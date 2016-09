Porsche slaví 40 let koncepce, na kterou však zanevřelo

Konstrukce transaxle, tedy motor vepředu a převodovka u zadní poháněné nápravy (více čtěte v boxu) zůstává moderním Porsche zapovězena možná i proto, že ji fanoušci značky dokázali přijmout a ocenit až v nedávné minulosti.

Ještě před několika lety to tak byla téměř nechtěná auta, která zajímala jen pár opravdových znalců a nadšenců a která jinak končila v rukou silničních chuligánů. Především modely Porsche 924 a 944 se někdy v polovině devadesátých let staly levnou možností, jak se dostat k autu legendární značky a užít si ho, co to dá. Řada těchto vozů ovšem byla ve špatném stavu a zacházení jejich majitelů jim na kvalitě rozhodně nepřidalo.

Porsche z této éry tak i právě kvůli majitelům, kteří s nimi dováděli doslova do roztrhání těla, neměla zrovna dobrou image. Navíc už v době své aktivní kariéry to byla auta, kterým se nikdy nepovedlo vystoupit ze stínu legendární 911. Málokdo tak věnoval pozornost tomu, že začala pomalu mizet ze silnic, to když se jich velká část majitelům rozpadla.

Před několika lety ovšem začaly modely Porsche s transaxle koncepcí, tedy menší kupé 924, 944 a 968, ale i velké 928, nabývat na popularitě. S tím, že jich řada zmizela ze silnic, zmizelo i jejich nedávné stigma. A navíc přišla doba, kdy se záchrana starších vozů stala doslova módou. Levná porsche se tak najednou stala skvělou investiční příležitostí a opět vstupenkou do světa milované značky, tentokrát už ovšem z trochu jiného hlediska. Zatímco ceny 911 a jeho odvozenin už byly před pár lety pořádně vysoko, staly se transaxle modely pro mnohé snadnou cestou, jak si pořídit ono Porsche, které budou hýčkat.

V poslední době jejich ceny letí nezadržitelně vzhůru a i právě kvůli koncepci pohonného ústrojí se z nich staly vozy, které oceňují nejen sběratelé, ale i nadšení řidiči. Transaxle modely jsou najednou v kurzu. A shodou okolností letos slaví 40 let od svého vzniku.

Muzeální oslava

Automobilka se rozhodla modelům transaxle éry věnovat velkou část expozice svého domácího muzea ve Stuttgartu. Až do 16. října tu tak lze prozkoumat v podstatě kompletní modelovou řadu, včetně závodních strojů a různých unikátních prototypů.

Transaxle Výraz transaxle popisuje prvek, kdy převodovka a diferenciál poháněné nápravy tvoří jeden celek, který nemusí být umístěn přímo u motoru. Ačkoli je možnost využití tohoto prvku v podstatě univerzální, ve většině případů je transaxle synonymem pro uspořádání pohonu s motorem vepředu, pohonem zadních kol a převodovkou právě u poháněné zadní nápravy. Toto konstrukční řešení volí inženýři kvůli lepšímu rozložení hmotnosti, a tedy za účelem dosažení lepších jízdních vlastností auta. I proto jsou dnes transaxle modely Porsche tak oblíbené, jelikož jejich rozložení hmotnosti přináší výbornou ovladatelnost. Vzhledem k původní definici technicky vzato Porsche nikdy transaxle uspořádání neopustilo, protože převodovku v bloku s diferenciálem zadní hnané nápravy mají i všechny modely 911 (a měly ji třeba i Škody 105/120), ale podle faktického vnímání je dnes transaxle koncepce v automobilovém světě vzácností. Používá ji například současná generace Chevroletu Corvette nebo Mercedes-AMG GT.

Expozice začíná už v roce 1974 jedním z prvních funkčních prototypů budoucího modelu 924. I ten, komu se ani dnes tvary tohoto kupé příliš nezamlouvají, tu jistě uzná, že je dobré, že to takto nedopadlo. Základní tvary karoserie i koncepce vozu sice zůstaly zachovány, ale přece jen byly dopilovány do elegantnější formy. Expozice připomíná, že vývoj začal již v roce 1972, kdy si Volkswagen objednal vývoj nástupce tehdejšího modelu VW-Porsche 914.

Použito mělo být co nejvíce stávajících součástek od Audi nebo VW. Ale koncern VW nakonec z produkce auta vycouval. Porsche se však rozhodlo, že vynaloženou energii a prostředky nenechá přijít vniveč, a tak se v roce 1976 představil světu typ 924.

Základní provedení dostalo pod přední kapotu dvoulitrový čtyřválec z dílen Volkswagenu naladěný na výkon 125 koní (92 kW). Čtyřstupňová převodovka pocházela od Audi a byla uložena u zadní nápravy. Model 924 se tedy stal prvním sériovým porsche s koncepcí transaxle, ale také prvním sériovým vozem značky s vodou chlazeným motorem. Velký luxusní typ 928 byl sice vyvinut a představen o něco dříve, ale výroba začala až rok po 924, tedy v roce 1977.

Dlouhověké velké kupé

Zatímco 924 tvořilo základ nabídky automobilky a opravdu nahradilo typ 914, model 928 se naopak stal zbrusu novým vrcholem. Velké cestovní kupé dostalo pod přední kapotu vidlicový osmiválec, jehož výkony se v průběhu dlouhé kariéry modelu pohybovaly od 240 koní po maximálních 350 koní podle doby a konkrétního typu provedení. Nejsilnější agregáty dostávaly modely GTS, objem motoru byl 5,4 litru, zatímco u základního provedení to bylo původně 4,5 litru, později 4,7 litru. Existovala ještě jakási střední cesta v podobě pětilitrových variant.

Právě velké kupé 928 bylo nakonec tím nejdéle vyráběným transaxle modelem značky, ve výrobním programu vydrželo až do roku 1995. V muzeu ve Stuttgartu najdeme kromě některých běžných variant modelu i vzácné kusy a koncepty. Stojí tu například prototyp kabrioletu postavený na základě 928 S4, tedy typu z konce osmdesátých let s motorem o výkonu 320 koní. Je tu i jedinečné Porsche 928-4, o 200 mm prodloužená verze s téměř shooting-brake typem karoserie a s projektorovými světlomety místo výklopných. Toto auto vzniklo v roce 1984 a darem jej ke svým 75. narozeninám dostal Ferry Porsche. Vedle se skví hliníkový prototyp 928.

Ačkoli se osmiválcové kupé vyrábělo dlouho, byla to pochopitelně celá čtyřválcová transaxle řada, která zaznamenala největší prodejní úspěchy. Všech tří typů, tedy 924, 944 a 968, se dohromady prodalo zhruba 400 tisíc kusů, a vozy tak byly obchodním úspěchem.

Souběžná výroba

Není bez zajímavosti, že Porsche jednotlivé typy vyrábělo souběžně a tak, jak je zvykem i u větší 911 i dalších modelů, vznikala řada různých speciálních edic a variant. Typ 924 se tak vyráběl i jako Targa nebo třeba s rozšířenou karoserií Carrera GT, varianta s přeplňovaným motorem a mnoho dalších. Typ 924 se vyráběl až do roku 1988, tou dobou už byl šest let v produkci i nový typ 944.

Model dostal pozměněný design a čtyřválcové motory zvýšily svůj objem. Základem bylo 2,5 litru, což by u 924 vrchol, následoval agregát 2,7 litru a konečně také třílitr. Motory byly atmosférické i s přeplňováním pro verze prozaicky označované jako Turbo. Šlo o nové agregáty, místo produkce koncernu VW to byla vlastně polovina osmiválce z typu 928.

Standardem byla pětistupňová manuální převodovka. Nárůst výkonu byl potřeba, oproti původní 924 se zvýšila hmotnost zvýšila. Zatímco v předchozí generaci měl základní model hmotnost jen asi 1 080 kilogramů, tady bylo minimem o sto kilo více a auta vyráběná po roce 1988 dokonce vážila minimálně 1 330 kilogramů. Kromě kupé byl k dispozici i kabriolet. Typ 944 se vyráběl do roku 1991 a o rok později přišel plnohodnotný nástupce s označením 968.

Ten se vzhledem hodně blížil velkému 928 a pět bylo k dispozici kupé i otevřená verze. Motory byly třílitrové, buď s atmosférickým plněním, nebo přeplňováním. A manuální převodovka dostala šest stupňů. Model 968 se vyráběl nejkratší dobu, poslední vůz sjel z pásů linky v roce 1995.

Čas změn

To už totiž byla nachystána výroba zbrusu nového malého porsche, které se odpoutalo od tehdy téměř dvacetileté tradice modelů s transaxle koncepcí. Ačkoli to tak úplně nevypadá, nástupcem řady 968 se totiž stal model Boxster s motorem uloženým uprostřed, podobně jako předtím typ 914. Na trh se dostal v roce 1996 a vyráběl se výhradně jako roadster, teprve ve druhé generaci se objevilo kupé Cayman. Oba tyto modely jsou oproti trasaxle modelům zaměřeny trochu sportovněji, což ukazuje i fakt, že na rozdíl od nich mají vždy pouze dvě sedadla.

Porsche 968 se tak stalo posledním zástupcem transaxle uspořádání, další sériový model s touto koncepcí zatím u Porsche nevznikl. Navíc to bylo na dlouhou dobu poslední porsche s motorem vepředu, a to až do příchodu SUV Cayenne v roce 2002. A na ještě delší dobu to bylo poslední porsche se čtyřválcem, k němuž se v roce 2014 na některých trzích vrátilo menší SUV Macan a letos dostaly čtyřválce nové modely 718 Boxster a Cayman.

V současnosti u Porsche v podstatě neexistují plány na obnovení transaxle tradice. Malé modely jistě žádného ideového nástupce nedostanou, větší šance je u velkého typu 968. Už v minulé generaci typu Panamera se spekulovalo o tom, že by mohlo přijít i odvozené velké kupé, s příchodem nové generace se tyto spekulace opět vynořily. Nicméně i pokud by se velké cestovní gran turismo nakonec objevilo, transaxle koncepci by nejspíš vynechalo. I současná generace Panamery má totiž koncepci s motorem vpředu a převodovkou u jeho bloku.