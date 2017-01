Vzniká nová česká značka pneumatik. Zakládá jí největší e-shop s gumami

Ročně prodá e-shop Nejlevnejsipneu.cz více než 800 tisíc pneumatik desítek globálních značek. V roce 2017 by část těchto prodejů měly ukousnout tři typy pneumatik pod značkou Tomket. Stojí za ní zakladatel e-shopu Radek Grill. Značka Tomket je pak název firmy, pod níž e-shop formálně působí.

Pneumatiky budou pro českou značku vyrábět v zahraničí dva gumárenské koncerny, které patří mezi patnáct největších světových výrobců. Jejich jména Grill nechce zveřejnit, ale zdůrazňuje, že největší důraz při výběru kladl na kvalitu. „Navštívil jsem několik desítek továren po celém světě společně s našimi kolegy, kteří jsou profesionály z gumárenského průmyslu, a zvolili jsme výrobce, kteří jsou schopni garantovat nejvyšší stupeň kvality vyráběných pneumatik. U hotových výrobků probíhá třístupňová výstupní kontrola a každá pneumatika je testována speciálním robotem na házivost a vyváženost. Vnitřní soudržnost je kontrolována za využití rentgenového přístroje,“ vypočítává Grill.

Značka dostane do začátku dva letní dezény. „Pro nižší střední třídu jsme vyvinuli řadu ECO, u které je prioritou nízký valivý odpor a vysoký kilometrový průběh. Pneumatiky řady SPORT pak snesou to nejpřísnější srovnání s prémiovými výrobci. Brzdná dráha na mokru je hodnocena druhým nejlepším výsledkem, tedy písmenem B. To je nejlepší kompromis při zohlednění perfektních vlastností na suché vozovce,“ popsal pro iDNES.cz Grill.

Třetí dezén pak bude určen pro dodávky. Firma si věří i v nezávislých testech. „Podle našich dosavadních testů jsme přesvědčeni, že pokud budou zohledněny všechny vlastnosti, musí obdržet nadstandardní hodnocení,“ je přesvědčený Grill.

Radek Grill

Podle něj je reálné, aby Tomket v ideálním případě za první tři roky vyrobil kolem dvou milionů pneumatik. Investice do rozjezdu výroby se podle něj pohybuje v řádu jednotek milionů dolarů. „Na světě se ročně vyrobí 1,3 miliardy pneumatik a my jsme si dali nesmělý cíl získat několik málo desetin procenta tohoto trhu. Převedeno do řeči čísel: jeden až dva miliony kusů v příštích třech až pěti letech je splnitelný cíl.“

Pro srovnání: otrokovická továrna Continental Barum v roce 2015 vyrobila 21 milionů pneumatik na osobní auta. Na evropském trhu se pak za stejné období prodalo asi 200 milionů pneumatik, čtvrtina z toho v Německu.

Pneumatiky českého podnikatele by měly zamířit především na evropský trh. Mateřský e-shop má klíčový tržní podíl prakticky v celé střední a východní Evropě. Právě tato oblast bude zřejmě klíčovým trhem. Ale s univerzální evropskou homologací mohou pneumatiky do prodeje kdekoliv na kontinentu. Cenově by podle Grilla měly být pneumatiky „příjemným překvapením“.

Místo výroby chce ušetřit na provizích. Na rozdíl od konvenčních značek není mezi výrobcem a prodejcem žádný zprostředkovatel, který musí vydělat na provizi. Zároveň však Grill odmítá, že by měl e-shop svoji vlastní značku protežovat. „Nejlevnejsipneu.cz zůstává nadále nezávislým prodejcem,“ zdůrazňuje.