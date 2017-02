Úplně nový a obrovský Seat Ibiza má krásný zadek. Už jsme v něm seděli

Nový Seat Ibiza je první auto koncernu Volkswagen, které vyjíždí na nové platformě MQB A0. Tu dostane i nový VW Polo a za pár let také Škoda Fabia. Ibiza tak v podstatě ukazuje, co můžeme očekávat od malých aut v příštích letech. Zároveň je však, alespoň dle dojmů z prvního statického seznámení, autem, které je v době někdy až zbytných novot překvapivě normální. A zároveň se dovede odlišit od koncernových soupeřů, byť je otázkou, zda běžný zákazník některé filigránské detaily v praxi ocení.

Nečekaně hodně místa

Nová, již pátá generace ibizy, jako by chtěla ve své filosofii navázat na tu první. Také je to vlastně docela normální auto, které je ovšem v některých detailech své. Tentokrát ovšem jde o věci, kterých si všimnou spíše fanoušci aut a techniky než běžný řidič.

Pro něj je důležité, že je nová ibiza designově opravdu povedený kousek s bohatou nabídkou vnitřního prostoru. Nová platforma MQBA0, zdá se, skýtá opravdu skvělé prostorové možnosti. Ibiza páté generace je totiž o dva milimetry kratší a o jeden nižší než předchůdce, ale uvnitř je o hodně více místa. Jistě, hodně pomůže rozvor prodloužený o 95 mm na 2 564 mm, ale samotná platforma jednoduše dává co nejvíce místa posádce a nesnaží se do interiéru tlačit prvky, které by tu ubíraly místo.

Španělská klasika Ibiza je pro Seat ikonickým autem. První generace představená v roce 1984 se stala trefou do černého. Jednoduchý a elegantní design z pera Giorgetta Giugiara byl v podstatě pozměněným návrhem druhé generace VW Golf, který Volkswagen odmítl. Ibiza byla sice od začátku zamýšlena jako menší auto než golf, ale ve své době stála na pomezí tříd, soudobí konkurenti z kategorie malých vozů byli menší. Na druhou stranu třeba právě druhý golf již výrazněji povyrostl. Převodovky a motory vyvíjel Seat ve spolupráci s Porsche a automobilka firmě dokonce platila licenční poplatky za možnost použít na motorech nápis System Porsche. Nejzvláštnější na tom z dnešního pohledu je fakt, že vývoj první generace Ibizy vypadá, jako by již dávno byl pod taktovkou koncernu VW. Jenže tak tomu nebylo, ibiza vznila v době, kdy se Seat rozloučil se svým původním partnerem Fiatem (původní seaty byly vlastně přeznačkované fiaty) a automobilka tehdy byla v podstatě ve státních rukou. Mechanika podvozku tak například stále vycházela z Fiatu Ritmo. Byl to mimo jiné právě úspěch ibizy, v prvním provedení nakonec vzniklé v 1,3 milionu kusů, který přesvědčil koncern VW, že podíl ve španělské automobilce koupil. Ibizu první generace tak vlastně můžeme považovat za jediný vůz značky Seat, který firma vyvinula samostatně. I přes svůj elegantní a v dané době relativně „normální“ zevnějšek a moderní techniku pod kapotou měla první Ibiza své zvláštnosti. Třeba ovládání blinkrů přepínačem nebo světlomety a stěrače ovládané posuvným voličem. Právě tyhle zvláštnosti v kombinaci s odkazy na techniku od Porsche udělaly z první generace tak úspěšné auto, na které se nezapomíná. Další tři generace, vytvořené již kompletně pod taktovou Volkswagenu, byly oproti tomu mnohem konvečnější.

Vpředu se řidič s výškou 185 cm usadí velmi pohodlně a přijde si tu jako v autě o třídu vyšším. Na tom se podepisuje jak elegantní design přístrojové desky s možností ozvláštnit jej barevným panelem v barvě karoserie přes šířku vozu, ale hlavně mnohem větší šířka vozu. V tomto rozměru totiž Ibiza narostla o ohromujících 87 mm a najednou je to pocitově opravdu dospělé auto. Pravda, dvoumetroví dlouháni by už mohli mít problém se za volant poskládat, ale v tomto případě pomůže jedno – neobjednávat si rozměrné panoramatické střešní okno, které ubere místo nad hlavou.

I vzadu je místa překvapivě hodně, 185 cm vysoký pasažéř se za stejně velkého řidiče posadí zcela bez problémů a před koleny mu zbývá ještě spousta místa. Hlava už ovšem mírně atakuje strop, ale i to je v dané kategorii vozů velmi dobrý výkon. K tomu ještě musíme připočítat zavazadlový prostor, který má mít objem až 355 litrů. V praxi to bude méně, protože třeba na českém trhu se bude vůz standardně prodávat s dojezdovou rezervou namísto lepící sady, kterou měly vozy vystavené na premiéře. Podlaha kufru se dá u takto vybaveného auta umístit do nižší polohy. I tak je ale kufr na poměry dané kategorie královský a navíc má hezky pravidelný tvar. Nabídkou prostoru celkově ibiza opravdu překvapí a tváří se téměř jako o třídu větší auto – v podstatě tak navazuje na onu první generaci, která byla ve své době také prostornější než soupeři z její třídy.

Normální odlišnost

Výbava balancuje na hranici moderních možností a tradičních řešení v rámci zachování rozumné ceny. Je tu tedy třeba téměř povinný dotykový displej, který může být až osmipalcový. Displej je hezký, ale senzorová tlačítka okolo něj se budou špatně ovládat – jsou malá, nemají ohraničení a piktogramy na nich jsou na první pohled poměrně nicneříkající. Takže si majitel bude muset ovládání osvojit.

Ibiza sice může dostat různé moderní prvky výbavy jako adaptivní tempomat s funkcí stop-and-go (umí sám popojíždět v koloně) nebo bezklíčkové startování tlačítkem, ale pod tím vším je pořád klasické auto. Má třeba běžnou ruční brzdu, elektronická sem nedorazila a obyčejnější verze se budou pořád startovat normálním klíčkem. Celá tato kombinace je opravdu příjemná a nic na tom nezmění ani použití tvrdších plastů napříč interiérem. Jemné měkčené materiály zatím u malých aut kvůli ceně neočekávejme.

Čím se ibiza snaží odlišit od konkurence i koncernových příbuzných, je design. Na fotografiích se může laikovi zdát, že je podobná leonu a ano, základní styl masky a charakter vozu je shodný. Ale s leonem si ibizu na ulici plést nebudeme, je to svébytné auto, které díky svým proporcím jde identifikovat a má své zajímavé detaily.

Seat se například chlubí standardními LED světlomety pro denní svícení, které mají výraznou trojúhelníkovou grafiku. Velmi povedené jsou pak různé hrany a zlomy na karoserii. Seat tvrdí, že takto ostré zlomy linek, jako to má ibiza u těch bočních, snad neumí vyrobit nikdo jiný. A třeba zezadu to opravdu novince moc sluší a sledovat z boku lomy víka kufru stojí za to. Tohle auto má prostě hezký zadek. Je však otázkou, kolik zákazníků právě tyto detaily ocení.

Může se hodit Navštivte Automodul.cz a vybírejte z široké nabídky vozů značky Seat a dalších.

Po vzoru některých jiných značek tohle Seat umocní ještě tím, že krom klasických výbavových stupňů Reference a Style nabídne i dvě vrcholné varianty. FR bude sportovněji zaměřená a bude lákat hlavně mladší klientelu, výbava XCellence pak klade větší důraz na eleganci a komfort a bude chtít oslovit konzervativnější zákazníky.

Tříválce a konec karosářských variant

Co se nabídky motorů týče, bude se novinka spoléhat hlavně na tříválcové jednotky. Základem bude motor 1.0 MPI, solidní dynamiku pak zajistí přeplňované tříválce 1.0 TSI. U nich bude na výběr mezi variantou s výkonem 95 a 115 koní (a bude i verze 1.0 TSI na CNG s výkonem 90 kW). Benzinovým vrcholem nabídky pak bude nový čtyřválec 1.5 TSI Evo s výkonem 150 koní. Později se do nabídky dostanou i diesely 1.6 TDI ve variantách s výkonem 80, 95 a 115 koní. Ty však budou na řadě trhů, včetně toho českého, hrát jen okrajovou roli. Převodovky budou u motorů s 95 a méně koňmi pětistupňové, u silnějších šestistupňové, za příplatek bude sedmistupňový automat DSG.

Velmi zjednodušená bude ovšem nabídka karosářských verzí. Ibiza páté generace se bude vyrábět výhradně jako pětidveřový hatchback, s ničím jiným se nepočítá. Končí tak nejen třídveřové provedení, ale také varianta kombi. Namísto ní přijde malé SUV Arona.

To jasně ukazuje, že se ibiza musela přizpůsobit realitě trhu. Ano, některé nákladnější konstrukční drobnosti má, ale ty ji mají hlavně odlišit, jinak je to klasické mainstreamové auto. Takové, které se musí prodávat ve velkých objemech, aby splnilo finanční očekávání výrobce i koncernu. A na první pohled se zdá, že by mu to vyjít mohlo.