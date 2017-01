Potvrzeno: Škoda představí Kodiaq RS, bude mít 240koňové BiTDI

Kodiaq RS dostane pod kapotu dvakrát přeplňovaný dvoulitrový čtyřválcový turbodiesel s výkonem 240 koní (176 kW) a 500 newtonmetry točivého momentu, spojený by měl být s pohonem všech kol a automatickou převodovkou. Motor známý z Passatu BiTDI dostává například i nový Volkswagen Tiguan. Ten dokáže s tímto motorem pod kapotou pokořit stokilometrovou rychlost za 6,5 sekundy.

Škoda zahájila předprodej Kodiaqa v říjnu loňského roku, první vozy dorazí k zákazníkům v únoru. Ještě před verzí RS by měla dorazil luxusně laděná verze Laurin&Klement. V Číně se Kodiaq představí také ve verzi kupé. Berhnard Maier, předseda představenstva Škody pro iDNES.cz zopakoval, že uvedení této karosářské verze v Evropě je stále ve fázi vyhodnocování. Kromě dostatečného prodejního potenciálu by musela Škoda také vyřešit problém s výrobními kapacitami.

Kodiaq pro Evropu se vyrábí v Kvasinách, jejichž kapacita je vyčerpaná, podobně jako v ostatních fabrikách Škody. Značka také chystá Kodiaq ve verzi plug-in hybrid (baterie bude možné dobíjet ze zásuvky). Maier prozradil, že nyní automobilka zvažuje také uvedení této verze na čínský trh. První hybridní škodovkou bude ovšem v roce 2019 Superb, který je podle Maiera stále vlajkovou lodí značky.

Podle Christiana Strubeho se stále ještě diskutuje o Superbu RS. Podle informací iDNES.cz Škoda průzkumem trhu zjistila, že není jisté, zda by Superb RS našel dostatek zákazníků a projekt byl výdělečný. Strube pak vyloučil představení Škody Citigo RS, a to i přesto, že dvojče modelu Volkswagen UP! v tomto roce verzi GTI dostane. Strube uvedl, že o verzích RS u modelů menších než Octavia značka neuvažuje, nebylo by to rentabilní.

Strube vysvětlil, že modely RS budou mít u masových značek, jako je Škoda, v budoucnu kvůli zpřísňujícím se emisním limitům ztíženou pozici. Aby výkonné modely byly i dostatečně úsporné, bude možná Škoda nucena upustit od benzinových verzí RS ve prospěch dieselů nebo hybridů.