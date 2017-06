VIDEO: Na Pražském hradě představili novou tatrovku

Před Bránou Gigantů na Pražském hradě se představil veřejnosti nejnovější model Tatry. Speciální edice Phoenix Euro 6 Präsident, vytvořená na oslavu 120 let... celý článek

Co všechno už dnes dokáží samořídící auta? Kdy se dočkáme toho, že vůz necháme před obchodem a on sám zajede do podzemních garáží? Jak brzy přijdou... celý článek