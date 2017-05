Škoda staví auta pro Indii. Bude to levný sedan a SUV

9:05 , aktualizováno 9:05

Česká automobilka Škoda Auto plánuje v rámci spolupráce s indickým partnerem Tata Motors uvést na trh několik produktů. Informuje o tom indický list The Times of India. Produkty zahrnující malý sportovně-užitkový vůz a levný sedan by se podle zdrojů listu mohly objevit na silnicích od roku 2019.