Test dětských autosedaček: vyhněte se těm univerzálním

Dalších devět sedaček dostalo trojku, a i když všechny zákonné předpisy splňují, za první skupinou v kvalitě zaostávají. Dvě sedačky Adac oznámkoval čtyřkou a čtyři výrobky zcela propadly. Těm se při výběru raději vyhněte.



Proč? Autosedačka Joolz iZi Go (s isofixovou základnou i bez ní) dostala nedostatečnou kvůli přítomnosti škodlivin. Testy u nich odhalily látky TCPP, které patří mezi rakovinotvorné. V testech bezpečnosti propadly sedačky Casualplay Multipolaris Fix a LCP Kids Saturn iFix.

První z nich nedokázala při simulované srážce udržet devítikilovou figurínu na svém místě. Dítěti, které by v sedačce cestovalo, by tak hrozila vážná zranění. U sedačky LCP Kids Saturn iFix se zase při čelním nárazovém testu bezpečnostní pás nebezpečně zařízl do břicha figuríny. I v této sedačce by dítě mohlo utrpět vážná poranění.

PODROBNÉ VÝSLEDKY Test dětských autosedaček německého autoklubu ADAC Přehled kompletních výsledků ZDE

Pouze dostatečnou známku si z testu odnesl výrobek Graco Milestone. Patří mezi univerzální sedačky, které jsou určené pro děti od narození až do 12 let. Pro rodiče lákavá nabídka však skrývá poměrně velké riziko. Sedačka nedopadla dobře při nárazových zkouškách. V autě není její poloha stabilní a také její instalace se podle ADAC neobejde často bez pochybení. V univerzálních autosedačkách navíc není možné přenášet novorozence. Použít je lze jen v autě.



Autoklub připomíná, aby rodiče co možná nejdéle vozili nejmenší děti v protisměrné sedačce (ideálně až do dvou let věku). Riziko poranění se takto v případě nehody znatelně snižuje.

Dítě může sedět i vpředu

Zákon ukládá povinnost používání dětských autosedaček každým dítětem (menším než 150 cm, lehčím než 36 kg).



Omezení, že dítě smí na přední sedačku až od 12 let, neplatí už od roku 2006. Dnes je možné na přední sedačce přepravovat děti neomezeně, ovšem musí sedět v dětské autosedačce, která je přiměřená jeho věku.

Podle expertů na bezpečnost jsou rizikové podsedáky. Neposkytují totiž dítěti ochranu při bočním nárazu a pokud jsou špatně umístěné, může dítě při prudkém brždění zranit bezpečnostní pás.



Nezajištěné děti v autě umírají při nehodě 7× častěji než děti v autosedačce. Pokud si myslíte, že dítě udržíte v náruči, jste na omylu. Při nárazu ho nikdy neudržíte, ale naopak rozmačkáte tíhou vlastního těla. Například při rychlosti 50 km/h a při váze dítěte 10 kg byste totiž museli udržet ve svých rukou 300 kg.