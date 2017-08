Plány Škodovky na příští roky: design se uhladí, dorazí nový crossover

Redakce iDNES.cz zjistila, co Škoda chystá, od zdroje z automobilky, který je dobře obeznámen s produktovou strategií a všechna auta ve finální podobě viděl.



Do roku 2025 má značka mít dvě novinky (modely, facelifty) ročně. Nejbližší je představení Kodiaqu RS, který se představí v půlce září na autosalonu ve Frankfurtu. Pod kapotou bude mít supersilné dvoulitrové TDI, které dosud v nabídce modelu není. Dieselové biturbo má v modelu Passat 176 kW a dá se čekat, že u Kodiaqa bude stejný. Bude to jediný motor pro RS.

VIDEO: Srovnali jsme Škodu Karoq a Kodiaq Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Škoda má nového designéra Oliver Stefani nastupuje 1. září Novým šéfdesignérem značky Škoda je Oliver Stefani, který prožil celou dosavadní kariéru u koncernu Volkswagen. V designstudiu v Mladé Boleslavi se už pár týdnů pohybuje, funkci šéfa studia přebírá 1. září. Více čtěte ZDE

Auto postavené na dvacetipalcových kolech dostane nový členitější přední nárazník, chromové detaily (lišty, maska chladiče) budou nahrazeny černě lakovanými. Znáček VRS na přídí i zádi bude mít červeně lakované první písmeno. Zadní nárazník bude mít přes celou šíři auta červenou lištu, která propojí odrazky. V interiéru jsou novou dominantou výrazně sportovně tvarované přední sedačky s integrovanými opěrkami hlavy.



V dlouhodobějším horizontu už je jisté, že na čínském trhu bude mít Kodiaq dva speciální deriváty, prvním bude už při uvedení modelu oznámená verze kupé, o druhé se zatím neví nic.

Fabia bude zaoblenější

Na půlku roku 2018 se chystá představení faceliftu modelu Fabia. Auto dostane zcela přepracovanou příď a lehce upravenou záď (změní se grafika koncových světel a přemodelovaný je nárazník). To zepředu bude Fabia úplně nová. Připravované škodovky dostanou novou výraznější masku chladiče. U Fabie bude „popuštěná“ níže než nyní, je nižší a položená více naplocho. Přední partie působí celkově nižším dojmem než dosud, uvádí informátor iDNES.cz. Čumák je zaoblenější a má delší kapotu. Menší a zaoblenější jsou také světla. Celkově je na přídi méně prolisů a ty, které zůstaly, jsou měkčí. Základní světla pro Fabii zůstanou u žárovek H7, vrcholové provedení bude full-LED.

Superbu facelift sluší

Že ostrý krystalický design stávajících škodovek projde brzy změkčením, potvrzuje i Superb, jehož facelift dorazí na začátku roku 2019. Stejně jako u Fabie se největší změny udály na přídi. Podle zdroje z automobilky facelift Superbu rozhodně neublíží. I v tomto případě mu zůstane výrazná tvář, bude ovšem uhlazenější. Výrazné prolisy pod předními lampami zmizí, světla nepřijdou o svůj charakteristický tvar, ale budou méně řezaná. Vrcholová verze předních světel dostane technologii MATRIX LED (v noci se bude jezdit hlavně na dálková světla a protijedoucí auta před oslněním chrání zhasínáním jednotlivých segmentů lampy).

Maska přibere na mohutnosti díky výraznému chromovému orámování. Také Superb dostane prodlouženější kapotu, která se směrem vpřed výrazněji svažuje, takže příď působí nižším dojmem. Na víko kufru u sedanu přibyla chromová lišta nad registrační značku, která opticky propojuje světla.

Nového tvarování se dočkal také nárazník. Zajímavostí je, že pro verzi Laurin&Klement připravili designéři jinak modelovaný nárazník, aby bylo špičkové provedení lépe identifikovatelné.

Společně s faceliftem dostane Superb také verzi plug-in hybrid, což znamená pohon obstarávaný benzinovým motorem a elektromotorem s možností nabíjet akumulátor ze zásuvky. Rok nato pak dorazí plně elektrická škodovka, u které automobilka slibuje 500kilometrový dojezd. Rozvor velkého crossoveru má být 2 850 mm a bude stát až na 21palcových kolech. Studie, která naznačuje vzhled prvního škodováckého elektromobilu, se představí za pár dnů na autosalonu ve Frankfurtu (podrobnosti zde).

Nový Rapid bude krásný

Absolutní bombou z pohledu designu má být podle informátora nástupce modelu Rapid. Ten má podle všech indícií přijít o liftbackové provedení, zůstane jen prodloužený hatchback Spaceback, který dá jméno celému modelu. Rapid tedy z označení zmizí a bude to Škoda Spaceback. Auto postavené na platformě MQB (modulární architektura koncernu VW pro auta s motorem vepředu a pohonem předních kol) v provedení A0 určeném pro malá auta (nyní ji má nový VW Polo nebo Seat Ibiza), bude o dost širší než aktuální rapid a také se protáhne. Škoda chce totiž tento model s novou generací posunout o kousek výš v nabídce značky.

Také Spaceback dorazí s hodně nízkou, protaženou kapotou. Nízká, ale výrazná a hodně svisle orientovaná bude maska chladiče. Světla jsou trojúhelníková (za příplatek LED). Spaceback má sportovní siluetu s klesající linií střechy, ta bude stejně jako nyní za příplatek prosklená a opticky propojená s víkem kufru. Záď je prý velký odvaz. Koncová světla jsou výrazně protažená do boků a nejvýraznějším prvkem je grafika koncových světel, která svým bumerangovitým tvarem tak trochu odkazuje na letošní novinku značky, model Karoq. Celkově má nový Spaceback působit hodně mohutným dojmem, design je v porovnání s aktuálními škodovkami velmi výrazně odlišný a odvážný.

Přístrojovka bude hodně „uklizená“, prim na ní budou hrát tablety multimediálního centra umístěné uprostřed.

V roce 2019 také dorazí crossover, který nahradí podle všeho aktuální liftbackový Rapid a pravděpodobně i Fabii Combi. Auto má mít vzhled typického crossoveru. Designem zapadne mezi ostatní škodovky na zvýšeném podvozku.

Zvýšená silueta a podvozek mu přidávají na mohutnosti, celkovou délkou má být ovšem kratší než model Karoq, který je plnohodnotným SUV. To spaceback crossover, jak mu zatím ve škodovce neoficiálně říkají, zůstane u platformy MQB A0, což také znamená pohon výhradně přední nápravy.

Design už má být hotový, předek má vedle výrazné masky dva páry světel orientované pod sebou, jak to mají škodovácká SUV. U chystané novinky bude ovšem spodní světlo výrazně větší, horní bude spíše proužek z LEDek. Auto má kapotu přetaženou do boků jako Superb. Zajímavé je tvarování zádi s výrazně skloněným oknem kufru. Dominantou jsou zde opět bumerangy koncových světel, která výrazně zasahují do boků.