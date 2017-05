Hon na SUV: jak ubližují velká auta Praze, vysvětlí muž z magistrátu

Velká ekologická zátěž, vysoký nárazník, přes který řidiči nevidí, jestli jim do cesty nevběhlo dítě, i obtížné hledání parkovacího místa. To jsou podle magistrátu hlavní důvody, kvůli kterým by řidiči měli kupovat jiné vozy než SUV. Všechny je Praha demonstruje ve videu, které umístila na YouTube. Více o kampani čtěte ZDE

Oficiální kampaň magistrátu hlavního města přijde do pořadu Rozstřel na iDNES.cz vysvětlit náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek.

„Nechceme nikomu diktovat to, jaké si má koupit auto. Chceme jen lidem poskytnout informace i o odvrácené straně fenoménu SUV, aby do rozhodování mohli zahrnout více argumentů,“ vysvětlil Petr Dolínek pro deník Metro. Největším znečišťovatelem ovzduší v Praze je podle něj automobilová doprava a SUV patří mezi osobními vozy z hlediska ekologie k nejhorším.

Druhým hostem bude nezávislý expert na automobilový trh a autoprůmysl Vít Pěkný, který se po Praze pohybuje na skútru nebo malým fiátkem. Způsob vedení kampaně a argumenty jsou podle něj velmi populistické a amatérské.



Diskuzní pořad rozstřel na téma „Ubližují velká auta Praze?" sledujte na iDNES.cz ve středu 24. května od 12:30 hodin.