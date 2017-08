Nákupem auta placení teprve začíná a peníze se kutálí, i když nejezdíte

Když si chcete udělat takový rozpočet TCO sami, počítejte tedy kromě nákupní ceny (leasingové splátky) i s placením za pojištění, servis, pneumatiky a dálniční známky.



Za konkrétní příklad jsme zvolili typické auto české rodiny. Škodu Rapid Liftback s motorem 1.0 TSI 70 kW Ambition bez další příplatkové výbavy s ceníkovou cenou 330 tisíc korun. Výhodou škodovek je, že si především na českém trhu drží cenu, což je bonus pro majitele při následném prodeji a velmi výrazně to promlouvá do celkové bilance. Po pěti letech provozu a 100 tisících najetých kilometrech takový rapid prodáte dle tabulek zůstatkových hodnot zhruba za 120 tisíc. Za benzin majitel zaplatí za pět let asi 140 tisíc, předepsané pravidelné servisní prohlídky a běžná údržba vyjdou na 28 tisíc, povinné ručení a havarijní pojištění na třicet tisíc a dálniční známky pořídíte na pět let za 7500. Celkové náklady s připočtením pneumatik a dalších drobných položek vycházejí na čtyři koruny a pár haléřů na kilometr.