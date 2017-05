Rapid má litrový tříválec a bixenony. Už jsme s ním jeli

Rapid, který patří do nabídky Škody mezi fabii a octavii, se představil v Česku v roce 2012 nejprve jako liftback (délka 4483 mm), později ve verzi spaceback, což je jakýsi prodloužený hatchback (délka 4304 mm).

Změny designu jsou spíše kosmetické, hlavní roli při tom hrají LED diody. V nově tvarované spodní části předního nárazníku má rapid modifikované mlhové světlomety, které u vyšších verzí spojuje tenká chromovaná lišta. Přední partie tak opticky rozšiřuje. Krycí skla zadních světel jsou nově zatmavená, jako doposud u provedení Monte Carlo, samotné lampy jsou nově složené právě z diod.

Přední světla mohou být nově bixenonová, to je to nejhezčí provedení s dvakrát prohnutou LED linkou denního svícení. Takových draze vyšňořených rapidů ale bude vzhledem ke struktuře prodejů modelu minimum. A základní halogenové svítilny základního provedení zůstávají beze změn, o stupeň lepší výbava dostala malý proužek denního svícení.

Doposud mohl mít rapid za příplatek jednodušší verzi xenonových světel s výkonem nižším, než je obvyklé. Kvůli zástavbě „plnotučných“ xenonů tak musel model dostat ostřikovače předních světel a jejich automatickou nivelaci. Ptáte se, proč rapidu nadělila Škoda vlastně „výběhovou“ technologii? Xenonové světlomety přece výrobci opouštějí a nahrazují je diodami. Škodováci sami přiznávají, že je trochu předběhl překotný vývoj technologií. Facelift se připravoval někdy před dvěma lety a v té době ještě měly xenony převahu a LED technologie byla dražší. Dnes je to tak, že faceliftovaný rapid s bixenony přijíždí až poté, co Škoda představila dva modely s full-LED technikou (faceliftovaná Octavia a Kodiaq).

Škoda Rapid Škoda Rapid Škoda Rapid liftback a Spaceback

Novinkou je pro rapid také asistent dálkových světel. Ve tmě a od rychlosti 60 km/h výše rozeznává kamera vozy jedoucí vpředu ve stejném směru jízdy až do vzdálenosti 400 metrů a také protijedoucí vozy až do vzdálenosti tisíce metrů a v případě potřeby samočinně přepíná dálkové světlo na potkávací.

Designéři pro rapid navrhli také nové ráfky kol. Budou k dostání v šesti nových designech od patnácti až po sedmnáctipalcová.

Bohatší nabídka výbavy

Oživení se dočkal také interiér. Nové jsou například dekorační lišty na přístrojovce i dveřních výplních, přepracovány byly výdechy v palubní desce, úprav se dočkala kaplička přístrojů před řidičem a ovládání manuální klimatizace. Šikovnou drobností jsou dva USB vstupy pro cestující na zadních sedadlech, háček ovšem vězí v tom, že zaberou místo tlačítek ovládající vyhřívání zadních sedadel. Při objednání se tedy budete muset rozhodnout, jestli chcete pro zadní místa vyhřívání, nebo USB.

Kromě povinných bezpečnostních prvků jako je stabilizační systém a stálá kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách má rapid ve výbavě multikolizní brzdu. Ta v případě nehody snižuje riziko vícenásobných kolizí tím, že samočinně brzdí a zabraňuje tedy dalšímu nekontrolovanému pohybu vozidla. Stabilizační systém je u provedení s tažným zařízením (nebo přípravou pro něj) vylepšený o funkci stabilizace přívěsu.

Škoda se nově zaměřila na konektivitu svých modelů. Rapid tak po vzoru modelů Kodiaq a Octavia dostává do příplatkové nabídky systémy infotainmentu, které mohou nabídnout internetové připojení. Další novinkou je služba Care Connect, která přes SIM kartu pevně zabudovanou ve voze nabídne automatické tísňové volání (Emergency Call, eCall), které po aktivaci zádržného systému zajistí samočinné spojení s ústřednou tísňového volání. Kromě toho může posádka stiskem tlačítka kontaktovat linku pomoci při poruše, která také případně zajistí zodpovězení technických dotazů k vozu a servis.

Další novinkou pro rapid je aplikace, se kterou může řidič na chytrém telefonu na dálku zjišťovat informace o vozidle - kontrolovat zavření oken, dveří nebo střešního okna nebo zbývající zásobu pohonných hmot. Navíc lze posílat do vozu cíle navigace nebo si na chytrém telefonu nechat zobrazit aktuální parkovací polohu vozidla.

Nový tříválec

Až potud je to spíš jen malý facelift, největší změny se udály pod kapotou. Dosavadní startovací nabídkou rapidu byly čtyřválce 1,2 TSI, ty teď nahrazují tříválce 1,0 TSI ve dvou výkonových verzích. Benzinový turbomotor bude k mání ve dvou výkonových verzích se 70 a 81 kW (95 a 110 koní) a se 160 a 200 Newtonmetry, první je spárovaný s pětistupňovým manuálem, druhý s šestistupňovým. Hliníkový motor váží o deset kilogramů méně než 1,2 TSI. Litrový tříválec s turbem tak bude těžištěm nabídky.

Dalšími motory v nabídce zůstávají čtyřválce 1,4 TSI (turbobenzinový), 1,4 a 1,6 TDI (turbodiesely).

Škoda Rapid liftback a Spaceback

Tříválcový litr známý už z mnohem větší octavie jsme v rapidu ozkoušeli v 70kilowattovém provedení, které bude minimálně v Česku nejprodávanější. Výkonnostními parametry a elánem rozhodně dostačuje (vždyť s ním jezdí slušně i octavia), typický hrčivý zvukový projev, když je motor v zátahu, může někomu vadit, to je ovšem vlastnost všech tříválců. Na volnoběh ale motor běží klidně. Motor nemá výraznější špičku, jak je pro moderní přeplňované maloobjemové agregáty typické. Probudí se v patnácti stech otáčkách a konstantně zabírá až do těch vysokých. Pokud chcete jet razantněji, je třeba s motorem trochu pracovat, sledovat otáčkoměr a podřazovat, což uživatele moderních motorů auta odnaučila. Z nízkých otáček musíte za ostrou zatáčkou moment počkat na roztočení turba, to je klasický neduh turbomotorů. Ale rozjezd je plynulý, bez rázovitých přívalů síly od turbodmychadla.

Svižnější jízdou se syrovým autem v kopcích jsme se dostali spotřebou někam k sedmi litrům. Ozkoušeli jsme i provedení se stejným motorem spojeným s dvouspojkovým sedmistupňovým automatem DSG se suchými spojkami. Jízda s ním je hladká, i když spíš nespěchavá. Spotřeba byla o několik decilitrů vyšší. Na rozjezdu nebo při přeřazení ze zpátečky na dopředný chod je trochu trhavá. Při poklidné jízdě nechá motor převalovat v patnácti stech otáčkách, kdy ovšem tříválec hodně vibruje.

Líbivá, ale drahá varianta s minimálním podílem prodejů je Rapid s motorem 1,6 TDI (85 kW). S relativně lehkým autem nemá motor práci, točivý moment musí přeprat těžké zpřevodování, pak už uhání co to dá. Za šest litrů s ním pojede každý, za pět každý druhý a ti s lehkou nohou mezi čtyřmi a čtyřmi a půl.

Zvukový i komfortní hardcore je tříválcové TDI objemu 1,4 litru. Vibruje a hlučí, ale rapid s ním jede obstojně. Jen si posádka bude dávat hlasitěji rádio. Spotřeba je podobná jako u dieselového čtyřválce.

Ladění podvozku zůstává beze změn, do konstrukce dalších částí se také nezasahovalo. Rapid si tedy zachovává prostornost i velmi dobré nastavení podvozku, spojující komfort a jistotu. Auto je velmi obratné, liftback s delším zadním převisem má na limitu větší sklony k přetáčivosti kvůli hmotné zádi, která se při brzdění před zatáčkou nadlehčí. Někomu to vyhovuje, jiný může raději zvolit v tomto ohledu méně rozevlátý Spaceback.

Neduhy zůstávají: lehká nervozita zádě při vyšších dálničních rychlostech, vývod výdechů topení na nohy vpředu tak, že nehřejí chodidla (nesuší mokré boty), ale lýtka, a pro některé typy postav méně pohodlná přední sedadla se zvýšenou zadní partií.



Jedno jméno, tři auta

Rapid, to je v podání Škody několik různých aut po celém světě. Kromě evropského, představeného v roce 2012, je ještě indický (o rok starší a loni prošel faceliftem, při kterém dostal světla fabie) a také čínský (těch se loni prodalo přes 90 tisíc). Kromě toho se v Rusku vyrábí evropské provedení pro východní trhy s atmosferickým benzinovým čtyřválcem 1,6 litru, který by možná uvítal i evropský zákazník, ale nevejde se do emisních limitů.

Asijské rapidy jsou odlišné technicky a hlavně se prodávají na trzích, které chtějí tříprostorové karoserie, to znamená sedan nebo liftback. V Evropě naopak začíná přebírat vládu pětidveřový Spaceback, který dnes tvoří třetinu z celkem 800 tisíc celkově vyrobených rapidů od roku 2011.

Podle náznaků Škody se tak evropský rapid nedočká pokračovatele (měl by dorazit asi za dva roky) v liftbackovém provedení se splývavou zádí. Po hatchbacku je jednoduše větší poptávka a některé trhy ho už dokonce vypustily z nabídky nebo se na to chystají, jsou to Norsko, Nizozemí, Lucembursko, Francie, Švýcarsko, Itálie, Austrálie a Nový Zéland.

Za pět let se v Česku prodalo 53 tisíc rapidů, z toho 67 procent nefiremním zákazníkům. Protože měl liftback před spacebackem rok náskok, má na celkových prodejích větší podíl (60 procent). Benzin drtivě vede nad naftou s 84procentním podílem, manuální převodovka vyhrává ještě výrazněji (automatů jsou jen tři procenta). V celé Evropě je průměrný věk zákazníků modelu 49 let.

Nové provedení Škody Rapid se začne vyrábět na přelomu května a června, prodejci nabírají objednávky už několik měsíců. Nejlevnější verze (Spaceback 1,0 TSI 70 kW) stojí beze stovky tři sta tisíc, za liftback se připlácí pět tisíc.