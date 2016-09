Bude pršet, slibují meteorologové. Pozor na aquaplaning, zpomalte

Teploty mají klesnout až o 10 °C a předpověď varuje před velmi vydatným deštěm například v oblasti Šumavy a Českého lesa. Pršet pak má v průběhu víkendu na území celé České republiky.

„Řidiči zvyklí na letní počasí a vysoké teploty se tak budou muset vyrovnat se změnami tlaku, což má vliv na jejich psychiku,“ varuje šéf BESIPu Martin Farář.

„Se změnou počasí, stejně jakou s každou změnou, se musí člověk vyrovnat. Zatímco počasí se může změnit během okamžiku, lidská psychika se musí přizpůsobit postupně. Při prudkých změnách se dostáváme do stresu, aniž si to uvědomujeme. Mozek i tělo se vyrovnávají se změnami, a méně se tak soustředíme na potřebnou činnost. Může to být jen okamžik, kdy ztratíme soustředění, a tragédie je na světě,“ popisuje.

Vydatné deště, před kterými meteorologové varují, zvyšují riziko takzvaného aquaplaningu. Při prudkém příchodu deště se řidič dostane do situace, kdy vjede do přívalů vody a během okamžiku ztrácí orientaci. V takovém případě pomůže jediné, a to bezpečně, ale razantně zpomalit. „Nejbezpečnější je sundat nohu z plynu, vyšlápnout spojku, protože nevíme, kolik vody je před námi na silnici, a případně opatrně přibrzďovat. Důležité je se neleknout a nezačít zmatkovat. Prudké panické brzdění není dobré řešení,“ radí Martin Farář.

Čím vyšší je vrstva vody na silnici, tím vyšší je riziko aquaplaningu. Po najetí na vrstvu vody ztrácí pneumatika kontakt s vozovkou a auto se stává neřiditelné (více o aquaplaningu čtěte zde).

Základními předpoklady pro vznik aquaplaningu jsou množství vody, rychlost a výše dezénu a stav pneumatik. „Pojedou-li dva řidiči ve stejných autech za deště za stejných podmínek, pak ten, který bude mít na autě sjeté pneumatiky, ztratí kontrolu nad autem v rychlosti třeba už 70 km/h, zatímco ten, který bude mít nové pneumatiky, bude moci jet až 100 km/h,“ varuje Martin Farář a radí: „Pokud je před námi kaluž, nebo vrstva vody tekoucí přes silnici, pak už dopředu sundáme nohu z plynu, sešlápneme spojku a pevně držíme volant. Auto se zklidní, kola se odvalují nezávisle na sobě a máme větší šanci, že vodou projedeme.“

Ani moderní bezpečnostní systémy si neporadí s vozidlem, které se kvůli sjetým gumám silnice dotýká z pouhých 16 procent.

Pneumatika do mokra pro formuli 1 odvede až 65 litrů vody za sekundu. Za 5 sekund byste tedy jejich prostřednictvím naplnili celou vanu (více čtěte zde). Takové pneumatiky ovšem na běžných autech nemáme.

„Řidiči aut vybavených denním svícením by měli mít na paměti, že by v dešti i ve dne měli zapnout potkávací světla, protože jinak dozadu nesvítí,“ připomíná Farář.