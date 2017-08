Pozor na policisty s metrem: správně parkuje na sídlišti jen málokdo

Stará sídliště zlobí hasiče Na sídlištích a v úzkých ulicích, v místech s hustou zástavbou kde v posledních letech přibylo aut, se často stává, že místní parkují i v zatáčkách nebo dokonce na kruhovém objezdu. Když má přijet velký hasičský vůz s žebříkem, nemá se pak šanci vytočit, natož na místě manipulovat se záchranářskou technikou.

"Taková místa evidujeme a hlásíme je na operační středisko. Jsou ulice, kde takové situace nastávají častěji - pak se to snažíme řešit. Například občasným cvičným průjezdem našeho auta spolu s policií," uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka s tím, že některá sídliště ve velkých městech už jsou záludnými uličkami pověstná. Za špatné parkování rozdávají policisté blokové pokuty. Hasiči si na místě, kde je potřeba zachránit hořící majetek nebo životy, musí poradit jinak. "Samozřejmě je zásah náročnější na čas. Pokud to jde a autům nehrozí poškození, takzvaně je rozkolébáme a tímto je posuneme pryč. Pokud stojí řidič na podzemním hydrantu, nezbývá, než přivést vodu ze vzdálenějšího místa, a to pak stojí drahý čas i síly," dodává Kavka s tím, že minuty zde hrají podstatnou roli. Voda se dopravuje ze vzdálenějších míst pomocí těžkých šroubovacích hadic. Na jejich smontování a natažení ke zdroji je pak logicky potřeba více mužů. Hasičské auto má manipulační prostor vzadu a potřebuje do si do zatáček úzkých ulic hodně najet. Pokud nemá prostor, stane se, že záchranná jednotka nemůže roztáhnout žebřík.

“Stává se to i v případě záchrany nemocné osoby z vyššího patra. Je to případ, kde nechcete například poškodit drahé vložkové vstupní dveře, nebo by zásah přes ně trval déle. Pokud se nedá dostat k místu žebříkem přes balkon, musí hasiči nastoupit z vyšších pater s lezeckou technikou," uvedl Kavka. Na nových sídlištích už se na takové případy myslí. Podzemní hydranty jsou vyvedeny v místech, kde se parkovat jednoduše nedá - na chodnících či travnaté ploše. A pro hasiče je u každé výškové budovy povinně vybudována takzvaná nástupní plocha, která je viditelně označená a na které se zaparkovat nesmí.