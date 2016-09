Škoda zdražila Superb, kodiaq bude začínat s cenou kolem 700 tisíc

Škoda lehce zdražila svou vlajkovou loď. Ceník superbu teď startuje na 630 900 korunách, to znamená zvýšení o 15 tisíc korun, u vyšších výbavových stupňů je to dvanáct tisíc.

Superb za to dostal prvky standardní výbavy navíc, základní provedení Active má tak nově bez příplatku bluetooth handsfree, výbava Active Plus dostala lepší rádio, výbava Ambition sedmnáctipalcové hliníkové ráfky a verze Laurin&klement adaptivní tempomat, který funguje až do 210kilometrové rychlosti.

Pro supeb třetí generace je to už druhé zdražení, do prodeje startoval původně loni v březnu z autosalonu v Ženevě s cenou 599 900 Kč.

Škoda Superb Combi

Zdražení o patnáct tisíc je u vozu této kategorie víceméně kosmetická úprava. Superb je typické flotilové auto, firmy je pořizují na operativní leasing, tedy formu dlouhodobého pronájmu. „Obvykle se tento typ vozidla pořizuje do flotil na 36-48 měsíců. To znamená tři sta korun měsíčně na splátce operativního leasingu,“ komentuje pro iDNES.cz Aleš Neuschl, odborník na fleetové prodeje ze společnosti Business Lease. „Dražší auto na vstupu ale znamená i vyšší zůstatkovou hodnotu. Pro klienta tedy takové zdražení neznamená téměř nic. To by musel superb zdražit o nějakých padesát tisíc, aby to klient výrazněji poznal a projevilo se to případně na poptávce,“ vysvětluje.

Podle něj může v tomto případě nastat problém u klientů, kteří mají firmou stanovený limit na cenu vozu a také na jeho měsíční splátku a cena superbu po zdražení tento limit překročí.

„Produktové změny včetně změny doporučených cen sledují celou řadu tržních faktorů. Podílejí se na ní kromě jiného také inflační vlivy komodit a subdodávek. Nabídka se průběžně upravuje včetně atraktivních paketů, popřípadě akčních modelů,“ komentuje zdražení úspěšného modelu Vítek Pelc z tiskového oddělení Škody Auto.

Možná nejjednodušším vysvětlením zvýšení cen je právě úspěch modelu. O superb je prostě zájem, aktuálně se na něj kvůli zádrhelům ve výrobě v Kvasinách čeká až pět měsíců (detaily čtěte zde).

Škody jsou moc levné

Kosmetická změna cen u superbu ovšem zakrývá mnohem zajímavější záležitost, která se děje na pozadí v rámci celého koncernu.

„Vyvíjen byl tlak na promyšlení cenového schématu, kdy jsou některé značky až příliš levné. Kritizována byla například cenová politika modelu Kodiaq, který je podle některých hlasů nastaven cenově příliš nízko. To může ohrožovat některé koncernové značky,“ napsal list Škodovácký odborář o velkém zasedání koncernu VW konaném ve Španělsku (více čtěte zde).

Nesmíte na to koukat optikou pokřiveného českého trhu. Cenové poměry na důležitých trzích Evropy jsou jiné. Jen pro srovnání: Ve Španělsku začíná z Česka dovážená fabie na ceně 8 990 eur, to je 244 tisíc korun (akční cena s bohatší výbavou, ve které je radio i klimatizace) a cena přímého koncernového konkurenta v podobě domácího Seatu Ibiza na 10 040 eurech, to je 272 tisíc korun (bez klimatizace). Pro zajímavost: v Německu je nejlevnější fabia bez klimatizace za 11 960 eur, tedy 324 tisíc korun, v Česku ceník fabie startuje na 237 900 korunách.

Doteď na ten nelogický nepoměr nadávali Španělé jen tak doma u večeře. Na zasedání koncernu VW konaném začátkem září se už ale Seat ozval. A s nimi i zástupci Volkswagenu. Nelíbí se jim totiž naznačované ceny nejnovějšího modelu Škody.

Kodiaq od 700 tisíc

Ceny kodiaqu jsou prozatím tajné. „Ceny nového modelu Škoda Kodiaq zveřejníme během nadcházejícího pařížského autosalonu. Do té doby necháme diskuse na toto téma bez komentáře,“ prohlásil mluvčí Jozef Baláž.

Podle čerstvých informací iDNES.cz od zdroje obeznámeného se situaci mají být ceny kodiaqa na úrovni Superbu Liftback, to je ještě níž, než se doteď spekulovalo. Původně se mluvilo o podobných cenách jako u provedení Superbu Combi, za který se oproti sedanu připlácí třicet tisíc.

Má to jen jedno „ale“. Základní kodiaq sice dostane benzinovou 1,4 TSI jakou má superb, ale minimálně na českém trhu nebude k mání s manuální převodovkou spojenou s pohonem předních kol. Základní předokolka tedy bude mít vždy automat a naopak manuál bude spojený s pohonem všech kol. To srovnáním s čerstvým ceníkem superbu, znamená cenu základního kodiaqa lehce pod sedm set tisíc (Superb 1,4 TSI 110 kW s automatem stojí 695 900 korun).

Kodiaq je dvouvaječným dvojčetem Volkswagenu Tiguan XL, ale ten má být podle informací iDNES.cz o deset procent dražší než škodovka. A to už se přestává líbit i další koncernové značce - Volkswagenu.

Na zmíněném zasedání se podle informátora redakce pustili do Škody s tím, že bude muset ceny upravit. Příliš levné škodovky se prý teď řeší až ve vedení celého koncernu. Takže se klidně může stát, že Kodiaq brzy zdraží.