Špatné zdraví zvyšuje riziko nehod, prohlídky by mohly být častější

Jaké podmínky mají jiné evropské země? řidiči osobních aut – amatéři: Estonsko – lékařská prohlídka do 65 let každých 10 let, nad 65 let každých 5 let

Maďarsko – lékařská prohlídka do 40 let každých 10 let, do 60 let každých 5 let, do 70 let věku každé 3 roky a nad 70 let každé 2 roky

Itálie – lékařská prohlídka do 50 let věku každých 10 let, do 70 let každých 5 let a nad 70 let každé 3 roky

Litva – do 55 let věku každých 10 let, od 56 do 70 let každých 5 let, do 80 let každé 2 roky, u osob starších každý rok

Lotyšsko – do 65 let každých 10 let, nad 65 let každé 3 roky

Lucembursko – při dosažení věku 50, 60 a 70 let, u starších osob každé 3 roky, od 80 let věku každoročně

Španělsko – požadují lékařské i dopravně psychologické vyšetření u osob do 65 let věku každých 10 let, u starších každých 5 let Zdroj: Tým silniční bezpečnosti