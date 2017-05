OBRAZEM: Škoda Karoq se nečekaně ukázala v Praze pár dní před premiérou

Celá akce podle všeho souvisí se světovou premiérou nového modelu, kterou má Škoda naplánovanou na čtvrtek 18. května ve Stockholmu.

Model Karoq, který v nabídce značky nahradí SUV Yeti, se začne prodávat ještě letos. Škoda prozatím odhalila podobu některých detailů (čtěte zde). Celé auto se v podobě maskovaných prototypů pohybuje po českých cestách, kde najíždí testovací kilometry. Právě jeden z nich se nečekaně objevil na pražském nábřeží a vzbudil tam velké pozdvižení. „Šel jsem náhodou kolem na focení a na náplavce vidím zamaskované auto v obležení lidí. Auto tam parkovalo asi hodinu a pak odjelo,“ popisuje fotograf iDNES.cz Lukáš Hron.

„Hodně lidí to míjelo, aniž by vědělo, co to je,“ popisuje. „Divili se maskování, padaly narážky, že by si něco takového dali i na své auto.“ Pár lidí v maskovaném prototypu hledalo větší SUV Škody, nedávno představeného Kodiaqa. „Pak se však zarazili, protože zjistili, že je to menší auto.“



Do interiéru nechala posádka, která auto na pražskou náplavku dovezla, kolemjdoucí jen nahlédnout, focení bylo zakázáno.