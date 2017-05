Nový Seat Ibiza je malý rozměry, ale velký kabinou i chováním

Ale hezky popořadě: Ibiza stojí na platformě MQB koncernu Volkswagen, to znamená, že sdílí techniku s Leonem, Volkswagenem Golf, Audi A3, ale také se Škodou Superb nebo Kodiaq. Je to samozřejmě trochu nadnesené, protože velmi variabilní architektura umožňuje konstruktérům velké hrátky napříč třídami.

Ale malý seat z toho velmi dobře těží. A je vlastně prvním malým autem koncernu, které na železe MQB ve variantě pro malé vozy (interně označená A0) stojí. Nová generace Volkswagenu Polo, která je už tradičně blízkou příbuznou Ibizy, dorazí až na podzim a třetí do party, Fabia, má v aktuálním provedení před sebou ještě tři až čtyři roky života.

Ibiza je tak dnes v rámci koncernu VW tím nejmodernějším malým autem.

„Je to první auto na nové platformě MQB - A0. Má větší kola, kufr i rozvor. Nechceme ji ovšem nechat moc narůst,“ vysvětluje Andreas Tostmann, viceprezident Seatu zodpovědný za výrobu. „Má také o třetinu lepší tuhost karoserie díky použití vysokopevnostních ocelí.“

Seat si kvůli Ibize zařídil ve fabrice v Martorellu zcela novou linku na lisování plechů. „Umíme vylisovat nejostřejší hrany,“ chlubí se Tostmann a ukazuje na prolis na dveřích. „Novou Ibizu svařuje 900 robotů, které vytvoří čtyři tisíce svarových bodů, střechu svařujeme laserem.“ Nákup drahých výrobních technologií znamenal pro značku obrovské investice. „Cena výroby je ovšem stejná jako u předchůdce, to znamená o 23 procent levnější výrobu a moderní technologie a materiály navíc,“ prozrazuje Tostmann.

Předchozí Ibiza už v průběhu předloňského roku přišla o verzi kombi, v nové generaci se s ní už vůbec nepočítá, stejně jako s třídveřovým hatchbackem. Nabídka se omezí jen na pětidveřový hatchback, podobné to je i u konkurentů (podle všeho i u nástupce Škody Fabie - podrobnosti zde). Malý kombík má v nabídce Seatu zastoupit crossover s pohonem předních kol, který dorazí v příštím roce. Bude se jmenovat Arona a dostane stejný technický základ (MQB A0).

Menší zvenku, mnohem větší uvnitř

Pátá generace Ibizy má skvělý „package“, to jsou základní požadavky na rozměry, prostornost kabiny, velikost kufru, ale i skladbu motorů a výbavy, které konstruktérům při stavbě nového vozu nadiktuje „plánovací“ oddělení.

Když jsme u té výbavy, má ji Ibiza velmi slušnou i v základním provedení za 297 tisíc. K tomu přidává příplatkové lahůdky. Za příplatek může klasické halogeny s žárovkou H7 nahradit Full-LED technika. Mezi malými auty je výjimečná také možnost připlatit za adaptivní tlumiče (ve dvou stupních, Normal a Sport), adaptivní tempomat má Ibiza také jako jedna z mála mezi malými vozy.

Příští rok pak dostane i plně digitální přístrojovou desku, na níž si navolíte, co chcete vidět, takže třeba zmenšíte budíky a roztáhnete mapu navigace.

Nová Ibiza je dlouhá jako předchůdkyně (přesněji o 2 mm kratší), ale uvnitř je výrazně větší. Rozvor je totiž o 95 mm delší (pro pamětníky, je to o pět čísel více než první generace kompaktní Octavie) a na šířku přidala také skoro devět centimetrů (87 mm). Jen pro srovnání: první generace o kategorii většího Seatu Leon měla na šířku 1 742 mm, nová Ibiza má celkem 1 780 mm.

Co do prostornosti je Ibiza přebornicí své kategorie, na zadní sedadla se usadí pohodlně i dva dlouzí dospělí a mají opravdu dost místa na kolena. Vepředu překvapí hlavně prostornost na šířku, kterou nemá Ibiza daleko k Seatu Leon.

K tomu přidejte 355litrový kufr (oproti předchůdkyni se nafoukl o 63 litrů), to je o 25 litrů více, než co pobere Fabia, zatímco Leon má 380litrový kufr a třeba Ford Focus 363litrový.

Zavazadlový prostor má dvojitou podlahu, díky níž lze získat rovnou plochu se sklopenými zadními sedadly. Zadní sedadla jsou ergonomicky skloněná, aby mohla podpírat stehna, sedí se na nich výborně. Výhled je obstojný, sedačku řidiče lze nastavit dost nízko.

Z pohledu estéta interiér možná trochu ztratil šťávu. Předchozím vydáním Ibizy se snažili designéři dát uvnitř trochu emocí a jižanských fantazií, u nové generace je to blíže německé strohosti, podtržené jednoduchými tvrdými plasty (to je dnešní standard této kategorie). Na druhou stranu, co do funkčnosti nelze obýváku Ibizy nic vytknout.

Nejdůležitější seat Ibiza je prodejně nejúspěšnějším modelem značky Seat. Říkají o ní, že je mezinárodním ambasadorem, prodává se v 75 zemích světa. A tato velmi důležitá novinka nyní po 33 letech výroby přijíždí v páté generaci. Od roku 1984, kdy se představila první generace malovaná Giorgetem Giugiarem, jich Seat vyrobil pět a půl milionu, tři miliony z toho jich prý dnes jezdí. Právě Ibiza přilákala zájem Volkswagenu, aby španělskou značku koupil. Dnes má podle průzkumů značky Ibiza mezi vozy své kategorie nejmladší klientelu v Evropě.

Všechny ovládací prvky jsou v dosahu ruky, ruční brzda je klasická, ovládání ventilace otočné - žádné tablety jako ve francouzských vozech. Sklon opěradla se nastavuje klasickou růžicí, sedadlo má ideálně tuhou výplň, chod spojkového pedálu je lehký, řazení přesné s krátkými drahami... a tak by se dalo pokračovat.

Jediné, co by snad Ibiza mohla mít a nemá, jsou madla nade dveřmi. Některým spolujezdcům budou v zatáčkách chybět.

Podvozek na výbornou

S nárůstem šířky se také více rozkročila kola na nápravách. To pomáhá podvozkářům při šlechtění jízdních vlastností. A ty jsou na vrcholu své kategorie. Auto rychle reaguje na změny směru, zatáčky vykružuje suverénně a to se ve slabších variantách (do 100 koní/74 kW) obejde i bez funkce XDS, která přibrzďuje v zájmu větší obratnosti vnitřní kolo v zatáčce. Řízení je akorát rychlé a pevné, na dálnici auto pevně drží směr.

Podvozek je skvěle vyvážený, Ibiza díky tomu jezdí jako opravdu dospělé auto. Vepředu Mcphersonovskou nápravu a vzadu zkrutnou příčku mají dnes kvůli racionalizaci i Golf s Octavií a podvozkáři je umí vyšlechtit velmi dobře. I při velmi ostré jízdě lze vést Ibizu jistě a přesně.

Inženýři Seatu ladí šasi víc „dotvrda“ než třeba Škodováci. V Ibize tedy o nerovnostech víte, ale nenatřásá vás. Jen na ostřejších příčných prazích zadní náprava více nadskočí.

Startuje s tříválci

Nová platforma znamená také velkou změnu v nabídce motorů. Nyní startuje výhradně s litrovými tříválcem, ten základní 55kilowattový je atmosferický, další dva se 70 a 85 kilowatty mají turbo.

Příští rok do nabídky přibude stopadesátikoňový (110 kW) čtyřválec 1,5 TSI, který se stane jedním ze základních motorů koncernu VW v autech do tři čtvrtě milionu.

Seat sice slibuje díesely na podzim, ale uvidíme, jak to vůbec dopadne. Zpřísňující emisní předpisy nutí výrobce motory nastrojovat tak drahými technologiemi, že je kupec auta této kategorie jednoduše nezaplatí. Do Ibizy se mají dostat turbodiesely 1,6 TDI, ovšem vzhledem k tomu, že nejpozději za rok a čtvrt dostane i tento motor systém odlučování škodlivin SCR, výrazně ho to prodraží.

Naftová verze bude tedy jen opravdu okrajovou nabídkou. Na druhou stranu už při vývoji Ibizy musel Seat vědět, co ho čeká, takže s dieselem podle všeho opravdu počítá. To třeba Škodováci už vědí, že ve Fabii a Rapidu bude amen příští rok (čtěte více). Dieselům v malých autech jednoduše odzvonilo.

My jsme vyzkoušeli 70kilowattové slabší TSI s pětistupňovou převodovkou. Upřímně, více výkonu na běžné ježdění opravdu není třeba. I 95 koní dokáže 1,1tunové auto slušně rozpohybovat. Vyjádřeno čísly to má být jedenáctisekundový sprint z nuly na stovku.

Benzinový turbotříválec potřebuje kvůli těžšímu zpřevodování pětistupňové skříně trochu popohánět do otáček. Nechat ho převalovat kolem 1 500 otáček můžete, ale předjíždění pak dobře plánujte. Ale kolem dvou tisíc otáček má elán (a 175 Nm točivého momentu) a ještě kolem pěti tisíc dokáže auto popohnat. Motor Ibize skvěle pasuje, i slabší provedení stošedesátku na německé dálnici zvládne s přehledem. Při rozumné jízdě jedete za pět a půl litru, při rychlé o dva litry dráž. A když ho neženete do vysokých otáček, je i překvapivě tichý. Celkově je odhlučnění interiéru velmi slušné.

Cenovkou se prodejci nehodlají podbízet, ale předražená Ibiza také není. Základní cena je lehce pod 300 tisíci (296 900 Kč) s motorem 1.0 MPI 55 kW. Škodu Fabia se srovnatelným motorem pořídíte o 35 tisíc korun levněji, podobně také můžete u konkurence vybírat levněji hlavně mezi základními tříválcovými atmosférickými agregáty. Když se však podíváme na auta s přeplňovanými motory (až na výjimky je to oturbený litr), vychází už Ibiza výhodněji - dražší jsou Hyundai i20, Peugeot 208, Kia Rio, Citroen C3, Ford Fiesta i Opel Corsa.