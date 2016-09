První v Česku: Zkusili jsme první japonský tříválec s turbem

Baleno se nabízí s atmosférickou benzinovou dvanáctistovkou ze swiftu, která je volitelně v hybridní verzi spojená s elektromotorem, ale také se zbrusu novým benzinovým tříválcem. Ten nemá u žádné jiné značky z Japonska obdoby – architekturou se jedná o podobný motor, jako nabízí třeba Ford, Opel, Škoda nebo i Hyundai s Kiou.

Má turbo, přímý vstřik, výkon 82 kW a hlavně točivý moment 170 Nm. To jsou slušné parametry, zvlášť když pohotovostní hmotnost balena činí pouhých 905 kg. Pro srovnání, o třídu menší Volkswagen up!, který po faceliftu také nabízí litrové turbo, je o dvaadvacet kilo těžší.

Suzuki Baleno v číslech Verze s motorem 1.0 BOOSTERJET motor: 998 ccm, přeplňovaný zážehový tříválec

maximální výkon: 82 kw

maximální točivý moment: 170 Nmm

maximální rychlost: 200 km/h

zrychlení 0-100 km/h: 11,4 s

délka x šířka x výška x rozvor: 3 995 x 1 745 x 1 470 x 2 520 mm

světlá výška: 120 mm

objem kufru: 355-1085 l

objem nádrže: 37 l

provozní hmotnost: 940–1 055 kg

řízení: hřebenové s elektrickým posilovačem

zavěšení kol: vpředu zpěry McPherson a vinuté pružiny, vzadu torzní náprava a vinuté pružiny

pneumatiky: 175/65 R15, 185/55 R16

cena: 428 900 Kč

cena základního modelu (motor 1,2 Dualjet): od 293 300 korun

Extrémně nízká hmotnost je znát, tříválec má s balenem málo práce a rád se rozeběhne do otáček. Reálná dynamika této verze je srovnatelná se Swiftem Sport, který je posledním hot hatchem s atmosférickým motorem. Zároveň ale nelze přeslechnout přítomnost lichého počtu válců pod kapotou. Motor je tichý (však se také nad ním nachází slušná vrstva tlumicího materiálu), typický tříválcový vrčák přesto drží ve všech jízdních režimech.

Převodovka je sice jen pětistupňová, ale turbolitr v lehkém autě snese těžké převody. Při dálničním tempu proto baleno točí ve 130kilometrové rychlosti příjemné tři tisíce otáček, aniž by se motor ve stoupáních nějak trápil. Příjemným bonusem je pak nízká reálná spotřeba, která se drží těsně nad pěti litry. Není divu, že Suzuki nenabízí naftový motor – jeho cena by byla výrazně vyšší a spotřebu by se podařilo srazit nejvýš tak o litr. V této souvislosti ani nepřekvapí objem nádrže pouhých 37 litrů – i s tak malou zásobou suzuki hravě zvládne na jedno natankování ujet zhruba 700 km.

Racionalita bez emocí

Podvozek má tužší naladění, ale nerovnosti překonává harmonicky, bez odskakování kol nebo bouchání. Řízení má pomalejší převod, než bývá u nových aut zvykem, je přesné, ale do volantu se nepřenáší pohyby kol, jak to od racionálního auta do města a nejbližšího okolí očekáváme. Podobně je na tom i řazení – nikterak sportovní, ale po všech ohledech bezproblémové.

Slabou stránkou balena je design, jeho obliny nejsou ani moderní, ani atraktivní. Nezapře inspiraci swiftem, zejména v přední části. Menší suzuki připomíná také relativně vysoká palubní deska a strmé, dopředu posunuté čelní sklo. Materiály na palubní desce jsou jednodušší, zatímco multimediální výbava balena odpovídá nejnovějším trendům. Základní provedení s cenovkou pod tři sta tisíc postrádá rádio, ale má klimatizaci

V nejvyšší výbavě se dodává barevný palubní počítač, který vedle běžných funkcí obsahuje například i ukazatel okamžitého výkonu nebo bočního přetížení. Centrální dotykový displej zase v sobě sdružuje vedle rádia a navigace také parkovací kameru a rozhraní Apple CarPlay i Android Auto pro spojení s chytrým telefonem. Bohužel oba displeje se neobejdou bez chyb, palubní počítač se postaru ovládá tyčinkou trčící z přístrojového štítu a dotykový displej je zbytečně daleko, řidič se k němu musí trochu natahovat.

Ceník balena ale překvapí i specialitami, které jsou v kategorii malých aut výjimečné: v nejvyšší výbavě dostanete xenonové světlomety a adaptivní tempomat udržující odstup za předjedoucím autem.

Velký kufr

Královskou disciplínou nového balena je kufr. Pouhých 211 litrů, které uveze swift, bylo vždy terčem kritiky. Novinka se pyšní hodnotou 355 l, to je dokonce o litr víc, než zvládne Honda Jazz, vzor skladnosti mezi malými auty. Fabii, dosavadní rekordmanku mezi čtyřmetrovými hatchbacky, baleno dokonce překonává o pětadvacet litrů. Sluší se ale dodat, že takto extrémní hodnoty jsou stejně jako u ostatních moderních malých aut podmíněné absencí náhradního kola. Kufr balena je podobně jako u konkurentů stále poměrně krátký, litry nahání ve svislém směru.

Na rozdíl od fabie může baleno jen těžko pomýšlet na titul auta roku. Rozhodně ale stojí za pozornost – podobně jako o třídu větší Nissan Pulsar je volbou rozumu. Ničím výjimečným nenadchne, ale vyniká v oblastech, které prakticky zaměřeného zákazníka zajímají. Baleno je prostorné, řidičsky přívětivé a nabízí solidní poměr ceny, výkonu a výbavy. Škoda jen, že se přeplňovaný motor 1.0 BoosterJet nenabízí i v dostupnějších verzích, než je vrcholná verze Elegance za 428 900 Kč. Baleno může dostat i automat, s litrovým tříválcem je spojený klasický měničový se šesti stupni za příplatek 54 tisíc korun.