Nejdražší auto světa stojí 300 milionů. Rolls ho stavěl čtyři roky

Dnes se výrobci snaží uspokojit bohaté zákazníky nabídkou doplňků a personalizace, omezuje se to však obvykle na různá křidélka a lišty nebo polepy zvenčí a rozmanitou nabídku materiálů do interiéru. Až na obměny nárazníků v různých provedeních se dnes automobilky brání zasáhnout do karoserie vozu. Není se čemu divit, riziko narušení jemné rovnováhy techniky, aerodynamiky a funkce bezpečnostních prvků (to vše většinou přísně diktované předpisy) je obrovské.



Výrobci to vlastně i nepřímo přiznávají už jen tím, že vyřazují méně žádané karosářské verze jednotlivých modelů. Z nižších tříd tak skoro úplně vymizely třídveřové verze hatchbacků, voda se pomalu zavírá také za malými kombíky. Navrhnout nový přední nárazník je totiž mnohem jednodušší a lacinější, než projektovat celou novou půlku karoserie proto, abyste ji o 15 centimetrů prodloužili (a pak za to účtovali deset tisíc navíc).

U nejurozenější automobilky světa, britského Rolls-Royce si ale občas něco takového dovolí. Předpokladem samozřejmě je to, že jim za to někdo musí zaplatit. A tak vznikl Rolls-Royce Bespoke Sweptail.

Ten unikátní kousek se rodil dlouho. Jeden z nejváženějších klientů prý se svým nápadem oslovil značku v roce 2013. „Tento gentleman, znalec a sběratel jedinečných unikátů, ať jacht nebo soukromých tryskáčů, oslovil Rolls-Royce, aby zrealizoval jeho vizi jedinečného luxusního automobilu, jakého na světě není,“ popisuje automobilka příběh této kreace.

“Sweptail je důkazem toho, že Rolls-Royce se právě nachází na vrcholu své historie,“ říká Torsten Müller-Ötvös, šéf značky vlastněné německým BMW. „Je to automobilová haute couture”, dodává šéfdesignér značky Giles Taylor. “Je to Rolls-Royce vytvořený ručně na míru tak, aby se přizpůsobil specifickému klientovi. Ten za námi přišel se svým nápadem a my jsme ho zahnuli do celého kreativního procesu, který vedl k vytvoření tohoto vozu,“ popisuje.

Z pohledu toho, že jde o jediný a jedinečný kus, jehož design vznikl výraznými úpravami karoserie sériového modelu, je ten pianově černý rolls jedním z nejvýraznějších počinů poslední doby. To auto totiž nepůjde do depozitáře, není to koncept, takové auto si někdo vysnil pro ježdění a nechal ho vyvinout a postavit. Prostě frajeřina opravdového labužníka.

Bespoke je jméno divize Rollsu, která se takovými specialitami zabývá. Takovým autům se říká one-off, často se o nich svět ani nedozví. Specializuje se na ně třeba věhlasné italské studio Pininfarina, které díky historické vazbě na značku Ferrari přestavuje podle miliardářských choutek právě vozy této italské značky.

Jachta na kolech

Nejnovější dokončená zakázka Rolls-Royce pro přebohatého - samozřejmě utajeného klienta - je inspirovaná nejluxusnějšími jachtami. Tomu mastodontovi dali ladné, skvěle vyvážené proporce. Až se to zhmotněné automobilové umění povalí ulicemi Monaka nebo Londýna, ulice oněmí.

Design odkazuje na šípovité zakončení zádi rollsů z dřevních dob automobilismu 20. a 30. let uplynulého století. Odtud také označení Sweptail, tedy něco jako „splývavá“ záď. Znalci v tomto jedinečném kusu najdou odkazy na jedinečné rollsy dvacátých těch let, konkrétně Phantom I Round Door z karosárny Jonckheere, Phantom II Streamline Saloon od Park Ward, Gurney Nutting Phantom II Two Door Light Saloon a Park Ward 20/25 Limousine Coupé.

Majestátní dvoumístné kupé dostalo kabinu protaženou daleko dozadu. Specialitou, kterou si bohatý klient poručil, je prosklená střecha, je vyrobena vcelku, podle Rollsu je to jeden z největších a nejsložitějších skleněných dílů použitých v autoprůmyslu vůbec.

Hliníkový chrám masky chladiče - u Rollsu ho nazývají Pantheon grille - je největší, jaký v novodobé éře kdy značky vůz Rolls měl. Ten kus hliníku je ručně leštěný do zrcadlového lesku. Hliníkové doplňky a lišty oživují celou karoserii.

Uvnitř je to luxus dovedený do absolutního extrému, pojatý v duchu minimalismu. Zdobí ho drahá exotická dřeva (eben, filipínské paldao) a zadní část, ze které tvůrci vyjmuli sedačky, dostala speciální osvětlení. Na přístrojovce přitahují pozornost hodiny s titanovými ručičkami a ciferníkem z fajnového Makasarského ebenu. Ve středové konzoli je pak speciální chlazený box na lahev šampaňského a dva křišťálové poháry.

V každých dveřích je schránka, do které pasuje na míru vyrobená aktovka z kůže a karbonu vyšperkovaného hliníkem a titanem do které se vejde laptop. Tyto příruční tašky pasují k celému setu ručně šitých zavazadel, vytvořených přesně na mírů do prostoru za trůny pro řidiče a spolujezdce.

Co je pod kapotou, Rolls-Royce nespecifikuje. Vzhledem k tomu, že výchozím modelem je podle všeho kupé Wraith (jaké je v něm svezení, čtěte zde), pohání vůz pravděpodobně 6,6litrový přeplňovaný dvanáctiválec.

Cena toho veledíla? Nadechněte se, podle neoficiálních zdrojů přes jedenáct milionů eur, v přepočtu skoro 300 milionů korun, to z něj dělá nejdražší auto dneška, pomineme-li historické klenoty, které se občas vydraží v aukcích.