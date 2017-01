VIDEO: Bezstarostná jízda podle Coenů - Peter Fonda v mercedesu

Už tradičně se na tento sportovní svátek připravují automobilky a představují extra pro Super Bowl natočené reklamní spoty.



Hvězdou reklamy Mercedesu odkazující na slavný snímek z roku 1969 Bezstarostná jízda (Easy Rider) je supersport Mercedes-AMG GT Roadster. A za jeho volantem je 76letý Peter Fonda; jak poznamená jedna z drsných motorkářek: „Pořád je to štramák.“ Chybět nesmí ani Route 66 a navrch kultovní skladba „Born to be wild“ od Steppenwolf.

Autory reklamního spotu jsou bratři Joel a Ethan Coenové, kteří se proslavili filmy Big Lebowski, Fargo, Bratříčku, kde jsi? nebo Tahle země není pro starý.