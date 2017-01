Co zvládne Dakar, přežije všechno. Tatry musí dávat pozor na diferenciál

Tatra Buggyra Racing vystartovala v pondělí 2. ledna na Rallye Dakar zřejmě v nejsilnější sestavě v novodobé české historii. Do kamionů v jeho barvách totiž usedli Martin Kolomý a Aleš Loprais, dva nejúspěšnější čeští jezdci posledních let. Prohlédněte si do detailu tatrovácký speciál.