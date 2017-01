Nízké slunce oslepuje řidiče. Na brýle zapomeňte, pořádně umyjte sklo

Každodenní zkušenost mnoha řidičů: podvečerní jízda autem proti slunečním paprskům, které svítí tak nízko, že ani sluneční clony nepomáhají. V některých momentech je to jízda takřka naslepo. Jen sekundové oslnění řidiče, který dodržuje povolenou rychlost v obci 50 kilometrů v hodině, znamená 14 metrů jízdy bez toho, aniž by věděl kam jede a co se před autem odehrává.

Při oslnění řidiče na dálnici riziko obrovsky stoupá - nebezpečná jízda se totiž prodlužuje na 36 metrů. Ústřední automotoklub radí, jak tuto zimní nepříjemnost ve slunečných dnech zvládnout. Ať už řídíte dálnici, nebo se přesouváte jen pár kilometrů po okreskách.

1. Umyjte si okno

První rada specialistů je prostá, ale velice účinná: důkladně si umyjte čelní sklo. Je také dobré mít v autě po ruce speciální papírové utěrky, kterými můžete rychle přetřít výhled před sebou. Při nízkých slunečních paprscích totiž vyniknou špinavé a zdánlivě neviditelné čmouhy na vnitřní straně čelního skla. „Průchod světla přes ně pak vytváří bezmála neprostupnou mlhovinu, za kterou se může ve výhledu ukrývat nějaká překážka v dráze auta,“ varuje ÚAMK

2. Zpomalte

Druhá rada je stejně triviální, ale též účinná: sundejte nohu z plynu, nebude to ostuda. Naopak snížíte riziko nehody, protože přirozeně zkrátíte případnou brzdnou dráhu auta.

3. Nelepte se na zadek

Dodržujte bezpečnou vzdálenost před autem vpředu. Odborníci dodávají, že v tomto případě nesejde na tom, jestli projíždíte městem nebo křižujete dálnici. Mezi událostí, reakcí řidiče, aktivací brzd a samotným zastavením auta mohou být zvláště v podzimním a zimním období i stovky ujetých metrů. A to už bude v důsledku znát.

4. Sluneční brýle jsou k ničemu

Pryč s černými brýlemi. Na první pohled se může zdát, že situaci zachrání a dobře poslouží, ale ve skutečnosti přináší ještě větší riziko: v podzimní a zimní dny slunce řidiče oslní jen krátce. Zato mraky, mlhy a přítmí jsou častější. Vjet ze slunce do tmy, kterou černé brýle vytvoří, je velmi nebezpečné.

A ještě k brýlím: pokud nosíte dioptrické brýle, i ty je třeba mít pečlivě vyčištěné. V případě nízkého slunce pro ně platí totéž jako pro čelní skla aut.

5. Za volant si sedněte správně

Většina řidičů má tendenci se do sedadla zabořit, sedět nízko, pohodlně. Mimo jiné to ale znamená, že nízké sluneční paprsky řidiče snadněji a častěji oslní. Jak se správně usadit? ÚAMK radí mít hlavu u střechy tak blízko, že tam prostrčíme pouze dlaň. To je nutné kvůli ideálnímu výhledu řidiče. A právě kvůli nebezpečnému nízkému slunci.