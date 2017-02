Poslanci navrhují vrátit do zákona pokutu za chybějící povinné ručení

11:15 , aktualizováno 11:15

Do zákona o povinném pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla, tedy o povinném ručení, by se mohl vrátit povinný poplatek motoristů, kteří nemají toto pojištění sjednáno. Dostávala by ho Česká kancelář pojistitelů.