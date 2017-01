Trump miluje Cadillac. Sám jednoho vymyslel a vyrobili mu ho mafiáni

Před 30 lety Donald Trump zanechal dnes zapomenutou, ale přesto zajímavou stopu v historii automobilového průmyslu. Přesvědčil Cadillac, aby vyrobil hned dva speciální modely – Trump Executive Series a Trump Golden Series. Automobilka na jeho návrh kývla, budoucí americký prezident totiž tvrdil, že zajistí realizaci tohoto projektu a postará se o odbyt 50 kusů. Tvrdil, že je koupí, aby v nich nechal vozit vážené hosty.

Golden Series měla být „neluxusnější prodlouženou limuzínou všech dob“, jak Trump sám uvádí ve své knize Trump: The Art of the Deal (Trump: Umění obchodu). Executive Series měla být v zásadě stejným, ale méně opulentním autem. Ve stejné pasáži Trump tvrdí, že ani jeden model nebyl nikdy vyroben a že místo toho jen jako dárek pro útěchu obdržel zlatý roadster Allanté.

Ve skutečnosti ovšem od každého vznikl jeden exemplář a oba vozy se představily na výstavě Limousine and Chauffeur Show v Atlantic City, takzvaném východoamerickém Las Vegas ležícím nedaleko New Yorku, kde stojí i Trumpova kasina.

Zatímco ve své knize se Trump zpětně snažil popírat realitu, v dobovém tisku se za své záměry s Cadillacem rozhodně nestyděl. Podle vlastního popisu s ním musela být těžká domluva: „Nevím o autech nic. Vím jen, co se mi osobně líbí,“ přiznal. Dvojice speciálních limuzín vznikala dva roky, které byly vyplněny neustálými změnami již provedených úprav. Trump se zkrátka rozhodl vytvořit nejlepší limuzínu na světě a na nic nebral ohledy.

A aby kontroverzí nebylo málo, vybral si Trump jako pomocníka pro realizaci tohoto projektu Johna Staluppiho, který byl považován za člena mafiánské rodiny Colombo. Není to žádné zvláštní překvapení, Trump byl přece podnikatelem v oblasti hazardu a sám byl pod pravidelným dohledem FBI. Staluppi se do pozice automobilového odborníka vypracoval doslova z ulice, ještě v sedmdesátých letech působil jako zloděj náhradních dílů. Ale v roce 1988 už vlastnil karosárnu, která se jmenovala Dillinger Coach Works – na počest Johna Dillingera, gangstera z období prohibice.

Každopádně mafiánské pozadí společnosti, kterou si vybral pro realizaci projektu, Trumpovi z nějakého důvodu nevadilo. S Dillinger Coach Works podepsal smlouvu, kterou propůjčil své jméno na auta a zavázal se odebrat alespoň 20 kusů pro své kasino v Atlantic City.

Výsledná podoba Trumpových cadillaců přesně odpovídá době a okolnostem, za jakých vznikaly. Přehnaně luxusní, se spoustou pozlacených detailů, kůží na všech plochách, které nebyly kryté dřevem nebo kovovými lištami, a s až absurdní výbavou. Na palubě byly televize, videopřehrávač, fax, telefon, psací stůl, skartovačka a samozřejmě i minibar. Exteriér ozdobila větší maska se svislým žebrováním ve stylu Rolls-Royce, nerezový kryt B sloupku a v případě Golden Series i pozlacené doplňky. Celek završila kombinace drátěných kol a pneumatik s bílým pruhem.

A proč Cadillac s něčím tak obskurním vůbec souhlasil? V závěru osmdesátých let dosáhla Trumpova popularita jednoho z vrcholů, takže spojit značku s jeho jménem nebyla vůbec špatná reklama. Důležitou roli určitě hrál i samotný fakt, že s projektem měla byla spojena objednávka na 50 exemplářů nejdražšího modelu značky – přinejmenším několik procent roční produkce.

Ve skutečnosti ale vznikly jen dva exempláře. Trump sice slíbil Cadillacu 50 kusů a Dillinger Coach Works 20 kusů, ale nakonec odkoupil jediný jako dárek pro svého otce, zatímco druhý vůz se za nevyjasněných okolností dostal do rukou sběratele aut v Británii. Nedodržením svých slibu Trump celý projekt pohřbil. Cadillac měl naštěstí alespoň tolik opatrnosti, že sám svoji spolupráci s Trumpem nepropagoval, takže s krachem tohoto projektu nemohl být nijak úzce spojován.

Ale vítězem ve všech těch tahanicích byl nakonec stejně Trump. Hodně toho nasliboval, ale zbývajících 49 aut ve skutečnosti nikdy neobjednal. Jediný kus, který koupil, navíc získal za jeho prodejní cenu. Sliby o padesátikusové sérii tedy výrazně ušetřil na pořízení auta, které bylo ve skutečnosti unikátní zakázkovou přestavbou. A mafiáni z Dillinger Coach Works na tomto obchodu určitě také neprodělali.

Cadillac na toto extempore podle všeho bez hořkosti zapomněl. A když v roce 2013 představoval novou generaci svého VIP modelu, obřího luxusního SUV jménem Escalade, byl Trump mezi hlavními hosty. Novému modelu tehdy dnešní prezident dokonce z pódia popřál úspěch.