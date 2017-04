Škoda Karoq startuje prodej s prázdninami. Už jsme v ní jeli

Auto, které je dvojčetem Seatu Ateca a bude se s ním vyrábět od 30. týdne (přelom července/srpna) na stejné lince v Kvasinách na Rychnovsku, do prodeje dorazí na přelomu června a července. Největší letošní novinka mladoboleslavské značky letošního roku se už nebude jmenovat Yeti. Škoda oficiálně oznámila nový název, bude to Karoq.

Yeti Škodovce velmi úspěšně prošlapal cestu k dnes velmi módním a prodejně úspěšným SUV. Loni se na celém světě takových aut prodalo 7,3 milionu, v roce 2024 to má být 10,3 milionu. Škoda chce vystavět svou nabídku vozů typu SUV tak, že je budou spojovat také podobná jména.

Po Kodiaqu, který je variací na jméno aljašského ostrova a tam žijícího medvěda, se tedy představuje Karoq. „V tomto kontextu považujeme za užitečné zavést jednotnou koncepci jmen pro svou rodinu vozů SUV. Kromě toho, v tomto konkrétním případě, se nový model odlišuje použitím nového designového jazyka a dostal výrazně odlišné proporce ve srovnání s předchozí generací,“ vysvětluje Vítek Pelc ze Škody Auto. Nejdůležitější je to Q na konci, to bude spojovacím článkem všech škodováckých SUV. V automobilce o Karoqu říkají že je to bratr Kodiaqa.

Karoq Jméno a jeho psaná podoba pochází z jazyka Aleuťanů, původních obyvatel žijících na ostrově Kodiak u jižního pobřeží Aljašky. KAROQ je kombinace slov „KAA‘RAQ“ (auto) a „RUQ“ (šíp), který je i ústředním motivem loga značky. Ze stejných končin pochází také jméno většího SUV nabídce značky jménem Kodiaq. „Jedna legenda dokonce praví, že původní inspiraci k použití okřídleného šípu v našem logu poskytly artefakty patřící původně domorodým Američanům, které byly přivezeny z USA, konkrétně pak šíp, který byl jedním z dovezených předmětů. Trojúhelníkový hrot šípu inspirovaný domorodými Američany se objevuje ve všech designových a komunikačních formátech značky Škoda,“ dodává Vítek Pelc.

Nabízí se otázka, zda je pro Škodu opuštění velmi úspěšného jména žádaného modelu dobrým nápadem. Yeti se na trhu velmi dobře etabloval a pojmenování modelu značka úspěšně využívala v marketingové komunikaci. Na druhou stranu podle Vítka Pelce jméno Yeti nefungovalo úplně dobře na všech trzích, třeba právě na tom stěžejním (a pro Škodu největším) čínském.

Kromě velkého SUV Kodiaq, které před několika měsíci vstoupilo do prodeje, a Karoqa Škoda chystá ještě další SUV. Šéf českého zastoupení značky Luboš Vlček pro iDNES.cz v březnu na autosalonu v Ženevě prohlásil, že během dalších dvou let by značka měla v Evropě představit až dva další modely SUV. Na čínský trh se navíc chystá další karosářská varianta Kodiaqa, má to být SUV-kupé (s karoserií typu BMW X6). O jeho uvedení na evropský trh se rozhoduje, problémem jsou nedostatečné výrobní kapacity.

První kilometry

S předprodukčními prototypy Karoqa jsme se jako jedni z vybrané skupiny světových novinářů krátce svezli. Pod maskováním jsou zřetelné ostré linky charakteristické pro kubistický styling aktuálních škodovek. Přídi vévodí velká maska chladiče, hlavní světla jsou hranatější než u Yetiho a pod nimi mlhovky. To je designový jazyk, který pro SUV Škody zavedl Kodiaq. Karoq ovšem vypadá lépe. Proporce kompaktního SUV působí vyváženějším dojmem. Výborným nápadem jsou černé plastové kryty spodku dveří - vypadají šmrncovně, přidávají autu na robustnosti a opticky snižují siluetu, takže při bočním pohledu auto působí více jako hatchback.

Technicky i designově je Karoq blízký příbuzný Seatu Ateca, ovšem s přídí vycházející ze stylingu Kodiaqa. Od Atecy se snažili konstruktéři auto maximálně odlišit, většina viditelných dílů je jiná a odlišné je také ladění podvozku, škodovka je komfortnější. Karoq oproti Yetimu výrazně povyrostl, i proto o něm Škoda nemluví jako o nové generaci. Karoq je dlouhý 4 382 mm a je tedy o 160 mm delší než Yeti. To je velká změna, Yeti byl právě ceněný pro svou kompaktnost a prostornost na formátu malého auta, s délkou 4 222 mm byl dokonce kratší než Fabia kombi (4 257 mm).

Karoq je také o 35 mm širší (nově 1 841 mm) a výška karoserie se snížila o 40 mm na 1 605 mm. Světlá výška je 183 mm, o tři více než u Yetiho. Rozvor náprav se prodloužil o 60 mm na 2 638 mm (u verze s pohonem všech kol vzrostl na 2 630 mm).

Významný nárůst rozměrů se projevil na prostornosti kabiny. Je to poznat na první pohled. Na zadních místech budou děti za vysokými boky možná trochu „utopené“, interiér je ovšem opravdu prostorný. Čahouni by si měli rozmyslet objednání provedení s prosklenou střechou. U verze bez ní je nad hlavou přece jen vzdušněji.

Hezká je přístrojovka, vévodí jí velký dotykový displej multimediálního centra a výrazným designovým prvkem jsou na výšku orientované velké výdechy klimatizace. Středový box před řadičkou převzatý z Kodiaqa není souměrný, zasahuje o kousek více do prostoru pro nohy spolujezdce.

Zvětšil se také kufr, ve standardní pětimístné konfiguraci (o verzi se sedmi sedadly se ani neuvažuje) pobere 521 litrů (maximem je 1 810 litrů). Pro převážení dlouhých předmětů bude mít Karoq sklopné opěradlo spolujezdce. Oproti Yetimu, který má ve standardní výbavě polohovatelná a posuvná zadní sedadla, je bude mít Karoq za příplatek; základní provedení bude mít klasickou třímístnou lavici jako Octavia.

Systém zadních sedadel VarioFlex, tvořený třemi samostatnými sedadly, umožní jednotlivá křesla posouvat v rozmezí 50 mm, polohovat opěradlo, případně celé křeslo vytahovat (jedno váží kolem 15 kilogramů). To je závan praktičnosti MPV, který nikdo z konkurentů (ani Ateca) nenabídne.

VIDEO: Škoda představí Karoq v květnu. Podívejte se nové SUV Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Boční místa mohou mít i vyhřívání a mají i úchyt na dětské autosedačky Isofix (prostřední jej nemá). Se sedadly Varioflex je spojená také speciální krycí roletka kufru zvedající se i s víkem namísto klasického plata. Nešikovné je, že se roleta, když není třeba, nedá nikam v autě uložit, to už dnes umí konstruktéři vyřešit a schránku na ni má i kombíková Octavia.

Při objednávce ovšem dobře zvažte, koho budete vzadu vozit a zda opravdu zadní variabilní sedadla potřebujete. Tři jednotlivá křesla jsou totiž výrazně menší než jednolitá lavice. I průměrnému člověku jsou tak akorát. Větší postavy mezi zvýrazněné bočnice nezapadnou a opěradlo budou mít u lopatek. Obyčejnější verze s klasickou lavicí a děleným a sklopným opěradlem (průvlak na lyže může mít rovněž) jsou mnohem pohodlnější.

Motory Benzinové motory

tříválec 1,0 TSI/85 kW (115 k), točivý moment 200 Nm, jen s pohonem předních kol, manuální i automatická převodovka



čtyřválec 1,5 TSI/110 kW (150 k), točivý moment 250 Nm, systém odpojování poloviny válců (druhý a třetí), pokud motor pracuje v nízké zátěži, ušetří tak až půllitr benzinu, tento motor dorazí se zpožděním (pravděpodobně až 2018), verze s pohonem předních kol automat i manuál, 4x4 jen automat Turbodiesely čtyřválec 1,6 TDI/85 kW (115 k), točivý moment 250 Nm, jen s pohonem předních kol, manuální i automatická převodovka

čtyřválec 2,0 TDI/110 kW (150 k), točivý moment 340 Nm, pohon předních kol s manuální převodovkou, 4x4 automat i manuál

čtyřválec 2,0 TDI/140 kW (190 k), točivý moment 400 Nm, jen automat a 4x4

Nabídka motorů obsahuje dva benzinové a dva naftové motory v celkem pěti variantách. Všechny mají turbo a přímé vstřikování paliva a výkony od 85 kW (115 k) do 140 kW (190 k). Převodovky budou manuální šestistupňové a sedmistupňové dvouspojkové automaty různě kombinované s pohonem předních nebo všech kol (elektronicky řízená lamelová mezinápravová spojka Haldex 5)

Auto stojí na modulární platformě koncernu MQB, ze které vycházejí také další modely Škody (Octavia, Superb, Kodiaq), ovšem vůz je kompletně vyvinutý v mladoboleslavském vývojovém centru značky. Testovací prototypy najely za čtyři roky vývoje dva miliony testovacích kilometrů.

Základní ráfky jsou šestnáctipalcové plechové, za příplatek budou až devatenáctipalcové hliníkové. Stejně jako Octavia má i Karoq dvě varianty zadní nápravy. Verze s pohonem všech kol zůstanou u jednodušší zadní nápravy s torzní příčkou. Provedení s pohonem všech kol dostane víceprvkovou, tato varianta může dostat za příplatek vylepšení v podobě adaptivních tlumičů s měnitelnou tuhostí.

Verze s torzní příčkou má typické škodovácké ladění. Odpružení je tužší, ale přesně takové, aby ani na hrubém asfaltu neobtěžovalo, Ateca je určitě tvrdší. Verze s lepší zadní nápravou je o něco komfortnější a působí i tišším dojmem. Možná se o kousek více nakloní v oblouku, ale jistotu neztrácí. V zatáčkách je Karoq stále jistý a nekymácí se jako větší SUV, chováním na silnici i pozicí za volantem má blízko ke klasickému hatchbacku. Líbí se pevné a přesné řízení a velmi dobré odhlučnění.

Moderní výbava

Auto dostane moderní prvky, které se rychle šíří světem aut. Některými dokonce předběhne větší a dražší modely Škody. Verze s vrcholovou verzí infotainmentu (Columbus) dostanou místo klasické kapličky přístrojů s rychloměrem, otáčkoměrem a dalšími ukazateli za příplatek velký plně konfigurovatelný displej. Takže si na něm může řidič například promítnout velkou navigační mapu. Infotainment s obrazovkou o úhlopříčce 9,2 palce (rozlišení 1 280 x 640 pixelů) přinese novinku v podobě možnosti listovat v menu gesty, stačí mávat rukou doleva či doprava.

Přední lampy mohou dostat full-LED technologii (základní provedení má žárovky H7), u zadních jsou LEDky standardem.

Nechybí moderní asistenční systémy v podobě adaptivního tempomatu, asistenta hlídajícího vyjetí z jízdního pruhu, hlídač mrtvého úhlu, systém automatického nouzového brzdění nebo kameru čtoucí dopravní značky. Parkovací brzda je elektricky ovládaná, klasickou páku tedy nahradilo malé tlačítko.

Posádka ocení zásuvku na 230 voltů, řidič zase vyhřívaný volant nebo vzdálenou komunikaci s autem přes chytrý telefon. „Služba Stav vozu informuje z dálky o stavu osvětlení a o stavu paliva v nádrži, o případně otevřených oknech, dveřích, střešním okně. Funkce Poslední parkovací pozice ukáže, kde vůz stojí, a další funkce usnadní na místě vyhledání vozu tím, že aktivuje houkačku a blinkr,“ doplňuje Štěpán Řehák.

Karoq Scout bude, o RS se rozhodne

Karoq dostane s odstupem času také deriváty koncipované stejně jako u jiných modelů značky. Kromě základních tří výbavových stupňů dorazí tedy provedení Scout, Sportline a Laurin & Klement. Zatím se neví, jestli bude také varianta RS, ta je jistá u Kodiaqa.

Škoda chce podle Pelce s Karoqem více cílit na ženy. Hlavními konkurenty mají být nové škodovce Hyundai Tucson a jeho dvojče Kia Sportage, Nissan Qashqai, BMW X1, Opel Mokka nebo Renault Kadjar. Ceny budou stanoveny v průběhu června. Seat Ateca startuje na 470 tisících, škodovka bude asi o něco dražší.

Yeti se vyráběl od roku 2009, v Česku se jich za osm let prodalo 46,5 tisíce, z toho 28 tisíc s pohonem předních kol. Model teď startuje na 399 tisících. Po celém světě se jich ročně prodalo sto tisíc, celkem za osm let přes 630 tisíc. Z kvasinské produkce jsou k mání už pouze skladová auta, do Česka se také dováží kusy vyráběné v Nižném Novgorodu.