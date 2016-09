Škoda 120 slaví 40 let. Zastaralý pokrok byl provizoriem na tři pětiletky

Jak jsem chtěl stodvacítku Myslel jsem si, že to bude sranda. Že to půjde skoro samo, projedu internet, podám si inzerát a do týdne ji mám doma. Ale zase taková brnkačka to není. Chci si koupit Škodu 120, prostě klasickou stodvacítku. Ano, přesně to auto, které není třeba dlouho představovat. Zná ho každý. Jeden na něj nedá dopustit, druhý pro něj nemá slušného slova. Pár stovek jich ještě stále slouží v běžném provozu. "K čemu proboha ten střep?" klepete si asi na čelo. Docela se to dá pochopit, hodně řidičů by do poslední škodovky s koncepcí vše vzadu už asi nikdy nesedlo. Ale já na ni mám pěkné vzpomínky z dětství, když nás vozila jako malé špunty a já jsem pozoroval tátu, jak řídí, a klasicky jsem stál na ruční brzdě mezi sedačkami. Teď už jsem taky táta a třeba se za pár let synátorovi jízda v československé ikoně také bude líbit. Třeba ho bude bavit čistit karburátor a další kratochvíle. A mě bude bavit se kochat jízdou za volantem bez posilovače, stahovat okýnka kličkou a tvrdě dupat na brzdy, když pojedeme z kopečka. Prostě nostalgie. No jo, ale kde jí vzít? Doufal jsem, že jich bude rozesetých po garážích, stodolách či zahradách ještě dostatek. Zase taková pravda to není, a když už hledáte mezi inzeráty, zjistíte, že to ani není žádná láce. "Chovné" stodvacítky totiž začínají být v kurzu, ceny kolem šedesáti tisíc nejsou rozhodně výjimkou. Holt už jsou pryč doby, kdy stačilo přijít do hospody a za metr piv a velkého ruma jste měl klíče od souseda ze vsi v kapse. Dnes je to žádané zboží, za které musíte připlatit. Pravověrní veteránisté možná ohrnou nos, ale už dnes se na srazech za stodvacítkami leckdo otočí. Prověřeno.

Petr Lundák