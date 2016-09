Tesla s křídly sokola už je v Česku. Prozkoumali jsme ji

Martin Hejtmánek je nadšenec, který už má dvě tesly doma a objednanou třetí. Rád nechává lidi svézt, aby okusili ten nepopsatelný pocit, který jízda s elektromobilem dává. „Neumím si dnes už představit, že bych jezdil autem se spalovacím motorem,“ říká. Nově má radost z Modelu X, velkého crossoveru se sokolími křídly dveří.

„Jsem rád, když můžu Teslu podpořit,“ říká, a proto má už samozřejmě objednaný i chystaný nový Model 3, který na trh dorazí příští rok, ale do Česka až za dva roky (více čtěte zde). Na Model X čekal tři roky, objednal si ho ještě dlouho před uvedením na trh. „Věděl jsem ale jak bude vypadat,“ popisuje. Objednal si ho 31. srpna 2013 a na odtahovce mu ji z Nizozemska, kde je v Tilburgu kompletují ze sestav dovezených z Ameriky, přivezli 8. září. Tesla se kupuje přes internet. Po objednání složí zájemce vratnou zálohu čtyři tisíce eur a pak čeká na výzvu ke konfiguraci vozu. Když si pak auto naspecifikuje, je už záloha nevratná. Přibližně tři až čtyři měsíce poté je auto vyrobené a po zaplacení připravené k odběru.

„Nyní je dodací lhůta čtyři měsíce,“ uvádí Aleš Neuschl ze společnosti Bussines Lease, která pro český trh zajišťuje tesly na operativní leasing. „O auto je obrovský zájem, dá se říci, že nyní už je po něm poptávka vyšší než po dosud dodávané Tesle Model S,“ dodává pro iDNES.cz.

Za těch pár dnů, co Xko Martin Hejtmánek má, už najel přes tisíc kilometrů. A je nadšený. Připlatil si za provedení Ludicrous, což znamená, že jeho auto umí zrychlení z nuly na stovku za 3,3 sekundy. Tím se vyrovná supersportům. Přitom je to pětimetrová a dvouapůltunová velryba. K ladnosti druhé tesly v Hejtmánkově garáži, Modelu S, má daleko.

Ale při osobním setkání zase tak obrovsky nepůsobí. Každopádně budí na ulici pozdvižení. Specifickým designem, kterým se liší od zbytku vozového parku českých silnic, a hlavně těmi sokolími dveřmi. Ty při otevírání zahrají velké divadlo. Když se vyklápí, „lámou“ se, aby nezabraly tolik místa, a může to připomenout to mávání sokolích křídel. K otevření pak stačí třiceticentimetrový odstup od auta stojícího vedle.

Cesta Martina Hejtmánka k Tesle přitom vedla přes auta, která mají k tiše předoucím elektromobilům daleko. Jeho poslední tři auta měla pod kapotou osmiválce a jedno z nich, velké kupé od Mercedesu, má ještě doma. „Šest let jsem s ním nejel,“ říká bez sentimentu.

Nabíjí se, jak je potřeba

Na plně nabitou baterku ujede Model X 385 kilometrů, to už má odzkoušené. Nabíjí ho doma v garáži. Z třífázové zásuvky to trvá šest hodin, ale ze supernabíječky Tesly se nabije za hodinu a čtvrt, na osmdesát procent to trvá jen čtyřicet minut. Tak ji nabíjí i Martin Hejtmánek. Tesla totiž pro co nejlepší zachování životnosti kapalinou chlazených baterek doporučuje nabíjet pro krátké každodenní pojížďky auto právě na maximálně 80 procent. Nabíjet „do plna“ se pak má, jen když bude uživatel maximální dojezd opravdu potřebovat, třeba když se chystá vyrazit na dovolenou. Tesla poskytuje na akumulátor osmiletou záruku, po té době mají mít stále 80 procent původní kapacity.

Martin Hejtmánek zmiňuje i ekonomiku provozu. Pomineme-li vstupní investici, která je na úrovni špičkově vybavených limuzín, je provoz elektromobilu levný: jedna kilowatthodina stačí na pět kilometrů jízdy, kilometr pak vyjde na šedesát haléřů.

Hejtmánkova Tesla Model X je v téměř nejvyšší specifikaci P90D Ludicrous, má tedy 90kWh baterie. „V nabídce je teď i provedení P 100D, ale na něj bych musel čekat ještě další čtyři měsíce a to jsem nechtěl,“ vysvětluje. Příplatek za silnější baterky je nemalých 11 100 eur, ale auto pak umí vystřelit na stovku za 3,1 sekundy (o 0,2 s rychleji než P 90D). Příplatky za nadstandardní prvky výbavy jsou podle Hejtmánka obecně docela vysoké a od doby, kdy auto kupoval, navíc ještě podražily. „Tesla už dohnala ostatní prémiové značky v nabídce prvků výbavy, které dosud nebyly dostupné,“ dodává. Tesla tak už může mít například odvětrávaná sedadla.

Jeho auto stálo 142 tisíc eur bez DPH, což je 3,8 milionu korun bez daně (4,6 milionu s daní).

Na dálnici s autopilotem

Velmi daleko je automobilka ze Silicon Valley na cestě k autonomně řízenému vozu. Hejtmánkův Model X má autopilota, který umí auto ovládat bez pomoci řidiče. Majitel ovšem upozorňuje, že tento systém stále není dokonalý a pracuje v testovacím provozu. Podle Hejtmánka je využitelný zatím jen na dálnici. Je totiž závislý na dobrém vodorovném značení - musí vidět bílé čáry na silnici, aby se měl jak držet v pruhu. Autopilot zatím neumí jezdit přes křižovatky, nevidí na semafory, cyklisty a jezdce na malých motorkách.

Na servis jezdí čeští teslaři do Vídně, Drážďan, nebo Mnichova jednou za dvacet tisíc kilometrů, standardní doporučená prohlídka vyjde na 600 eur.

Tesla X má vždy pohon obou náprav. Elektromotory na té zadní dávají 503 koní, na přední 269 a motorová brzda naměří maximální výkon celého auta 539 koní (výkony jednotlivých elektromotorů se v tomto případě nesčítají). To jsou krátkodobě dosažitelné hodnoty, dlouhodobý stálý výkon vozu je 75 kilowattů, což na udržování dálniční rychlosti stačí.

Martin Hejtmánek má s teslou bohaté zkušenosti z provozu. S Modelem S byl dvakrát ve Španělsku a letos v létě v Itálii. Stotřicetikilometrovou rychlostí se dá ujet přes tři sta kilometrů. „Pokud jedu po německé dálnici do Mnichova stabilně 160 až 180 kilometrů v hodině, ujedu asi 220 kilometrů. Pokud je třeba ujet víc, nebo alespoň tolik, co udává palubní počítač, je třeba jet asi stovkou,“ popisuje.

Čerstvý majitel pravděpodobně první Tesly X v Česku si libuje: auto má neuvěřitelný zátah, obrovská porce newtonmetrů posádku přišpendlí do sedaček a předjíždění je pak hračka. Líbí se mu také podvozek. I přesto, že auto stojí na dvaadvacetipalcových příplatkových kolech (zadní pneumatiky mají rozměr 285/35 R22), není díky vzduchovému odpružení podvozek tvrdý. Zároveň je ale pevný a jistý. Ve městě se hodí velký rejd.

Interiér je prostorný a nezůstává pozadu za exteriérem, cítíte se tu jako ve fajnové módní studii, která rovnou sjela z výstavního mola. Všechny funkce se ovládají přes obří tablet vetknutý do přístrojovky. Mechanických ovladačů je kromě dvou pedálů a volantu pomálu. I k otevření dveří se můžete proklikat přes tablet, když se nechcete natahovat k páčkám.

Líbí se obrovité přední sklo, které zasahuje hluboko do střechy nad hlavy předních cestujících. V letních pařácích se dá případně nad hlavu jednoduše nainstalovat speciální clonka.

Tesla X může být pěti, šesti i sedmimístná. Poslední dvě varianty mají sedačky uspořádané ve třech řadách, v šestimístném provedení chybí ta prostřední ve druhé řadě, aby měli cestující více prostoru. Zadní místa jsou nouzová a není na nich hlavně moc místa na nohy, přestože se sedadla druhé řady dají posouvat a je možné polohovat opěradla. Zarážejícím překvapením je pouze manuální sklápění sedadel ve třetí řadě, jejich elektrické ovládání už dnes dostávají i mnohem levnější auta.

Fajn jsou dva kufry. Díky elektromotorům uloženým u kol a akumulátorům ve středu auta v podlaze zbylo místo na zavazadla nejen vzadu, ale i pod kapotou.

„Jízda teslou je prostě návyková,“ uzavírá Hejtmánek. A těch pár much ve zpracování své Tesly Model X P90D Ludicrous přehlíží, prý je při nejbližší návštěvě servisu zdarma bez remcání v záruce vychytají.