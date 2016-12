Citigo slaví pět let. Vylepšila ho nová světla a dvě šňůrky. TSI zatím ne

Žádný nový krok pro automobil, velký pro citigo, tak by se dalo nazvat jedno z drobných vylepšení citiga. To napravilo řešení, které po úvodním okouzlení štvalo snad úplně všechny. Kdo neokusil, tomu se to špatně popisuje.



Celá ta vymyšlenost, ze které byla cítit hlavně snaha ušetřit, spočívala v řešení krytu zavazadlového prostoru. Namísto tradičního pojetí, kdy plato při otevírání víka kufru zvedají dvě šňůrky (někdy stačí i jedna), ho u původního citiga musíte zvedat ručně. To se pak zablokuje ve vertikální poloze a ručně ho musíte před zavřením kufru zase vrátit. Myšlenka to byla snad dobrá, ale když na to zapomenete, nic nevidíte ve zpětném zrcátku. Těm pohyblivějším a delším se naštěstí stačilo na první červené natáhnout dozadu a plato sklopit. Občerstvené citigo se pokorně vrátilo ke šňůrkám. Některé inovace se holt ukážou jako cesta do slepé uličky.