Toyota slaví 80 let. Má usedlou tvář, je však průkopnická

Kdo by v polovině 30. let minulého století věřil tomu, že mladý výrobce tkalcovských stavů Kiičiró Toyoda začne vyrábět auta, k nimž neměl žádný vztah? Jen mu došlo, že lidé tyto krabičky na kolech budou chtít kupovat. Ani on by ovšem neuhodl, že se z jeho firmy po 80 letech stane největší automobilka světa.



Toyota AA

V roce 1936 měl hotový první prototyp, Model AA. Jenže jak ho pojmenovat? Kiičiró, strojní inženýr, který měl zkušenosti z cest po Evropě a USA, kde studoval i ve Fordových továrnách, vyhlásil veřejnou soutěž, do níž své nápady poslalo 20 tisíc lidí. Vítěz navrhl vypustit z rodinného jména dva znaky, jichž bylo nově 8, což je pro Japonce šťastné číslo, a D se změnilo na T. Toyoda je jinak v Japonsku běžné rodové jméno, znamenající něco jako úrodné rýžové pole.

A přesně před 80 lety, v srpnu 1937, se malá divize vyčleněná z Toyoda Enterprise přetvořila v Toyota Motor Company. Automobilka od začátku slušně prosperovala - měla potřebné zázemí a není divu, že před válkou dosáhla měsíční produkce 1 000 vozů.

Toyota MR2 Toyota Celica GT

Za druhé světové války pak továrna vyráběla nákladní vozy a ke konci ji vážně poškodil americký nálet. Během války objevila japonská armáda na Filipínách americký Jeep a právě Toyota dostala za úkol ho okopírovat.

Po roce 1945 se Toyota jen obtížně vzpamatovávala, až v roce 1949 povolili Spojenci produkci vozů pro soukromou potřebu. Otěže firmy tehdy převzal Ejdži Toyoda, synovec zakladatele, který rozhodl o exportu do USA.

Stalo se to V roce 1957 a byla to první japonská automobilka, která se k tomuto odvážnému kroku rozhodla, a v roce 1975 se stala největším dovozcem osobních aut do USA. Pět let předtím Toyota oficiálně vstoupila na německý trh.

První model Crown byl sice fiaskem, ale další uspěly a ukázaly, že japonské výrobky už nemusí nést punc nekvalitního zboží. Na kvalitu a spolehlivost toyoty sází dodnes. Mezi modely, které by se daly řadit k legendám, patří například kupé 2000 GT z roku 1966.

V 50. letech pak vznikla vlastní konstrukce terénního auta, od roku 1954 známá jako Land Cruiser. Největší legendou se stal model J40, vyráběný 24 let (1960–1984). Land Cruisery se dělají dodnes, jsou jedněmi z posledních pravověrných off-roadů.

Nejslavnější toyotou je ovšem model Corolla. Vyrábět se začal v roce 1966 a z pásů automobilky sjíždí dodnes, momentálně v 11. generaci. Celosvětově se jich prodalo 44 milionů (druhý nejprodávanější VW Golf má na kontě přes 30 milionů kusů) a vyrábí se v 16 továrnách v celkem 12 zemích světa.

Na začátku 80. let se Toyota, dosud vyrábějící auta spíš pro střední třídu, rozhodla soustředit i na trh luxusních vozů. První vůz se značkou Lexus se představil v roce 1989 a přes počáteční nedůvěru se stal nejprve v USA a později i v Evropě konkurentem značek Mercedes či BMW.

Toyota se však proslavila hlavně jako firma, která neustále vymýšlí inovace. Jestli se dá její model RAV4, představený v roce 1994, označit prvním SUV na světě, o tom se bude automobilový svět přít. Nezpochybnitelné jsou ovšem její zásluhy o zefektivnění výrobních procesů a kvality, které od ní okoukali světoví výrobci a ani se tím netají (více o „štíhlé výrobě“ čtěte zde). Do výroby zavedla systém „just in time“, tedy montáž bez skladových zásob, proslulým se stal také její „kaizen“ – neustálé zlepšování výrobních postupů, k němuž má přispívat každý zaměstnanec.

Toyota v současnosti vlastní podíly také v dalších automobilkách - majoritní v Daihatsu a výrobci nákladních vozů Hino, drží i akcie firem Subaru, Isuzu a Yamaha a naposledy letos v srpnu získala pětiprocentní podíl v Mazdě (podrobnosti čtěte zde).

Corona pro Husáka

Do Československa se první toyoty začaly oficiálně dovážet v roce 1970. Corona v té době už sice byl šest let starý výběhový model, ale v poměrech socialistického hospodářství stále velmi moderní. A také drahý – v Mototechně stál nejprve 110 tisíc korun (později zlevnil na 79 tisíc). Jednu coronu vlastnil i prezident Gustáv Husák, další kardinál Tomášek, ale také například zpěvák Jiří Grossmann.

Po listopadové revoluci se toyoty začaly oficiálně dovážet 30. listopadu 1993. Od té doby se tu prodalo 98 tisíc nových aut, celkem je v tuzemsku registrováno 114 500 toyot (9 300 užitkových). „Nejrozšířenějším modelem je malý Yaris. Dobře se začíná dařit hybridním modelům, momentálně je to každá pátá prodaná toyota. Jen letos už jich bude asi 1 200, přitom za celou dobu se u nás prodaly čtyři tisíce hybridů,“ říká Jitka Kořánová z českého zastoupení Toyoty.

Právě hybridy jsou velkým tématem dneška, do nabídky Toyoty patří nejslavnější a nejprodávanější auto s tímto pohonem, ve kterém spolupracují elektrický a spalovací motor, model Prius letos také slaví dvacetileté výročí představení a prodává se ve čtvrté generaci. Ale Toyota už také koketuje s vodíkovým pohonem, téměř rukodělně vyrábí unikátní model Mirai.

A českou stopu najdeme i ve výrobě: nedaleko Kolína se vyrábí maličký model Aygo ve společné továrně s Peugeotem a Citroënem.