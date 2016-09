Škodiaq je startem nové éry. Škoda přesedá do SUV

„SUV ofenziva je výhybka vedoucí značku do budoucnosti,“ řekl letos v únoru předseda představenstva Škody Bernhard Maier. Nový šéf značky, pro kterého je Kodiaq první škodovkou, kterou představuje světu. Je pilířem nové strategie značky Škoda do roku 2025, kterou musel vytvořit po zemětřesení v celém koncernu Volkswagen zapřičiněném aférou Dieselgate. Maierův plán právě staví na vozech SUV, kterými je dnes svět okouzlen. Podle Maiera je Kodiaq symbol nové éry automobilky. V Evropě už jsou SUV nejprodávanější kategorií vozidel, prodá se jich kolem dvou milionů ročně, po celém světě pak 12,7 milionu.

A Kodiaq právě startuje ofenzivu terénně vyhlížejících aut z Mladé Boleslavi. Škoda s Kodiaqem, pojmenovaným po aljašském ostrově, také vstupuje do nové kategorie.

Velké, až sedmimístné SUV, kterému prý škodováci říkají důvěrně „škodiaq“, se postaví na vrchol nabídky české značky vedle Superbu. Kodiaq má na délku 4,7 metru, to je o půl metru více, než měří aktuální Yeti. Ten by se měl příští rok objevit v nové generaci a bude měřit na délku přibližně 4,5 metru. Škoda ovšem chystá ještě další malé SUV s délkou dnešního Yetiho (kolem 4,2 metru).

V Berlíně se objevil i Karel Gott:

Podle nezávislého experta na automobilový trh a autoprůmysl Víta Pěkného je Kodiaq pro Škodu trefou do černého: „Dobré jméno značky plus pohledný design a kvalita přitáhnou zákazníky.“ Auto této kategorie si v Česku obvykle nekupuje privátní klientela. Tyto vozy podle Pěkného ve většině případů kupují podnikatelé „na firmu“ a právě Kodiaq by měl uspokojit ty, kteří nemají na auta prémiových značek, ale chtějí velké SUV. Podle Pěkného ubere Kodiaq zákazníky hlavně velkým SUV korejských značek.

Nový model od Škody by mohl také znamenat průlom ve fleetové politice velkých firem, které nyní zaměstnancům jako služební auta modely typu SUV nepořizují. „Myslím si že se fleetová politika upraví. Auto je oblíbený benefit, který je výhodný z hlediska nákladů i pro firmy,“ vysvětluje Pěkný. A velké výrazné auto, jako je Kodiaq, může podle experta zafungovat jako lákadlo při hledání zaměstnanců.

Technické lahůdky

„Trh s SUV se stále zvětšuje a ještě poroste. Hlavní expanze se odehraje v jiných velikostních segmentech, hlavně u menších SUV,“ předpovídá Vít Pěkný.

Urostlé a prostorné SUV může být jako první škodovka v historii vybaveno za příplatek i třetí řadou sedadel. Kufr o základním objemu 720 litrů má být největší ve své třídě. V obsazení sedmi lidmi se do kufru vejde 270 litrů nákladu (pro srovnání: aktuální krátká Fabia naloží 330 litrů).

Za technický základ posloužila v Česku vyvinuté novince modulární platforma MQB-B koncernu Volkswagen. To znamená pohon předních, nebo všech kol (Haldex páté generace) a motor vepředu napříč. Technika je tedy společná s mnoha modely koncernu VW od Golfa a Audi A3 přes Octavii se Superbem až po Volkswagen Tiguan. To je blízký příbuzný Kodiaqa.

Jedním z pilířů expanze značky mají být také moderní technologie. Škoda říká, že Kodiaq bude „plně připojené auto“, což znamená moderní telematické, informační a asistenční služby. Od systému nouzového volání přes přímou komunikaci se servisem, Google mapy (+ street view) a stále akualizované dopravní informace po nejmodernější pomocníky řidiče.

Obrovité multimediální centrum má 8,5palcovou uhlopříčku a v plánu je prý ještě větší displej (9,2"). Základní provedení má 6,5" obrazovku. Displeje jsou vždy barevné. V ceníku příplatkových rozmazlovadel bude vyhřívaný volant, asistenty sledování mrtvého úhlu, kamery kolem celého vozu nebo adaptivní tempomat a nebude chybět stavitelný (adaptivní) podvozek s proměnnou tuhostí. Kodiaq dostal tažné zařízení s možností připojit až dvouapůltunový přívěs.

Technickou lahůdkou jsou přední světla kompletně tvořená LED diodami. Vtipnou drobností je třeba systém ochrany hran dveří před odřením, speciální opěrky hlavy poskytující oporu při spaní nebo systém, který využívá v autě sériově montované handsfree, Jeho mikrofony zachytí, co řidič říká, a zvuk pošle do zadních reproduktorů, aby cestující vzadu lépe slyšeli.

V prodeji od příštího roku

Kodiaq se bude vyrábět v Kvasinách na Rychnovsku, sériová produkce tam odstartuje 10. října. Česká premiéra bude 18. října v pražském Karlíně a veřejnost ho uvidí v rámci výstavy Designblok 27. až 31. října v Praze.

První odhady cen mluví o částkách na úrovni Superbu combi, tedy přibližně od 650 tisíc korun. Na autosalonu v Paříži konaném na konci září Škoda oznámí cenu a následně spustí možnost objednávek. „Oficiální zahájení prodeje bude v osmém týdnu příštího roku. V roce 2017 plánujeme prodat na českém trhu mezi třemi a čtyřmi tisíci vozů kodiaq,“ uvedl šéf české prodejní organizace Škody v ČR Luboš Vlček s tím, že model se bude prodávat v segmentu, ve kterém se v tuzemsku prodá kolem 26 tisíc aut ročně. Jeho objem by se měl s příchodem nového modelu zvýšit až na 30 tisíc.

V půlce roku 2017 přibude dobrodružně pojatá verze Scout, koncem roku provedení Sport Line a následně nóbl Laurin & Klement. Zatím se nechystá provedení na CNG. Pro iDNES.cz Maier letos v červenci prozradil, že Kodiaq dorazí v roce 2019 také v hybridním provedení (benzinový motor + elektromotor + dobíjecí - plug-in - akumulátory). To bude po uvedení hybridní verze Superbu. Tyto dva modely se budou v nabídce Škody doplňovat, status vlajkové lodi však si má ale zachovat Superb.

Značka si od Kodiaqa hodně slibuje na čínském trhu, kde se také představí jeho další karosářská varianta kupé. Tato sportovněji střižená verze nemá dveře zavřené ani do Evropy.

Kodiaq také může být vstupenkou Škody na trhy v Severní Americe. O možném návratu na trh ve Spojených státech, který je po Číně druhým největším automobilovým trhem na světě, uvažuje Škoda coby dceřiná společnost německého koncernu Volkswagen velmi intenzivně. Bernhard Maier prohlásil, že v průběhu nadcházejícího roku chce mít tuto otázku rozhodnutou. Škoda už si tam také v uplynulých měsících zaregistrovala jména svých modelů. „Škoda nyní pokrývá přes padesát procent světového trhu a severní Amerika tvoří čtvrtinu světového trhu s automobily,“ řekl začátkem července pro iDNES.cz Maier. Pokud chce tedy mladoboleslavská automobilka i nadále růst, bude vstup na tamní trh potřebný. Podle Maiera by byl v USA Kodiaq hitem. Velké SUV totiž míří do kategorie, která je na severoamerickém trhu velmi oblíbená.