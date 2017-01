VIDEO: Nová silnice hotová za pár minut. Tak stavějí v Austrálii

10:20 , aktualizováno 10:20

Moora je okres na západním okraji Austrálie. Největší zimu tam mají v červenci a srpnu, to se někdy teploměr podívá k sedmi stupňům Celsia, absolutním rekordem je minus 1,4 stupně. To se jim tam pak staví silnice, když jim je neničí mráz. Podívejte, jak bleskově jim to jde.