Tajné testy Škody ve sněhu: špiony měli v zádech už v roce 1935

Na předních kolech železné lyže, na zadních kolech řetězy s drapáky. Šplhali cestou na Medvědí boudu v nadmořské výšce 1 060 metrů. „Abychom se vyhnuli divákům, vyjeli jsme v šest hodin ráno. V zásobě jsme měli dvoje saně s koňmi pro případ, že bychom někde zapadli. Den předtím i celou noc padal hustě sníh, který situaci zhoršil, neboť na cestách, které nebyly protaženy pluhem, bylo 75 cm sněhu. S vozem jsme se dostali od Grandhotelu až k lávce pod Medvědí boudou a nepokoušeli jsme se o další jízdu vzhledem k příkrému stoupání, jelikož jsme se báli zapadnutí. Bylo tolik sněhu, že byl hrnut i předkem chladiče,” stojí v dobové zprávě o této dobrodružné výpravě.

A další zajímavosti následují: „Zjistili jsme, že četnictvo hledá podobný stroj, aby se v zimě co možno nejrychleji přiblížilo k vrcholkům hor a hraniční čáře při vykonávání své služby vzhledem k stávajícímu podloudnictví. Prozatím jsou odkázáni na koně a lyže, kteréžto prostředky jsou velmi pomalé. Rovněž finanční stráž by podobné vehikly potřebovala, jelikož má službu ztíženou tím, že se nemůže rychle dostat na pohraniční čáry, které leží vysoko v horách.”

Horská prověrka Popularu poukázala na potřebu jeho dalšího vyladění a úprav: „K docílení úspěchu bylo by nutno přizpůsobiti vůz důkladněji ke zkouškám, pokud se týká motoru, zadních kol a předních lyží. Při těchto jízdách nedá se použíti druhé ani třetí rychlosti, nýbrž pouze první, která je ještě příliš vysoká. Konstatovali jsme také, že naše lyže nebyly konstruovány dosti vhodně ke sněhovým poměrům a že je nutno je vzadu asi o 2 centimetry zúžit, tak jako je to u skutečných lyží. Zjistili jsme, že se na lyže lepí měkký sníh a že je zapotřebí spodek opatřit jasanovým dřevem, které by se dalo podle sněhových poměrů napustit příslušným voskem. Celé lyže musí býti svařeny a ne nýtovány, aby nepovolovaly.”

Novodobé srovnání s uvedeným zimním modelem není. Podobné úpravy se na vozech od doby testování Popularu nedělaly, respektive nedokládají to žádné zprávy. Dnes se používají zimní pneumatiky, v extrémních podmínkách jsou pak opatřeny ocelovými hroty.

Něco společného s dneškem ovšem tyto utajené testy měly: „Při jízdě do Krkonoš připojila se za nás Praga Piccola, která nás sledovala po celou cestu. A když jsme ji ztratili, v Pace stála a za Pakou se za námi zase připojila. Bylo by dobře zaříditi oznámení patentu, aby tato myšlenka nebyla vykořistěna konkurencí,” zaznívá v krkonošské zprávě.

Zimní testy dnes provádějí automobilky také na severu Evropy za polárním kruhem nebo v Alpách.

Novodobé zkoušky podléhají přísnému utajení. „Vozy byly v minulosti testovány již od prototypů na tuzemských silnicích. Dříve se na auta musely dělat různé kamufláže většinou z laminátu, aby se zakryly tvary nových modelů. Od roku 1993 využíváme polygony koncernu VW. Většina dlouhodobých zkoušek s prototypy probíhá na polygonu v Německu. Pro testování v extrémních podmínkách slouží i jiné polygony koncernu Volkswagen mimo Evropu. Na těch, které podléhají utajení, se už prototypy nemusí tak složitě kamuflovat, jako tomu bylo v minulosti,” komentuje Tomáš Hanzlík, koordinátor oddělení Dlouhodobé jízdní zkoušky Škody Auto.