Škoda pokračuje ve vývoji levného auta pro rozvojové trhy

Thomas Sedran, šéf strategie celého koncernu Volkswagen, to prozradil pro Automotive News Europe. Zmrazení jednání s Tatou neznamená konec koncernovým projektům pro rozvojové trhy. Sedran prozradil, že se pracuje na low-cost škodovce pro další rozvojové země, která by měla dorazit do roku 2020.

Automobilky si obecně moc neví rady, jak proniknout na indický trh (analýzu čtěte zde), zaměřují tedy svou pozornost jinam. V souvislosti s nově vyzrazeným projektem Škody Sedran naznačil, že by počítají z Brazílií a Íránem.

Dohodu o spolupráci na low-costu podepsala Škoda (Volkswagen) s Tatou letos v březnu. V srpnu ovšem firmy oznámily, že jednání uzavřely, protože se shodly, že „nemohou realizovat technické ani ekonomické synergie ve společně požadovaném rozsahu“. Podle renomovaného italského magazínu Quattroruote je problém v tom, že škodováci chtěli původně použít technickou platformu Taty označenou AMP. Jenže po kalkulaci nákladů na její upravení podle chystaných požadavků na bezpečnost (crash testy) a emisní normy, se ukázalo, že by to bylo příliš nákladné.