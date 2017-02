První jízda novou Kií Rio: nejlepší je základní obyčejný čtyřválec

Rio je jeden z nejdůležitějších modelů korejské značky, v roce 2015 bylo vůbec nejprodávanější kií světa, loni, kdy se jich prodalo 450 tisíc, bylo druhé za SUV Sportage. Ve čtyřech předchozích generacích jich prodali 2,5 milionu.



Na český trh dorazí Kia Rio páté generace začátkem března, ceny jsou prozatím tajné, odhadem by mohly startovat na 230 nebo 240 tisících. Do Evropy se budou vozy dovážet z Koreje.



Dospělejší

Pátá generace dostala oproti předchůdci dospělejší design, silueta už není na půl cesty k MPV, je to klasický malý hatchback. Na designu spolupracovaly studia Kie ve Frankfurtu a kalifornském Irvine, technicky je vůz spřízněný s Hyundaiem i20. Na délku má 4065 mm, to je o 15 mm víc než v předchozím vydání, je také o 5 mm širší, stejný ždibec ubrala na výšce, rozvor je 258 cm.

Kia Rio v číslech délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4065 x 1725 x 1450 x 2560

objem nádrže: 45 l

objem kufru : 325-980 litrů

hmotnost: 1110-1235 kg

motory pro český trh:

- 1,25 l, benzin, atmosferický čtyřválec, 62 kW/84 koní, 122 Nm

- 1,4 l, benzin, atmosferický čtyřválec, 74 kW/100 k, 133 Nm

- 1,0 l, benzin, přeplňovaný tříválec, 88 kW/120 k, 172 Nm základní cena: 230 tisíc Kč (odhad redakce)



Úhledný a velmi solidně smontovaný interiér je sice z tvrdých plastů, to ale autu za nějakých 230 tisíc vyčítat nemůžeme. Designéři a konstruktéři korejských značek jsou velmi učenliví a nesnaží se ohromovat bláznivinami. Jejich řešení u aut jsou jednoduchá, funkční a i tak nejsou nudná.

Mohutná přístrojovka dává pocit robustnosti, opticky možná zasahuje do prostoru pro posádku trochu víc, ale místa nijak výrazně neubírá. Dvojice na předních sedadlech je k sobě o fous blíž, tragické to ale není. Kupodivu docela hodně místa je na zadních sedadlech, lavice tam je nízko, takže se pod strop vejde i čahoun. Zadní lavice je navíc tvarovaná tak, že tam na kratší vzdálenost odvezete i tři lidi, to už dnes rozhodně nebývá pravidlem. Velikostí interiéru na přebornici fabii a nově třeba ibizu na pohled (zatím bez exaktního měření) nemá, je ale rozhodně prostornější než třeba Renault Clio.

Sedí se tu dobře

Řidiči ocení velký rozsah výškového nastavení volantu i sedačky, v riu se dá sedět opravdu hodně nízko. Slušný je výhled do všech stran, snad jen středový B sloupek je širší (někomu to může vadit při šikmých výjezdech z vedlejší), ale to je dnes vcelku běžné. Moderní auta mají tyto partie totiž extrémně tuhé kvůli ochraně posádky.

Přístrojovka je slušivá a sportovně tvarovaný volant vysloveně hezký. Do příplatkové výbavy dostalo rio i takové fajnovosti jako adaptivní tempomat nebo hlídač mrtvého úhlu.

Tablet multimediálního centra pracuje rozumně, dobrá jsou mechanická, jasně odlišená tlačítka jednotlivých funkcí po stranách. Chytrý je nápad vytvarovat panel klimatizace tak, že je členitý a zároveň nevystavuje na odiv velké plochy laciného plastu, důležitější ale je, že obsluha je naprosto přehledná, velké ovladače nahmatáte i poslepu. Stejné je to i s dalšími tlačítky. Pod středovým panelem a před řadičkou je šikovná velká schránka, navíc je v ní ještě praktická polička na mobil.

Kufr je 325litrový, to je v této kategorii nadprůměr. Při sklopení zadních opěradel vznikne rovná plocha bez schodu. Pod podlahou je ještě schránka. Kufr má menší práh, kočárkování by měl zvládnout s přehledem.

Sportovní jízda

Rio oproti předchůdci ubralo 17 kilo na hmotnosti. Je to díky tomu, že 53 procent skeletu je vyrobeno z vysokopevnostní oceli; pro zajímavost: koncern Hyundai-Kia si ji sám vyrábí. Citelně tedy oproti předchůdci narostla tuhost karoserie, to se projeví také na ovladatelnosti vozu z pohledu řidiče. Pátá generace také dostala novou zadní nápravu, stále je to standard této kategorie v podobě torzní příčky. Konstruktéři ale přepracovali zavěšení. Více „postavili“ tlumič, takže může lépe pracovat a zadní náprava tak nebouchá jako ta nepovedená u Kie Venga a spřízněných hyundaiů, kde je tlumič naležato a daleko od pružiny.

Nové rio velmi suverénně zatáčí, i při vyhýbacím manévru drží stopu. Nehoupe se, podvozek je velmi dobrý. Suverénně zvládne i ostřejší jízdu, u malého auta jsou ale důležitější spíše „parcourové“ discipliny, třeba to, jak se s ním parkuje. Mohutný čumák s plochým předkem řidič zpoza volantu moc nevidí, takže parkování natěsno bude třeba trochu trénovat. Spodní hrana nárazníku je navíc docela nízko, takže pozor na vysoké obrubníky. Přehled při couvání vylepšuje kamera. Velmi dobrý je poloměr otáčení. Převodka řízení je navíc hodně krátká, takže na většinu jízdních manévrů není třeba přehmatávat ruce na volantu.

Podvozek je jistý a pevný, tomu odpovídá i tužší, rychlé řízení, které se zbavilo mrtvého chodu kolem středové polohy, kterým štvaly řidiče kie ještě před pár lety. Na rozdrncaných silnicích kolem Lisabonu, které jsou svým členitým povrchem podobné těm českým, se ukáže, že odpružení je dost utažené. Rio není vysloveně tvrdé, přes příčné prahy a velké retardéry se přenese ladně s tiše, ale na rozvrásněném zvlněném asfaltu (takový ten český standard po roce od položení asfaltového koberce) podvozek nedotlumí a tlumiče vrásky nepoberou, takže na něm auto „pracuje“ celé. Není to tragédie, ale moderní auta - i ta malá - dnes umí filtrovat nerovnosti i líp.

Co z něj dělá typického pracanta pro městské courání a okreskové jízdy, je odhlučnění kabiny. Na dnešní poměry je to bída, na dálnici otravuje aerodynamický hluk a hlas vytočeného motoru. Nejvíc ale tahá za uši hluk z podběhů. Moderní auta je mají vystlaná kryty z netkané textilie vyráběné z odpadních plastů, který nepropustí hluk do kabiny a třeba ochrání plechové části před odletujícími kamínky, rio tam má ovšem odhalený nalakovaný plech a symbolické pruhy z hladkého „kelímkového plastu“. Když je na okresce hrubší asfalt, který si „nesedne“ se směsí pneumatik, vydává to frekvence, až to tahá za citlivější uši. Hlučnost a tuhost podvozku je vyšší na pneumatikách 205/45 R17, ty v českém ceníku nebudou, na menších šestnáctipalcových kolech je to o něco lepší, základem budou patnáctky.

Hodně motorů, pro Česko jen některé

Nabídka motorů pro rio je vcelku bohatá, ovšem jednotlivá národní zastoupení z ní vybírají jen některé agregáty. Kia nabídne Rio s šesti motory: dva atmosferické benzinové čtyřválce (1,25 a 1,4 litru), litrový turbobenzinový tříválec ve dvou výkonových verzích (100 a 120 koní) a turbodiesel 1,4 litru také ve dvou výkonových stupních (77 a 90 k). Na český trh se podle Kateřiny Jouglíčkové z tuzemského zastoupení značky dostanou jen oba atmosferické benziňáky a silnější provedení litrového turba s výkonem 120 koní.

Větší čtyřválec bude k mání také s automatickou převodovkou, bude to prehistorická měničová čtyřstupňová skříň. Asi nebude zrovna rychlá a bystrá v řazení, ale měla by vydržet o dost víc než variátorové, robotizované nebo dvouspojkové automaty konkurentů.

Nejvíc se v Česku bude určitě prodávat základní motor - benziňák 1,25 litru s 63 kilowatty. Je to klasický atmosferický maloobjemový agregát pro malé auto. Při vytočení ho víc slyšíte, když se šplháte do kopce nebo chcete na okresce předjíždět, musíte být pozorní, včas podřadit a čtyři válce rozpohybovat. V nízkých otáčkách prostě zabrat jako turbo neumí, musíte ho vytočit. Ladí s tím i rozumně odstupňovaná pětistupňová převodovka (na dálnici ale už točí 3 500 otáček), na nějaké razantnější výjezdy to chce aspoň tři tisíce otáček. Síly mu nechybí ani nepřebývají, má slušný homogenní zátah až někam k šesti tisícům otáček. Na běžné ježdění je akorát, my jezdili v kopcích a často řadili jedničku a dvojku a výsledkem byla spotřeba 7,5 litru, normální jízda by se do šesti až šesti a půl měla vejít s přehledem.

Někteří řidiči se budou muset sžít s hodně citlivou spojkou zabírající na krátké dráze, rozjezdy jsou při méně obratné práci se spojkou kodrcavé.

Ze zvědavosti jsme zkusili také nafťák. Turbodiesel má hodně točivého momentu, zrychluje s elánem, plynule se roztáčí, a i přesto, že víc zatěžuje přední nápravu, působí s ním rio hezky harmonicky. Na českém trhu u malých aut velmi citlivém na cenu by se naftová verze nechytla. Stojí ovšem za povšimnutí, že se Kia rozhodla nabídnout diesel do nového ria vlastně na pár posledních měsíců, brzy totiž motory na naftu z malých aut vymýtí zpřísňující se emisní předpisy, které kladou na výbavu a konstrukci motorů tak vysoké nároky, že jejich cenu vyšponují do neúnosných výšin.

Turbolitr bude k mání ve dvou výkonových verzích se 100 a 120 koňmi, v českém ceníku bude jen ta silnější. Obě mají stejný točivý moment. Výkonová převaha se projeví až ve vyšších otáčkách. Při běžném městském ježdění se koně navíc nestačí projevit.

K projížďce jsme při první seznamovačce s riem dostali jen slabší provedení litru (to, které v Česku nebude k mání). Největší chlouba motorářů ovšem budila rozpaky. Tříválec se stovkou koní subjektivně o tolik líp než benzinový čtyřválec bez turba nejede. Hlavně při rozjezdu je to zklamání. Vyhlazená charakteristika moderních turbomotorů samozřejmě nemůže slíbit razanci, sto koní by ale s tunovým autem mělo cvičit víc. Pro srovnání: litrové turbo v Opelu astra nebo Škodě Octavii dokáže velmi důstojně jezdit s o kategorii větším autem líp než turbolitr s riem. Spotřeba byla navíc při první jízdě podobná jako u jedna-dvojky.