Designér o nové Škodovce: Karoq se povedl, je hezčí než větší Kodiaq

„Mám z Karoqa velmi dobrý pocit, má vyvážené proporce. Nemám moc rád SUV, škodovácká novinka na mě ale působí hlavně jako rodinné auto, něco mezi SUV a MPV. Už třeba proto, že nemá přehnané blatníky jako některá SUV a crossovery,“ komentuje průmyslový designér, který mimo jiné učí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

Petr Siebert připomíná v souvislosti s novinkou české značky její dvojče od Seatu. SUV španělské značky jménem Ateca se vyrábí na stejné lince s Karoqem v Kvasinách na Rychnovsku. Škodováci uvádějí, že vše viditelné je na Karoqu odlišné, stejná je nabídka motorů a další technika, odlišnosti najdeme v některých prvcích výbavy. Karoq má například v nabídce chytrá variabilní zadní sedadla nebo velký barevný displej, který v kapličce pod volantem nahrazuje tradiční budíky.

„Když srovnáme Atecu s Karoqem, najednou jako by Ateca do nabídky Seatu nějak nepasovala. Aktuální seaty dnes mají mimoběžné linie, které na sebe záměrně nenavazují, to ale ateca nectí, má blíž ke škodovkám,“ všímá si Petr Siebert. „Jako by Ateca i Karoq byly dvě škodovky, akorát každá s jiným designem,“ shrnuje.

A možná není daleko od pravdy. Podle informací iDNES.cz vznikla Ateca v designstudiu Škody, původně měla nést znak české značky, následně se ovšem v rámci koncernu VW rozhodlo, že to bude seat a vývojáři a designéři museli nové SUV Škody vytvořit nanovo.

„Karoq má podle mého škodovácký design, škodovku v něm poznávám, celý design je úhledný, auto má velmi dobře vyvážené proporce,“ komentuje designér.

Karoq nahrazuje v nabídce značky velmi úspěšný model Yeti, který ovšem designem polarizoval publikum. „Design Yetiho byl úplně odlišný od všech ostatních. Karoq navazuje na Kodiaqa, má ovšem svou vlastní identitu,“ vysvětluje Karl Neuhold, vedoucí exteriérových designérů Škody.

Karoq se drží kubistického stylingu značky, který dal aktuálním modelům tým vedený dnes už bývalým šéfdesignérem Jozefem Kabaněm. Novinka má představovat nový vývojový stupeň tohoto designérského jazyka. Ten stále výrazněji používá inspiraci krystalickými prvky. Designérskému týmu totiž už před lety učarovala tradice českého sklářství. Světlům se tak snaží dávat design odkazující na broušený křišťál.

Zádi dominují výrazně tvarovaná světla s typickým podpisem škodovek posledních dvaceti let v podobě písmene C. „Do zadních světel jsem se musel chvíli zakoukávat, ale oproti Kodiaqu je Karoq opravdu hezký i zezadu,“ komentuje Petr Siebert. „Kodiaq už je moc velký a mohutný,“ dodává. Menší Karoq působí vyváženějším a nápaditějším dojmem.

Nejvýraznějším prvkem Karoqa jsou ovšem přední dělená světla. Ta odlišují SUV od Škody od ostatních modelů značky, jsou totiž orientovaná pod sebou. Tento charakteristický prvek by měla dostat i další chystaná SUV značky.



„Spodní menší světlo je mlhovka, na tomto místě je mnohem lépe chráněná při malých nehodách, které obvykle odnáší spodek předního nárazníku,“ vysvětlil Neuhold, který nyní víceméně vede designérské studio značky, dokud Škoda nenajde náhradu za Kabaně. I v této poloze jsou mlhovky stále plně funkční tak, aby „podsvítily“ mlhu. Designér upozorňuje, že odstup mlhovky od hlavního světla je u nových škodováckých SUV nejmenší, jaký povoluje legislativa.

Přední zdvojená světla jsou u Karoqa vyřešena lépe než na Kodiaqu. Linie velkého horního hlavního světlometu lépe zařezávají se spodní mlhovkou, ta u většího modelu působí trochu nesourodě kvůli ostrým linkám, které neladí s hlavní lampou.