Konec útrpných přepisů: auto od června přeregistrujete kdekoli

První červnový den začne platit novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která značně ulehčí zdlouhavé vyřizování kolem registru vozidel. Veškeré změny se totiž nově dají vyřídit na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností - nejen v místě trvalého bydliště majitele vozu nebo sídla firmy, jak tomu bylo doposud.

„Mezi nejčastější úkony prováděné v registru vozidel patří změna vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla, registrace nového či dovezeného vozidla, umístění vozidla do depozitu, nahlášení zániku vozidla, ale například i žádost o registrační značku na přání,“ uvádí tiskové oddělení ministerstva dopravy s tím, že novinka už nebere v potaz to, kde má žadatel místní příslušnost.

Stejný úřad musí žadatelé o změnu navštívit pouze ve dvou případech - pokud vyřazují své auto na čas do depozitu a pokud žádají o značku podle svého přání - a to kvůli „espézetkám“. „Při umístění vozidla do depozitu totiž řidič odevzdává úřadu registrační značky, které zde zůstávají uložené do té doby, než majitel vozidlo opět uvede do provozu,“ upřesňuje ministerstvo s tím, že značky na přání budou také připraveny v místě, kde si o ně majitel vozu požádá.

Abyste se vyhnuli při návštěvě úřadu frontám, je dobré využít on-line objednání na přesný čas, pokud takovou možnost nabízí. Seznam úřadů obcí s rozšířenou působností najdete zde.