více disků s vinutými pružinami

Objem palivové nádrže: 25 L

Přední tlumiče: teleskopická vidlice, ø 48mm

Zadní odpružení: monoshock s předpětím pružiny

Zdvih pružiny vpředu: 135 mm

Zdvih pružiny vzadu: 125 mm

Brzda vpředu: hydraulická s dvojitým kotoučem

Brzda vzadu: hydraulická s jedním kotoučem

Přední pneumatika: 120/70 ZR17M (58W)

Zadní pneumatika: 180/55 ZR17M / (73W)

Světlá výška bez zatížení: 130 mm

Výška sedadla bez zátěže: 805/825 Cena: 439.990.- Kč (bez bočních kufrů)

Palubní desce dominuje dvojice LCD displejů. Na tom prostředním s kulatým rámečkem je zobrazována zejména okamžitá rychlost v kilometrech za hodinu, stav paliva, hodiny a navolený jízdní režim. Ty jsou k dispozici dva a volí se mezi nimi samostatným spínačem na pravém řídítku. S jako Sport a T, které znamená Tour. Také označení obou jízdních módů plně koresponduje s posláním mašiny. Modely FJ a později i FJR jsou totiž v nabídce Yamahy již více než čtrnáct let označovány vždy jako sportovně-cestovní mašiny (sport tourer).

Odezva plynu v režimu Tour je pozvolnější, ale ani sport není nijak uškubaný a dávkuje se příjemně. Když se uvolňuje kapalinou ovládaná spojka, elektronický systém plynu YCC-T ( Yamaha Chip Controlled Throttle ) mírně navýší otáčky motoru a usnadní tak rozjezd mašiny i kdyby byla naložená na půlroční expedici. Do převodovky letos přibyl jeden rychlostní stupeň. A musím říci, že její odstupňování je promyšlené a zcela odpovídající cestovatelskému zaměření stroje. Zatímco dlouhá jednička a dvojka mašinu pořádně roztáhnou, třetí rychlostní stupeň, který se nejvíce ze všeho podobá i předchozí pětirychlostní specifikaci, nechá jezdce mírně vydechnout. A pak rovnýma nohama skočit mezi krátkou čtyřku a pětku, které je možné střídat při svižném letu klikatou okreskou. Když se potom japonský superexpres vyhoupne na hlavní koridor v podobě dálnice, vražte tam šestku, nastavte tempomat, zvedněte plexi a v klidu vstřebávejte dojmy z okresky.

Na pravém elcédéčku jsou zobrazovány veškeré další údaje palubního menu. Mimo to ještě údaje o okamžité a průměrné spotřebě, s tím samozřejmě související hodnotou dojezdu nebo počet ujetých kilometrů jak celkový, tak dílčí. Veškeré údaje jsou vždy seřazeny do skupiny dle tématu ve čtyřech řádcích. Zcela vlevo je pak analogový otáčkoměr.

Jezdci menších postav ocení schopnost sedla snížit posaz o celé dva centimetry. Umožňuje to rámeček s dorazy ukrytý pod sedlem.Sedlo je možné nastavit do dvou poloh. Výška sedla nad silnicí tak je buďto 805 nebo 825 milimetrů. Pro někoho to nemusí znamenat mnoho, ale jezdcům menších postav může pomoci každý malý kousek ke zlepšení kontroly nad motorkou. Snížení nebo zvýšení sedla řidiče se dosahuje mechanicky přemístěním plastového rámečku.

Kompletní osvětlení je svěřeno LED technologiím. Zatímco zadní světlo je tvořeno obdélníkovým rámečkem, který v okamžiku brzdění rozsvítí svou vnitřní plochu, na předku se veze opravdový arzenál s výkonem filmové osvětlovací rampy. Dvojice rozlehlých světlometů dokáže v noci vytvořit před mašinou bílý den.

Pokud padne volba na noční přejezd bude velmi pravděpodobně jezdec na FJR nominován na leadera skupiny. Jeho světelný potenciál bohatě poslouží i jeho souputníkům. Zajímavé je umístění předních blinkrů, které jsou zastavěny do hrany mohutné kapotáže, takže nijak nenarušují čistou siluetu biku.

Po letech jako doma

Usedám do opravdu širokého sedla, pokládám ruce na zvednutá řídítka a po letech se opět ocitám jako doma. Posaz je pohodlný, typicky cestovní, takový ten co vás z něj vyruší jenom nutnost natankovat, popřípadě zastavit na hranicích. Když už jsme u tankování. Ani tím není posádka rušena příliš často. Z pětadvacetilitrové nádrže ubývá každých sto kilometrů zhruba pět a půl litru. Takže nashle každých zhruba čtyři sta čtyřicet kilometrů.

Cestovatelský speciál není vybaven žádným audiosystémem ani displejem navigace. Tu lze zapojit do zásuvky ukryté v odkládačce v levé části kapotáže. A muzika? Ujel jsem v rámci testu víc, než sedm set kilometrů a motor se opravdu neoposlouchal. Hutný bas tady tvrdí muziku a i ve vypjatých okamžicích působí na jezdce uklidňujícím dojmem. Vždy s klidem gentlemana připomíná, že síly je dost, a proto není důvod se znepokojovat.

Brzdy jsou samozřejmě standardně vybaveny asistentem ABS. Jejich účinek je duální. To v praxi znamená, že brzdní síla je stále automaticky rozdělována mezi předek a zadek. Když zašlápnu zadní brzdu, začíná k tomu přibrzďovat i předek a naopak. Několikrát jsem byl okolnostmi přinucen hrábnout do brzd s opravdu velkou razancí. Mašina se v tu chvíli v celé své délce rovnoměrně přisaje k silnici a spolehlivě zpomalí bez toho, aby se předek v pokleku plazil po zemi.

Yamahu FJR 1300 lze pořídit ve třech základních provedeních. Ta se liší písmenným označením v názvu. Tak třeba FJR 1300 A znamená základní model bez bočních kufrů. Ten je k mání za necelých čtyři sta čtyřicet tisíc korun. Ty kufry ale budou chybět a jednoho dne si je stejně dokoupíte. To takové efjéero s označením AE už kufry má. A kromě toho ještě plynule elektronicky nastavitelnou přední vidlici. To samozřejmě není zadarmo. Příplatek činí přesně devadesát tisíc.

Lenoši, kteří nejsou ochotni mačkat spojku pak za verzi AS zaplatí pět set šedesát tisíc. Za ty peníze zmizí z levého řídítka páčka spojky, která je nahrazena dvojicí tlačítek nebo to tam prostě kopete nahrubo nohou a mašina si poradí sama. Také tato verze má přední USD vidlici s elektronickým ovládáním a dvojici odnímatelných kufrů.

Osobně mohu potvrdit, že Yamaha FJR ujela za patnáct let své existence velký kus cesty a ze zrychleného vlaku regionálního formátu se vykřesala do parametrů superexpresu, pro který je číslice dvě stě na rychloměru jenom jedním z dílků provázejícím cestu za maximálkou. Je tady ale jedna věc, která se za celou tu dobu nezměnila. A tou je koňská dávka pohody za jeho řídítky bez ohledu na počet kilometrů za jeho zadním kolem.