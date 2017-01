Servisy v mrazech řeší i podivnosti: Škrábete okna a vůz se sám zamkne

Žena ze Zlínska se v sobotu před sedmou ráno chystala odjet do práce, když ji zradil její hyundai. Protože nemohla pomoc přivolat telefonem, došla na stanici městské policie, odkud se obrátila na hasiče.

„Řidička hasičům sdělila, že se jí automaticky uzamkl nastartovaný vůz, když čistila námrazu z oken. Poskytli jí proto azyl ve svém zásahovém voze a vyžádali si přivolání odborné firmy, jejíž pracovník vůz přibližně hodinu od přijetí oznámení otevřel,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Podobnou zkušenost nedávno učinila se svým mitsubishi i Ludmila Krčálová z Veverských Knínic na Brněnsku. „Příbuzný mi radil, ať to nechám být, že auto bude v pohodě, až dojde benzin, jenže já den předtím tankovala plnou,“ přibližuje se smíchem řidička.

To ráno jí do smíchu však nebylo. Řešení, které nabídli v autoservisu, se jí příliš nezamlouvalo. „Prý když to budou v mrazech háčkovat, rupne mi sklo, takže je jistější a levnější rovnou vysklít nejmenší zadní boční okno. Mechanik už se to chystal udělat, když se mi podařilo po dvou hodinách sehnat zámečníka, který auto během půl minuty otevřel,“ popsala Krčálová.

Bezpečnostní funkce se nevyřadí z činnosti

Podle odborníků k podobným potížím vlivem mrazu může dojít. „Ojedinělé to není, ale děje se to poměrně zřídka. Ze sto případů, ke kterým vyjedeme kvůli mrazům, připadá jen zlomek na problém, kdy se auto samo zamkne. Jsou to jednotky případů, za letošní zimu jsme řešili nanejvýš tři,“ uvedl majitel dvou autoservisů v Moravskoslezském kraji Miroslav Závada.

Důvodem je podle něj to, že se z činnosti nevyřadí bezpečnostní funkce, která zajišťuje, aby auto nezůstalo odemčené nedopatřením. Podle továrního nastavení se vůz obvykle sám zamkne do 30 až 60 sekund od odemknutí, pokud se neotevřou žádné z dveří. Je to pojistka pro případ, že se řidiči klíče zmáčknou v tašce či kapse.

„Někdy se z důvodu mrazu stane, že zámek přimrzne a mikrospínač se nezmáčkne natolik, aby auto či řídicí jednotka zaznamenala, že se řidičovy dveře otevřely, a automaticky se z bezpečnostních důvodů zamkne,“ vysvětlil.

Varuje, že nechat v podobném případě automobil běžet na volnoběh, než se vyprázdní nádrž, není dobré řešení. „Není to vhodné z hlediska ekonomického ani ekologického. Ze zákona nesmíte nechat bezdůvodně nastartované auto a kdyby zůstaly klíče v zapalování a auto by náhodou někdo ukradl, pojišťovna by majiteli nic nezaplatila, protože nezajistil vůz proti odcizení,“ uvedl.

Bez přivolání servisního pracovníka lze podle něj podobnou situaci vyřešit jedině náhradními klíči, případně rozbitím okna. Ideální je v takovém případě vytočit linku asistenční služby pojišťovny nebo automobilky. Ověřte si ale u své pojišťovny nebo servisu podmínky pomoci v podobné situaci. „Devadesát procent lidí má tuhle službu v ceně povinného ručení a v ceně by měli mít i pomoc při otevření vozu, i když nemají havarijní pojištění,“ dodal.

„Pokud zákazník jezdí na pravidelné servisní prohlídky do autorizované servisní sítě a má tedy platnou doživotní záruku mobility, jsou všechny asistenční služby zcela bezplatné. A to v případě nutnosti včetně např. odtahu do servisu či zapůjčení náhradního vozidla,“ doplňuje Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Auto Česká republika.



Podle autoelektrikáře Jiřího Černého z Liberce však v podobných případech není souvislost s mrazy vždy až tak zřejmá. „Problém bývá přímo v elektrice, třeba jde o zkrat v kabeláži. V autech je to několikrát jištěné, aby se tohle nestalo. Z mé zkušenosti to není častý problém a u novějších modelů se to nestává vůbec,“ řekl.

Počítač podle něj většinou sleduje pohyb všech dveří, u některých modelů se však může stát, že jsou pro tuto funkci vyhrazeny pouze řidičovy dveře, takže k samovolnému uzamčení dojde tehdy, vleze-li šofér dovnitř přes sedadlo spolujezdce, jako to udělala i Ludmila Krčálová, když ráno nemohla odemknout dveře u volantu.

„Naštěstí už jsem si nechala vyrobit náhradní klíče, což bych pro jistotu doporučovala všem,“ uzavřela.